Andrés creció en Argentina, fue un próspero comerciante de productos mayoristas de limpieza, se casó y tuvo dos hijas. Nunca volvió a ver a Justina aunque la buscó, la encontró en Hungría, supo que estaba pasando hambre y la ayudó económicamente hasta el final de su vida. Lo mismo quiso hacer con Marliese, pero no tuvo la misma suerte: no la encontró, no pudo ayudarla, no pudo devolverle ese amor.