El sentimiento, dice Malena, es de "indignación": "Soy mujer y voy a ser madre pero me están considerando varón y padre. Además, se contradicen. No me dan la licencia porque no soy gestante pero la misma ley otorga licencia de tres meses para casos de adopción, y ahí nadie gesta. Brunna es hija de dos mamás, y aunque yo no la lleve en la panza, también soy su madre".