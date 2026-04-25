El impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo: ¿candidato al premio Puskas?

Franco Pizzichillo anotó un golazo que va camino al Premio Puskas

Montevideo City Torque venció por 4-1 a Boston River en el estadio Charrúa, logrando su primer triunfo en el Torneo Apertura después de cinco fechas. Franco Pizzichillo, autor de dos goles, fue clave en el encuentro disputado al inicio de la antepenúltima jornada. El quiebre del marcador fue con una conquista desde la mitad de la cancha que da vuelta al mundo.

Pizzichillo fue protagonista de una jugada excepcional al anotar desde media cancha a los 17 minutos del partido, resultado que culminó con un doblete del mediocampista en la goleada 4-1 de su equipo. La acción que definió la noche surgió cuando un compañero desvió el balón hacia el centro del campo, momento en el que Pizzichillo ejecutó un potente disparo que cruzó gran parte de la cancha y terminó en el arco rival.

La trayectoria inesperada del esférico sorprendió a jugadores y espectadores, provocando una reacción inmediata en el estadio. Cuatro minutos después, el propio Pizzichillo sumó su segundo gol tras recibir un pase filtrado de Pablo Siles y definir de manera cruzada.

El equipo destacó la hazaña en redes sociales con el mensaje: “Muchachos, ustedes no se imaginan el gol que hizo franco Pizzichillo”, resaltando el impacto de la jugada, considerada como posible candidata al premio Puskas. “¡Qué gol te mandaste, Franco!“, exclamó el relator de la transmisión oficial.

Con el marcador ya a favor, el equipo local dominó la segunda parte y aseguró la diferencia cuando Gonzalo Montes anotó el tercer tanto al minuto 68. Minutos más tarde, Franco Pérez descontó para Boston River, pero la reacción visitante duró poco: Sebastián Cáceres marcó el cuarto gol tras una salida fallida del arquero.

Franco Nicolás Pizzichillo Fernández es un futbolista uruguayo de 30 años, oriundo de Paysandú. Se desempeña principalmente como lateral derecho o mediocampista y actualmente juega en Montevideo City Torque, equipo de la Primera División de Uruguay. Formado en las divisiones juveniles de Defensor Sporting, también jugó cedido en Villa Teresa (2017) y Cerrito (2018), destacando por su capacidad goleadora desde posiciones defensivas y de mediocampo.

Desde 2018 integra Montevideo City Torque, donde ha sumado más de 130 partidos y 11 goles en liga. En 2022, fue cedido a Santos Laguna de México, donde disputó 7 partidos. También integró los planteles juveniles de Uruguay Sub 17 (disputó el Sudamericano y Mundial en 2013) y Sub 20 (participó en el Sudamericano de 2015). En 2024, Marcelo Bielsa lo hizo debutar con la selección alternativa de Uruguay (Uruguay A).