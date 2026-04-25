Tres panameñas saldrán de Cuba tras semanas detenidas por acusaciones de vandalismo

El caso involucró a 20 panameños; 10 salieron de la isla antes de las detenciones y ahora quedan siete bajo investigación en Cuba. EFE

Tres de los panameños que permanecían detenidos en Cuba fueron liberados y autorizados a salir de la isla, informó el Gobierno de Panamá este viernes.

Las ciudadanas Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Stefany Gudiño forman parte del grupo de 10 connacionales que había quedado bajo custodia de las autoridades cubanas, luego de un caso que inició con 20 panameños señalados por presuntas acciones de contenido político en La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la decisión fue adoptada por las autoridades cubanas como un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, tomando en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso. Según el comunicado, la medida también se enmarca en la figura jurídica de colaborador eficaz y en la aplicación del criterio de oportunidad, conforme al ordenamiento penal cubano.

El caso comenzó el 2 de marzo, cuando autoridades de Cuba detuvieron a un grupo de panameños por su presunta vinculación con la elaboración de mensajes contra el sistema político de la isla. Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa al régimen cubano y a figuras políticas de Estados Unidos.

Las autoridades cubanas investigan la presunta elaboración de mensajes políticos contra el sistema, hechos que originaron el caso. EFE

Inicialmente, el caso involucraba a 20 panameños. De ellos, 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras que otros 10 permanecieron bajo investigación. Con la liberación de Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Stefany Gudiño, ahora quedan siete panameños detenidos en la isla, mientras continúa el seguimiento diplomático y consular por parte del gobierno panameño.

El Gobierno de Panamá agradeció al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y a las autoridades de la isla por haber permitido la salida de las tres ciudadanas. La Cancillería panameña sostuvo que la decisión fue posible tras las gestiones realizadas desde el inicio del caso y la cooperación entre ambos gobiernos.

Desde que se conocieron las detenciones, el presidente José Raúl Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los ciudadanos panameños retenidos en Cuba. La prioridad oficial, según la Cancillería, ha sido lograr su pronta liberación y asegurar el respeto de sus derechos durante el proceso.

El canciller Javier Martínez-Acha viajó a La Habana como parte de las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de los detenidos. Europa Press

El canciller Javier Martínez-Acha viajó recientemente a La Habana para sostener reuniones con autoridades cubanas, incluyendo un encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla. La visita se produjo luego de varias semanas de gestiones consulares y diplomáticas, en momentos en que el caso había escalado en la agenda bilateral entre Panamá y Cuba.

Panamá también reconoció la labor del embajador Edwin Pitty, quien ha dado seguimiento directo al caso en territorio cubano. De acuerdo con el comunicado oficial, el diplomático ha acompañado a los detenidos desde el primer momento, verificando sus condiciones y manteniendo comunicación con las autoridades locales para atender la situación de los connacionales.

Aunque la liberación de tres ciudadanas representa un avance, el caso todavía no está cerrado. Siete panameños continúan bajo custodia en Cuba y su situación dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales de la isla. El Gobierno panameño reiteró que mantendrá las gestiones diplomáticas necesarias para procurar el bienestar y una pronta resolución para los connacionales que permanecen detenidos.