Lo más difícil -sigue Charly- sucedió en el peregrinaje entre las clínicas de fertilidad. "Cada una cobraba lo que quería". También tuvo problemas con su prepaga, una de las más caras y conocidas. "Lo más difícil fue la lucha para que me reconozcan como padre. El proceso de encontrar una donante de óvulos y generar los embriones para luego transferirlos lo cubre si la afiliada es la mujer. A mí no me cubrieron nada: el padre iba a ser sólo yo, madre no había y la ley de fertilidad no habla de género".