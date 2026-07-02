Peña reconoció que los resultados de sus tres años de gestión al frente de Paraguay aún no cumplen sus propias expectativas

El mandatario Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz, en Washington (Estados Unidos) (EFE/ Presidencia de Paraguay/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reconoció el miércoles que los resultados de su gestión en los tres años al mando del Ejecutivo no cumplen aún con sus propias expectativas, pese a los avances reportados en reducción de la pobreza, programas sociales y crecimiento económico proyectado.

El mandatario admitió que persisten desafíos en áreas clave como salud, educación y en el cumplimiento de compromisos vinculados a obras y medicamentos. “Yo soy el primero en confesarlo y decirlo fuerte y claro: A pesar de los avances, no es suficiente, debía hacer más y mis ministros deben hacer más y les prometo que no voy a descansar hasta el último día de mi mandato para hacer más por los paraguayos”, afirmó Peña durante la presentación de su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional.

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En ese sentido, señaló que a Paraguay aún tiene “mucho por trabajar en salud, en educación, en compromisos ya asumidos en obras y medicamentos, áreas sensibles con problemas históricos y otros emergentes”. Según sus palabras, el país sudamericano “es un país maravilloso”, pero todavía queda “muchísimo para llegar al lugar que está destinado a ocupar”.

Pese a las dificultades, Peña destacó que la pobreza total en el país se redujo del 19,6% al 16% en el último año, mientras que la pobreza extrema bajó del 3,7% al 2,4%. Entre 2022 y 2025, más de 493.000 personas superaron la pobreza y 180.000 dejaron la pobreza extrema. “Son cifras históricas, inéditas, desde que se mide la pobreza en el Paraguay”, sostuvo el presidente, aunque aclaró que la tarea continuará mientras existan compatriotas en esa situación.

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En materia laboral, Peña recordó que durante el último trimestre de 2025 la tasa de desempleo disminuyó al 3,6%, la formalidad laboral superó el 40% y, a mitad de su mandato, se han creado más de 242.000 puestos de trabajo. Además, resaltó la gestión de más de 45.000 soluciones habitacionales y la entrega de más de 32.000 viviendas sociales a familias paraguayas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ David Toro/Archivo)

Entre una de sus últimas iniciativas frente al Gobierno, la administración de Peña anunció la conexión a internet de alta velocidad para más de 50.000 estudiantes y docentes en escuelas, centros de salud y comunidades de zonas rurales a través del servicio satelital de Starlink, la empresa del magnate Elon Musk. El presidente Santiago Peña presentó el proyecto en el Palacio de López, sede del Ejecutivo y destacó que se incorporarán 1.600 nuevos kits de conectividad destinados a establecimientos educativos y sanitarios en todo el país.

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La iniciativa, según explicó Peña, tiene como objetivo “cerrar la brecha digital” y acercar oportunidades a las comunidades más alejadas, donde muchas personas han quedado “aisladas” del conocimiento y de las herramientas tecnológicas.

“La conectividad no puede ser un lujo o un privilegio, es una condición indispensable para el desarrollo”, subrayó el mandatario.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, señaló que los kits permitirán que “más de 50.000 estudiantes y docentes de los lugares más aislados del país” accedan a internet. En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó a Starlink la licencia para operar en Paraguay, lo que habilitó la puesta en marcha de este tipo de proyectos, detalló el funcionario.

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(Con información de EFE)