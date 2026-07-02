Irán reivindicó su control sobre Ormuz y rechazó el foro de seguridad liderado por EEUU tras las nuevas conversaciones en Doha

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi (AP)

Irán reivindicó este jueves su control sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional impulsado por Estados Unidos en Baréin, un día después de que Washington y Teherán concluyeran en Doha una nueva ronda de conversaciones indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado tras el conflicto iniciado a finales de febrero.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró en la red social X que “el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)”. Además, sostuvo que “la seguridad de la región se garantizará” con “el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas”.

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Las declaraciones respondieron al encuentro celebrado el miércoles en Baréin, donde altos mandos militares de 12 países, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Líbano y Siria, debatieron sobre la seguridad en Medio Oriente. Según Washington, la reunión reafirmó el “compromiso con la libre circulación” a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% de las energías fósiles mundiales en tiempos de paz.

Los dichos del diplomático iraní también se produjeron después de que Estados Unidos e Irán concluyeran en Doha una nueva ronda de conversaciones indirectas, con mediación de Qatar y Pakistán, para avanzar en la implementación del Memorando de Entendimiento alcanzado tras el conflicto iniciado a finales de febrero.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, informó en X que las reuniones registraron avances positivos “en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad”, sobre la base de lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró en la red social X que “el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)” (REUTERS)

El funcionario añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones y que la próxima reunión se celebrará “en el momento más pronto posible” una vez concluyan los funerales del ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán abatido durante la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra territorio iraní el 28 de febrero.

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El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, entró en vigor el 18 de junio tras la firma electrónica del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y del presidente estadounidense, Donald Trump. El acuerdo, alcanzado el 17 de junio, estableció un alto el fuego de 60 días con el objetivo de negociar un entendimiento permanente tras el intercambio de disparos registrado entre ambos países durante el fin de semana.

Pese a la continuidad de los contactos, Estados Unidos e Irán concluyeron la ronda de Doha sin señales de avances hacia un acuerdo de paz duradero. Durante dos jornadas, las delegaciones centraron las conversaciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y en los incentivos financieros para Teherán, dos de los principales ejes del memorando firmado en junio, sin abordar los asuntos más sensibles que ese marco debía facilitar.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, informó en X que las reuniones registraron avances positivos “en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad” (EFE)

Fuentes con conocimiento directo de las negociaciones señalaron que el programa nuclear iraní, origen del conflicto iniciado por Washington en febrero, no integró la agenda de esta ronda. El vicepresidente JD Vance afirmó que esa cuestión se tratará “más adelante” y aseguró que Estados Unidos evaluará a Irán “por sus acciones, no por su retórica”.

Las delegaciones no mantuvieron contactos directos, sino que intercambiaron mensajes a través de los mediadores de Qatar y Pakistán, un mecanismo utilizado desde las primeras negociaciones celebradas en Suiza. El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff, presentados por la Casa Blanca como contactos “de alto nivel”, no participaron en las sesiones, aunque el martes se reunieron con el primer ministro de Qatar.

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(Con información de EFE, REUTERS y AFP)