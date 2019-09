Todo el marcha. El primer intento de implantación no funcionó. "Hubo miedo, desesperación y dolor, aunque no perdimos las esperanzas", relatan. Al mes siguiente, la noticia más esperada: la confirmación del embarazo.

Y los primeros síntomas no tardaron en llegar, "vómitos, náuseas, y acidez. Todo lo que no tuve con mis otros cuatros hijos, con Felipe se manifestó todo", recuerda entre risas Vanina.