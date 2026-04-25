Lomas de Zamora: volvía de la facultad, lo asaltaron y entregó su mochila, pero lo mataron por el celular

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. La víctima tenía 21 años

Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en Lomas de Zamora, donde un chico de 21 años fue asesinado por un grupo de ladrones que lo asaltaron para robarle el celular. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson durante la tarde de este viernes, cuando la víctima volvía de la facultad.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando el joven -identificado como Agustín Rivero- caminaba de regreso a su casa. En ese momento, un Volkswagen Voyage negro se detuvo bruscamente a su lado y un hombre armado se bajó amenazándolo.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota, en el que se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

El momento del ataque

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio.

Ante la situación, un vecino lo trasladó de urgencia al hospital local, donde falleció poco después.

El episodio fue denunciado a las autoridades y la Policía Bonaerense intervino para identificar a los responsables. En este contexto, se confirmó que el vehículo utilizado para el delito había sido robado horas antes en Lanús.

Las investigaciones, en las que participaron la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios, incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales. Los registros permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y vincular el automóvil Volkswagen Voyage, al robo de otro vehículo, una Renault Kangoo gris, minutos antes en el barrio San José, también con violencia y armas de fuego.

Otra secuencia del crimen tomada por una cámara de seguridad

El robo del auto utilizado para el crimen

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el Volkswagen Voyage usado en el asalto del joven fue robado a las 16:00 en la calle Madariada al 1700, partido de Lanús. Tres horas después, el grupo delictivo cometió el homicidio y, tras el hecho, se detectó la participación de la Renault Kangoo como vehículo de apoyo.

Ambos rodados fueron localizados poco antes de la medianoche: el Voyage, en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas, Avellaneda; la Kangoo, en Blas Pladeras y Camino General Belgrano, Monte Chingolo.

Los delincuentes habían robado el auto horas antes

Personal de la DDI realizó tareas de campo que incluyeron el levantamiento de rastros genéticos y papilares. Además, observaron movimientos sospechosos cerca de uno de los vehículos, lo que derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús.

En esa operación, se concretó la detención de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

Oficiales de la DDI, el Departamento de Homicidios y la Policía detuvieron a dos sospechosos

La investigación apunta ahora a identificar al resto de la banda, entre ellos dos sospechosos identificados como Alejandro Alexander, apodado “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller.

Durante la requisa, la policía incautó dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Cley y zapatillas que habrían sido utilizadas durante los hechos, según precisaron los voceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los acusados bajo los cargos de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda. Las tareas continúan para dar con los prófugos y avanzar en las pericias sobre los vehículos y las pruebas recolectadas, informaron fuentes consultadas por Infobae.