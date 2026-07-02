América Latina

Donald Trump aseguró que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”

El mandatario estadounidense destacó, durante un acto en Dakota del Norte, la cercanía en las comunicaciones entre La Habana y Washington tras el último paquete de sanciones contra empresas y autoridades del régimen

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El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU (REUTERS/Aaron Schwartz)
El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Cuba “se está acercando” a Washington tras “muchas décadas” de distanciamiento. La declaración se produjo apenas días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera un nuevo paquete de sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

El mandatario realizó esos comentarios durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte, aunque no brindó más detalles sobre un eventual cambio en la relación bilateral.

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Cabe recordar que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, se reunió el pasado 14 de mayo en La Habana con altos funcionarios de la administración cubana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia de la isla. Hasta el momento, no trascendieron los detalles de ese encuentro.

Por su parte, el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que “el bloqueo” estadounidense contra la isla “escaló a niveles insostenibles para provocar un estallido social” y destacó la importancia de la sesión solicitada ante la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar el embargo.

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El dictador cubano Miguel Díaz-Canel (Europa Press)
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel (Europa Press)

La reunión, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, está prevista para el próximo martes 7 de julio, según informó el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez.

El canciller sostuvo que la sesión buscará poner de relieve las “acciones agresivas” de Washington contra La Habana, entre ellas la “amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo”.

Semanas atrás, la dictadura cubana anunció un paquete de reformas estructurales destinado a liberalizar la economía, inspirado en los modelos de mercado de China y Vietnam, en medio de la presión ejercida por Washington.

Esta semana, Díaz-Canel subrayó que las medidas buscan “ante todo” preservar el proceso revolucionario. “Estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo”, expresó el dictador en un comunicado difundido por la Presidencia cubana.

En la misma línea, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, adelantó que “en los próximos días” se implementarán medidas para otorgar nuevas facultades a la empresa estatal socialista, descentralizar la aprobación de precios mayoristas y minoristas, redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial, flexibilizar el uso de utilidades después de impuestos y descentralizar la escala salarial en el sistema empresarial estatal.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, a su izquierda (REUTERS)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, a su izquierda (REUTERS)

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones contra cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —ya previamente sancionado— y un miembro de la familia Castro.

Las medidas fueron adoptadas en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo, orientada a sancionar a responsables de la represión en la isla y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio afirmó que “GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano”. Según detalló, “dos de las entidades designadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA, asociadas con el movimiento de dinero en nombre del régimen, y una es una empresa de logística vinculada a GAESA que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios de comunicación, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios de comunicación, el 25 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

Rubio agregó: “También estoy designando a otras dos entidades que generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló: “Estoy designando a la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”.

(Con información de Europa Press)

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