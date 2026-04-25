La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Aston Villa tuvo un paso en falso por Craven Cottage y cayó por 1-0 contra el Fulham por la 34ª jornada de la Premier League. Emiliano Martínez fue titular en la visita —al igual que Emiliano Buendía— y, pese a que se destacó con buenas intervenciones, no pudo evitar la derrota de su equipo en un partido especial. El elenco de los argentinos no pudo asegurar su clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Dibu Martínez logró una marca notable con el Aston Villa en el duelo contra el Fulham: llegó a los 250 partidos oficiales defendiendo el arco de los Villanos. “Emi alcanzó un hito muy importante con la camiseta granate y azul esta tarde”, escribió la cuenta oficial del club en sus redes. El argentino mantuvo un destacado nivel desde su arribo a la institución en 2020 y en 78 oportunidades se quedó con la valla invicta, uno de los grandes objetivos personales que tiene.

La primera intervención del Dibu Martínez se produjo a los seis minutos de partido con una buena reacción ante un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez. Más allá de que en la primera etapa tuvo otras atajadas, el Fulham no logró exigirlo con llegadas de peligro. Del lado de la visita fue similar, aunque concretó dos llegadas importantes a la media hora del encuentro: Morgan Rogers y Ollie Watkins capitalizaron grandes jugadas que terminaron con disparos que se fueron rozando el palo.

No obstante, antes del cierre del primer tiempo, el elenco local abrió el marcador. El arquero de la selección argentina se destacó con un tapadón sobre Sasa Lukic, quien sacó un potente cabezazo desde adentro del área. Sin embargo, el rebote que tuvo que dar el Dibu quedó en los pies de Ryan Sessegnon, que remató de primera para concretar el 1-0.

*La atajada del Dibu Martínez sobre el cabezazo de Jiménez

Aston Villa arrastró los problemas de la primera etapa y el Fulham siguió imponiendo las condiciones en el complemento. Ante este panorama, el cuadro londinense convirtió el 2-0 a partir de un tiro de esquina, aunque el árbitro lo anuló por una llamativa infracción sobre el arquero. Joachim Andersen conectó de cabeza en soledad en el segundo palo, pero la jugada fue invalidada después de que Sander Berge tomara levemente al Dibu Martínez en el área chica. El réferi Michael Oliver consideró falta a favor de la visita.

Unai Emery, que se mostró visiblemente enojado con el rendimiento de su equipo en reiteradas oportunidades, realizó cuatro variantes a los 74 minutos, donde se incluyó la salida del argentino Emiliano Buendía, de discreto partido. Los dirigidos por Marco Silva contaron con múltiples aproximaciones para aumentar la ventaja, aunque no lograron sentenciar el duelo. Pese a esto, los Villanos no lograron revertir el panorama y cayeron por la mínima.

Con este resultado, Aston Villa quedó estancado en el cuarto lugar con 58 unidades, mismas que el Manchester United —recibirá el lunes al Brentford—. Además, quedó expuesto ante el Liverpool, que suma 55 y puede superarlo por diferencia de gol si le gana al Crystal Palace. A pesar de esto, su presencia en la próxima Champions League no corre tanto peligro, ya que le saca ocho puntos de diferencia al Brighton, que está sexto con 50. Fulham, por su parte, escaló hasta la décima posición con 48.

*El compacto de la caída del Aston Villa contra el Fulham

Aston Villa tendrá un calendario complejo en el cierre de la temporada. El próximo jueves 30 de abril se enfrentará al Nottingham Forest por las semifinales de la UEFA Europa League. La serie se cerrará el 7 de mayo en Birmingham. En el medio de la llave deberá recibir al Tottenham el domingo 3 a las 15:00 (hora argentina).

Ante la posibilidad de meterse a una final internacional, el elenco de Unai Emery cerrará la Premier League visitando al Burnley, recibiendo al Liverpool y chocando contra el Manchester City en el Etihad Stadium. Fulham visitará al Arsenal de Mikel Arteta el sábado 2 de mayo a las 13:30.

La impresionante marca que alcanzó el Dibu Martínez con el Aston Villa (@AVFCOfficial)

El último título de la liga inglesa que ganó la institución que tiene 152 años de vida fue en 1980. Desde entonces, el último gran rendimiento del Aston Villa fue con el subcampeonato del torneo de la temporada 1992/93 que obtuvo Manchester United.

En 2024, logró el cuarto puesto y volvió a disputar la Champions League luego de 41 años con una recordada eliminación ante PSG en cuartos de final. Esa cuarta ubicación fue una de las mejores colocaciones en más de tres décadas, teniendo en cuenta el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

Es por eso que sacar el boleto a Champions League nuevamente esta temporada y sostener el tercer puesto, con Manchester United como rival directo, es la meta más importante que tienen los Villanos en la recta final de la temporada. Un punto a favor para el Aston Villa es que la Premier League obtuvo un cupo de clasificación extra al certamen internacional, que se le otorgará al quinto de la tabla de posiciones de la Premier.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE