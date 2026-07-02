José Antonio Kast advirtió que los últimos datos de la economía chilena “prenden más de una luz de alerta”

El presidente de Chile José Antonio Kast habla el miércoles en Asunción (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, advirtió el miércoles que las recientes cifras sobre el mercado laboral y la economía nacional encienden “más de una luz de alerta” en el país, mientras aseguró que su administración asumirá el compromiso de revertir la situación económica.

“Chile, hoy día, pasa por una situación compleja”, declaró el mandatario durante una comparecencia conjunta con su par de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López en Asunción, donde ambos jefes de Estado firmaron acuerdos de cooperación durante la primera visita oficial de Kast como presidente.

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La preocupación oficial se profundizó tras la publicación de los últimos indicadores. El Banco Central de Chile reportó una contracción de 0,9 % interanual en la actividad económica en mayo, lo que representa el quinto mes consecutivo de cifras negativas, arrastrado principalmente por el comportamiento adverso del sector minero.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo alcanzó 9,4 % en mayo, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y el nivel más elevado de los últimos cinco años.

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Ante este escenario, Kast, quien asumió la presidencia en marzo, reconoció que “el índice de desocupación es muy alto”, aunque puntualizó que “viene ya de largo tiempo”. Las declaraciones del mandatario se produjeron tras divulgarse los datos oficiales, en un contexto en el que el Ejecutivo busca respuestas para enfrentar la desaceleración.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, hablando en el congreso de Paraguay el miércoles, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Senado de Paraguay)

El Banco Central ajustó en junio su pronóstico de crecimiento y en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandirá entre 1% y 1,75 % en 2026.

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En la misma jornada, el ministro de Economía chileno, Daniel Mas, pidió al Senado aprobar la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno, un proyecto que el funcionario definió como fundamental para establecer las bases de la recuperación. “El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país (...). No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas”, expresó Mas.

La iniciativa legislativa, que atravesó una votación clave en la Cámara Alta la semana pasada, contempla cerca de 40 medidas. El núcleo del proyecto es la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, además de la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, exenciones transitorias del IVA para la venta de viviendas nuevas, incentivos fiscales para repatriar capitales desde el exterior y la agilización de permisos para estimular la inversión privada.

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La propuesta de reforma económica y tributaria avanzó ahora a la Comisión de Hacienda del Senado, donde continuará el debate en particular. Posteriormente, será revisada por las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente, que tienen plazo hasta el próximo 6 de julio para analizar el articulado, recibir indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala para su votación final.

La ley contiene más de 40 medidas tendientes a reedificar viviendas afectadas por incendios, reactivar la economía, generar empleo y acelerar la famosa "permisología" ambiental (Archivo)

El estrecho margen alcanzado en la votación en el Senado mantiene la preocupación en el Ejecutivo, que busca asegurar el respaldo parlamentario necesario para aprobar las más de 40 medidas contempladas en el proyecto.

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En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, manifestó este domingo que el Gobierno mantiene disposición a dialogar con la oposición para alcanzar los consensos requeridos. “Esas conversaciones no se hacen por la prensa y esperamos que conforme haya propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito, para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas y que nos permitan avanzar a un esquema más grande de votación”, afirmó Pavez.

(Con información de EFE)