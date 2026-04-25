El Salvador

El Salvador impulsa a su generación joven ante la Organización de los Estados Americanos

La participación de 4 representantes salvadoreños en un programa organizado por la OEA y Young Americas Business Trust busca aumentar la contribución de jóvenes en la discusión de políticas regionales y fortalecer el papel del país en escenarios diplomáticos

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Cuatro jóvenes salvadoreños participan en el Programa Laboratorios de Liderazgo de la OEA en Washington D.C. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
Cuatro jóvenes salvadoreños participan en el Programa Laboratorios de Liderazgo de la OEA en Washington D.C. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Cuatro jóvenes salvadoreños integran el Programa Laboratorios de Liderazgo: “Diplomacia, Multilateralismo y Cooperación Internacional”, una iniciativa coordinada por la Young Americas Business Trust (YABT) junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y económico de la juventud en el continente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que los participantes forman parte del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia (CCNA) y representan al país centroamericano en espacios de diálogo y construcción de propuestas sobre liderazgo, diplomacia pública y cooperación internacional.

El programa se desarrolla mediante una modalidad mixta, combinando sesiones virtuales y actividades presenciales. Esta semana, los jóvenes se encuentran en la sede de la OEA en Washington D.C., donde cumplen una agenda inmersiva que les permiten interactuar con expertos y funcionarios de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), Global Americans y académicos de la Georgetown University.

La agenda de los participantes incluyó mentorías, talleres y reuniones con instituciones como el Banco Mundial y el BID. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
La agenda de los participantes incluyó mentorías, talleres y reuniones con instituciones como el Banco Mundial y el BID. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Visión estratégica, liderazgo juvenil y diplomacia

De acuerdo con un comunicado, los jóvenes participaron este jueves en un encuentro con las Representaciones Permanentes ante la OEA, ocasión en la que fueron recibidos por la embajadora salvadoreña Wendy Acevedo.

Durante la reunión, la diplomática abordó el papel de El Salvador en el organismo regional y el rol estratégico que el gobierno salvadoreño, el cual asigna a la juventud como motor de desarrollo y transformación social.

Acevedo expuso la visión gubernamental sobre la importancia de la educación, la innovación y el acceso de los jóvenes a oportunidades internacionales, así como la necesidad de vincularlos con redes de formación y espacios multilaterales.

Además, compartió su experiencia como representante de país y abordó el papel de las mujeres en el ámbito multilateral, poniendo énfasis en la participación femenina dentro de la diplomacia y la cooperación internacional.

Durante el evento también formó parte el Embajador Néstor Méndez de Belice; el Embajador Alejandro Encinas de México y el Embajadora Mayerlyn Cordero de República Dominicana.

El programa busca que los jóvenes incidan en políticas públicas y propongan soluciones para el desarrollo social y económico. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)
El programa busca que los jóvenes incidan en políticas públicas y propongan soluciones para el desarrollo social y económico. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

En su estadía en la capital de EE.UU., los participantes han tenido la oportunidad de dialogar sobre el ejercicio y funciones de la diplomacia, el liderazgo en el servicio exterior, la construcción de consensos en espacios multilaterales y el rol de la juventud en la formulación de políticas públicas a nivel nacional e internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que este tipo de iniciativas permite a los jóvenes salvadoreños adquirir herramientas y habilidades para incidir en la toma de decisiones y la creación de propuestas que contribuyan al desarrollo de la región.

El Programa Laboratorios de Liderazgo impulsa la formación de capacidades en áreas vinculadas a la diplomacia y el multilateralismo, con el propósito de que los jóvenes participantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y países de origen. Las actividades incluyen talleres, mesas de trabajo, sesiones de mentoría y encuentros con actores clave del ámbito internacional y académico.

La Cancillería enfatizó que la participación salvadoreña en este tipo de iniciativas es parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la proyección internacional de la juventud, promover la educación de calidad y potenciar el liderazgo joven en escenarios globales.

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