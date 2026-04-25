La tragedia de Amagasaki: una curva fatal, un conductor bajo presión y la vigilia de las 800 velas que marcó el duelo en Japón

El desastre ferroviario de Amagasaki dejó 107 muertos y 562 heridos, convirtiéndose en el accidente de tren más mortal en Japón desde 1987 (ZUMA)

El 25 de abril de 2005, la ciudad de Amagasaki, ubicada en la prefectura de Hyogo, fue el escenario del desastre ferroviario con la mayor cantidad de víctimas mortales registrado en Japón desde la privatización de los ferrocarriles nacionales en 1987. Durante el horario matutino, caracterizado por una máxima afluencia de trabajadores y estudiantes, un tren operado por la principal empresa ferroviaria de la región de Kansai, West Japan Railway Company, descarriló mientras circulaba por la ruta de la línea JR Takarazuka, también identificada en el sistema de transporte como línea Fukuchiyama.

La formación ingresó a una curva cerrada excediendo ampliamente el límite de velocidad establecido para ese sector del recorrido. Lo que se debió directamente a una demora significativa en la aplicación de los frenos por parte del maquinista. Al salirse de los rieles, los metales de los vagones impactaron violentamente contra un edificio de departamentos ubicado justo al lado de las vías. Ese choque provocó la muerte de 107 personas, entre ellas 106 pasajeros y el conductor, además de dejar heridas a otras 562 que viajaban en el tren.

El origen de la falla operativa del conductor fue vinculado en las investigaciones a las estrictas políticas de manejo de personal de la empresa de transporte. En la época del choque, West Japan Railway Company aplicaba un férreo programa disciplinario de reeducación para el personal que cometía errores de cualquier índole durante su jornada laboral. Ese sistema, conocido internamente por la gerencia bajo el nombre de “educación de turno de día”, consistía en obligar a los empleados sancionados a redactar extensas cartas de arrepentimiento.

El exceso de velocidad en la curva de Amagasaki y la ausencia de un sistema automático de detención generaron críticas sobre las prioridades de inversión en seguridad ferroviaria (ZUMA)

Los trabajadores también debían soportar reprimendas verbales de sus superiores de forma constante mientras continuaban con otras tareas asignadas. El maquinista responsable del tren accidentado había pasado por ese régimen punitivo en tres ocasiones a lo largo de su carrera en la compañía. Poco antes de llegar a la curva de Amagasaki en ese recorrido fatal, el mismo tren se había excedido de la marca de detención en el andén de una estación anterior.

Las autoridades concluyeron que el conductor experimentaba una profunda falta de concentración consecuencia de la preocupación extrema y el temor a enfrentar el programa de reeducación una vez más por esa nueva falta técnica. Tras la repercusión social y mediática del accidente, que incluyó presión de familiares de las víctimas y autoridades regulatorias, la compañía eliminó definitivamente el programa disciplinario. Adicionalmente, suspendió la imposición de sanciones al personal por cometer equivocaciones, incluyendo los casos donde dichas fallas derivaran en un accidente.

En materia de infraestructura tecnológica, la revisión oficial reveló la ausencia de un sistema de detención automática de trenes en el lugar del descarrilamiento. La falta de ese dispositivo preventivo obedeció a que la mesa directiva de West Japan Railway Company priorizó la inversión en el aumento de la velocidad de sus servicios sobre la inyección de capital en sistemas de seguridad. En 1996, la compañía había ejecutado obras para modificar el trazado original de las vías en ese sector específico, con el propósito de cerrar el ángulo de giro de la curva. Masao Yamazaki, responsable de seguridad técnica en esos trabajos, enfrentó cargos penales posteriormente. Yamazaki asumió la presidencia general de la empresa después del choque, pero presentó su renuncia simultáneamente con su procesamiento dictado en 2009. El juicio civil y penal se desarrolló en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Kobe. En enero de 2012, el juez Makoto Okada absolvió a Yamazaki de todos los cargos imputados por la fiscalía. El fallo judicial dictaminó la inexistencia de factores previsibles en la industria de la época que obligaran al acusado a instalar mecanismos de control de velocidad en el momento de la modificación del trazado en la década de los noventa.

La investigación vinculó el choque de Amagasaki a una estricta política disciplinaria laboral de West Japan Railway Company que afectó la concentración del conductor

Las familias de las víctimas tuvieron un rol participativo en la exigencia de reformas estructurales dentro de la empresa ferroviaria. Lograron un espacio inédito para integrarse a las mesas de revisión del siniestro y formaron parte de las discusiones conjuntas sobre las medidas a aplicar en los protocolos. Esa intervención de la sociedad civil forzó a los gerentes a examinar en profundidad los graves problemas organizativos de la compañía. A poco más de dos décadas de lo ocurrido, los reportes muestran que más del 70% de la plantilla laboral de West Japan Railway Company ingresó a la firma después de aquel trágico 25 de abril de 2005. Como parte de las políticas de concientización implementadas para instruir a las nuevas generaciones de empleados, la corporación construyó un recinto destinado a preservar intactos los restos de uno de los vagones descarrilados. Y expresó que espera que ese lugar mantenga viva la percepción del riesgo y elimine el hábito de encubrir errores operativos.

Para honrar a las víctimas, se levantó un predio conmemorativo en las inmediaciones del accidente, que recibió formalmente el nombre de Inori no Mori, expresión japonesa que significa Bosque de la Oración. El 25 de abril de 2025, fecha que marcó el vigésimo aniversario del descarrilamiento, cerca de 340 personas asistieron a una ceremonia organizada en en ese sitio.

Entre los presentes había familiares de las víctimas, funcionarios y representantes de West Japan Railway Company. A las 09:18, coincidiendo con el instante del choque original, todos guardaron un minuto de silencio. A las 09:24, un tren expreso rápido atravesó la vía a una velocidad de apenas 25 km/h, muy por debajo de la velocidad habitual de esa franja horaria. Varios pasajeros a bordo observaron el paisaje del predio con lágrimas en los ojos y juntaron sus manos en señal de rezo.

Las familias de las víctimas participaron activamente en exigir reformas estructurales y cambios en los protocolos internos de West Japan Railway Company tras el accidente

En ese servicio lento viajaba Akihiko Ito, un empleado de 38 años que utilizaba las vías de la línea de Takarazuka para sus traslados diarios desde hacia 15 años. Al pasar frente al Bosque de la Oración, Ito manifestó ante la prensa el dolor que sentía al recordar la pérdida de vidas en ese punto. El pasajero pidió públicamente a la concesionaria que se enfocara en operar los equipos garantizando la integridad de los usuarios regulares a partir del aprendizaje de aquel siniestro. Pocos minutos antes de cruzar la zona de la curva reconstruida, el guarda del servicio transmitió un mensaje a través de la red de altavoces de los vagones. La declaración de la tripulación reafirmó la decisión de mantener el recuerdo del desastre en la labor diaria de los operarios. El aviso sonoro prometió extremar las normativas para garantizar traslados seguros y devolver la tranquilidad a los pasajeros que pagan por el servicio ferroviario. Luego, a las 09:45, comenzaron las actividades recordatorias en el centro Inori no Mori.

Durante las últimas horas del 24 de abril de 2025, previo a la conmemoración central, se realizó un evento nocturno en los terrenos del memorial. La actividad reunió a los familiares de las víctimas, quienes encendieron 800 velas envueltas con mensajes manuscritos para sus seres queridos que murieron allí. La disposición de las velas sobre el suelo formó la fecha del accidente junto a dos palabras en japonés. La primera fue la expresión “Wasurenai”, traducida como “No olvidaremos”. Y luego se agregó la palabra “Tsunagu”, cuyo significado es “Transmitir”. La incorporación de ese vocablo buscó enviar una petición explícita a los actuales empleados de la firma y a la sociedad japonesa para sostener la prevención en el futuro. Makoto Ueda, un hombre de 58 años que perdió a su cuñado en el tren, fue el organizador principal de la vigilia de las velas que comenzó en 2015, cuando se cumplieron diez años de la tragedia.

A pesar de la constancia anual del tributo nocturno, Ueda comunicó a la prensa que la edición de 2025 sería la última. La decisión se basó en la disminución de la participación de los sobrevivientes y familiares de víctimas a causa del paso del tiempo y del envejecimiento de los convocados. En la noche de cierre, representantes de la empresa y los ciudadanos encendieron las llamas conjuntamente. El iniciador de la tradición expresó su deseo de que esa última reunión ayudara a los afectados a continuar con sus proyectos de vida.

Paralelamente, el debate sobre la prevención mantiene vigencia ante la aparición de graves anomalías mecánicas en otras redes del país. En 2017, se detectó una grieta en el chasis de un tren bala de la línea Nozomi, perteneciente a la ruta Tokaido-Sanyo. Aunque la tripulación notó ruidos extraños, la unidad no detuvo su marcha. Bajo la administración de East Japan Railway Company, también se registraron desprendimientos en movimiento de dos coches del expreso Hayabusa-Komachi en la línea Tohoku Shinkansen durante 2024 y 2025.

El recuerdo trágico del accidente de Amagasaki impuso nuevas exigencias para la industria ferroviaria japonesa, donde el control y la prevención se enfrentan a desafíos tecnológicos. El caso todavía sirve de referencia obligada cada vez que surgen fallas graves y la población demanda transparencia en las decisiones de inversión. Los salones del Inori no Mori ya forman parte de un esfuerzo por transformar la memoria en cultura de seguridad, no solo para la principal operadora de Hyogo y la región de Kansai, sino para todas las personas relacionadas con el mundo ferroviario.