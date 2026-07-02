Crimen y Justicia

Buscan a una contadora que defraudó a una empresa de Santiago del Estero en más de mil millones de pesos

Desde la compañía explicaron que le habían otorgado un poder, que la sospechosa utilizó para vender propiedades. Hicieron la denuncia, pero aún no la localizaron

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Buscan a una contadora por defraudación
Buscan a una contadora por defraudación

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de una contadora luego de una denuncia en su contra por una presunta defraudación superior a los mil millones de pesos a una empresa de La Banda.

Sin embargo, después de que el juez de Control y Garantías Héctor José María Salomón ordenara una serie de allanamientos, no pudieron dar con el paradero de la mujer identificada como N.I.V.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Panorama, la contadora habría abusado de las facultades que le fueron conferidas mediante un poder de administración.

Así lo detalló la integrante de la firma damnificada, quien le había otorgado la autorización para administrar los bienes de la empresa. La denunciante, de apellido Sánchez, indicó que N.I.V. utilizó esas facultades para vender propiedades y maquinarias pertenecientes a la firma y para gestionar préstamos por montos millonarios en entidades crediticias, sin rendir cuentas ni responder a los requerimientos de información que le fueron cursados.

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La compañía formalizó la denuncia penal bajo la figura de “supuesto delito a establecer”. La fiscal Celia Mussi, a cargo de la investigación, dispuso la intervención de especialistas del Departamento de Delitos Económicos, quienes elaboraron informes preliminares sobre las operaciones cuestionadas. Con esas conclusiones, Mussi solicitó la detención de la contadora.

La defensa de Villarroya, a cargo del abogado Manuel Francisco Zavalía, respondió con un pedido de eximición de prisión ante el juez Salomón, pero le fue rechazado, según fuentes judiciales. Zavalía apeló la resolución, por lo que la cuestión quedó a consideración de un tribunal de la Cámara de Apelaciones.

Los allanamientos se realizaron en un inmueble ubicado en calle Misiones y en otros domicilios vinculados a la contadora, sin resultado positivo. De acuerdo con lo informado por El Liberal, al concurrir al domicilio la sospechosa, los efectivos fueron atendidos por su madre, quien manifestó desconocer su paradero. De la misma manera pasó con la pareja y cuñada, quienes manifestaron que no sabía dónde se encontraba ni había tenido contacto con ella en las semanas previas.

La defraudación investigada supera los mil millones de pesos e involucra tanto la venta de inmuebles como la obtención de créditos. La causa continúa abierta mientras la justicia aguarda la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la detención y se mantienen las diligencias para localizar a la imputada.

El caso de la contadora de La Plata

Contadora detenida en La Plata
Natalia Foresio se negó a declarar

La contadora Natalia Foresio, imputada como presunta líder de una red de facturación apócrifa en La Plata, optó por el silencio ante el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, en una audiencia celebrada el martes en la que debía ampliar su declaración indagatoria. A su vez, la causa sumó cinco nuevos arrestos y diez allanamientos simultáneos.

Su defensa, integrada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, le aconsejó ejercer el derecho constitucional al silencio, una facultad prevista en el Código Procesal Penal que no puede interpretarse en contra del imputado. El equipo de letrados analiza el nuevo universo probatorio incorporado en el incidente 55, que amplía la imputación original.

La causa tiene origen en una denuncia presentada en mayo de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la Justicia, Foresio habría diseñado junto a Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria un esquema que operaba en tres niveles: empresas emisoras de facturas falsas, firmas intermedias que registraban y revendían esas operaciones, y compañías reales que se beneficiaban con el crédito fiscal generado. La maniobra habría comenzado en 2020 y el perjuicio estimado supera los 40.000 millones de pesos. Foresio permanece bajo arresto domiciliario desde julio de 2025 y fue procesada en mayo de ese año junto a los otros tres imputados por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Los nuevos operativos, ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina, derivaron en la detención de Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi. La resolución judicial que ordenó los procedimientos se apoyó, en parte, en el peritaje de los dispositivos secuestrados a Foresio, que reveló intercambios de la contadora con Mangini y Loguzzo sobre confección de facturas y conformación de sociedades.

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