América Latina

Peña reconoció que los resultados de sus tres años de gestión al frente de Paraguay aún no cumplen sus propias expectativas

Según las propias palabras del presidente paraguayo, la nación sudamericana “es un país maravilloso”, pero todavía queda “muchísimo para llegar al lugar que está destinada a ocupar”

Guardar
Google icon
El mandatario Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz, en Washington (Estados Unidos) (EFE/ Presidencia de Paraguay/Archivo)
El mandatario Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz, en Washington (Estados Unidos) (EFE/ Presidencia de Paraguay/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reconoció el miércoles que los resultados de su gestión en los tres años al mando del Ejecutivo no cumplen aún con sus propias expectativas, pese a los avances reportados en reducción de la pobreza, programas sociales y crecimiento económico proyectado.

El mandatario admitió que persisten desafíos en áreas clave como salud, educación y en el cumplimiento de compromisos vinculados a obras y medicamentos. “Yo soy el primero en confesarlo y decirlo fuerte y claro: A pesar de los avances, no es suficiente, debía hacer más y mis ministros deben hacer más y les prometo que no voy a descansar hasta el último día de mi mandato para hacer más por los paraguayos”, afirmó Peña durante la presentación de su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional.

PUBLICIDAD

En ese sentido, señaló que a Paraguay aún tiene “mucho por trabajar en salud, en educación, en compromisos ya asumidos en obras y medicamentos, áreas sensibles con problemas históricos y otros emergentes”. Según sus palabras, el país sudamericano “es un país maravilloso”, pero todavía queda “muchísimo para llegar al lugar que está destinado a ocupar”.

Pese a las dificultades, Peña destacó que la pobreza total en el país se redujo del 19,6% al 16% en el último año, mientras que la pobreza extrema bajó del 3,7% al 2,4%. Entre 2022 y 2025, más de 493.000 personas superaron la pobreza y 180.000 dejaron la pobreza extrema. “Son cifras históricas, inéditas, desde que se mide la pobreza en el Paraguay”, sostuvo el presidente, aunque aclaró que la tarea continuará mientras existan compatriotas en esa situación.

PUBLICIDAD

En materia laboral, Peña recordó que durante el último trimestre de 2025 la tasa de desempleo disminuyó al 3,6%, la formalidad laboral superó el 40% y, a mitad de su mandato, se han creado más de 242.000 puestos de trabajo. Además, resaltó la gestión de más de 45.000 soluciones habitacionales y la entrega de más de 32.000 viviendas sociales a familias paraguayas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ David Toro/Archivo)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ David Toro/Archivo)

Entre una de sus últimas iniciativas frente al Gobierno, la administración de Peña anunció la conexión a internet de alta velocidad para más de 50.000 estudiantes y docentes en escuelas, centros de salud y comunidades de zonas rurales a través del servicio satelital de Starlink, la empresa del magnate Elon Musk. El presidente Santiago Peña presentó el proyecto en el Palacio de López, sede del Ejecutivo y destacó que se incorporarán 1.600 nuevos kits de conectividad destinados a establecimientos educativos y sanitarios en todo el país.

La iniciativa, según explicó Peña, tiene como objetivo “cerrar la brecha digital” y acercar oportunidades a las comunidades más alejadas, donde muchas personas han quedado “aisladas” del conocimiento y de las herramientas tecnológicas.

La conectividad no puede ser un lujo o un privilegio, es una condición indispensable para el desarrollo”, subrayó el mandatario.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, señaló que los kits permitirán que “más de 50.000 estudiantes y docentes de los lugares más aislados del país” accedan a internet. En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó a Starlink la licencia para operar en Paraguay, lo que habilitó la puesta en marcha de este tipo de proyectos, detalló el funcionario.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayÚltimas noticias AméricaAsunción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

Durante el invierno austral, miles de ballenas recorren unos 4.000 kilómetros desde el Océano Austral hasta las áreas de cría frente al noreste brasileño. Una moratoria a la caza comercial fue clave que los avistamientos se multiplicaran

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

El comunicado oficial del Ministerio de Salud y Deportes subrayó que la vacunación contribuirá a “reducir de forma directa la morbimortalidad infantil” en ambos países que enfrentan “complejos desafíos sociales y ambientales”

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

El mandatario chileno sostuvo en Montevideo que el combate requiere normas comunes en la región y valoró la adhesión de Montevideo y Asunción al Acuerdo de Santiago impulsado por la Cancillería chilena contra las mafias regionales

Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

José Antonio Kast advirtió que los últimos datos de la economía chilena “prenden más de una luz de alerta”

“Chile, hoy día, pasa por una situación compleja”, declaró el presidente de Chile tras mencionar los números en rojo que atraviesan al mercado laboral del país

José Antonio Kast advirtió que los últimos datos de la economía chilena “prenden más de una luz de alerta”

Donald Trump aseguró que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”

El mandatario estadounidense destacó, durante un acto en Dakota del Norte, la cercanía en las comunicaciones entre La Habana y Washington tras el último paquete de sanciones contra empresas y autoridades del régimen

Donald Trump aseguró que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? Los mejores memes de la polémica expulsión en el México vs Ecuador

Un empleado desvió $24 millones de la empresa donde trabaja a sus cuentas y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

José Antonio Kast advirtió que los últimos datos de la economía chilena “prenden más de una luz de alerta”

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal