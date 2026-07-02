La primera ministra de Japón llegó a India para mantener conversaciones comerciales y de seguridad energética (@takaichi_sanae)

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, inició este miércoles una visita oficial de tres días en India, enfocada en el fortalecimiento de los vínculos en comercio, tecnología y seguridad. Durante su estancia en Nueva Delhi, Takaichi mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, en un contexto donde ambas naciones —la segunda y la tercera economías más grandes de Asia— buscan profundizar su relación comercial.

“En las conversaciones con el primer ministro Modi, centradas en temas urgentes como la seguridad económica y la energética, buscaremos profundizar la relación de cooperación estratégica entre Japón y la India a la luz de la situación internacional actual, promover la cooperación mutuamente complementaria y fortalecer aún más la ‘Asociación Estratégica Global Especial’ entre Japón y la India”, anunció Takaichi en la red social X a su llegada.

PUBLICIDAD

Según cifras oficiales del gobierno indio, el intercambio comercial bilateral superó los 27.000 millones de dólares en el periodo 2025-2026. En un artículo publicado en el Times of India antes de su llegada, Takaichi manifestó su expectativa de mantener “debates francos sobre cómo abordar los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en estos tiempos inciertos y difíciles”.

Japón e India forman parte de la alianza de seguridad Quad, junto a Estados Unidos y Australia, considerada un contrapeso a la influencia del régimen chino en el Océano Índico y la región de Asia-Pacífico. “Una región verdaderamente libre y abierta no es aquella donde solo las grandes potencias disfrutan de la libertad, sino aquella donde cada nación puede trazar su propio rumbo libre de coerción externa”, afirmó Takaichi.

PUBLICIDAD

El jueves, la primera ministra será recibida con honores en el palacio presidencial, donde está previsto su encuentro con Modi, quien visitó Tokio por última vez en agosto de 2025. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, Randhir Jaiswal, calificó la visita como “un paso importante para impulsar la asociación estratégica y global especial entre India y Japón”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi (REUTERS/Isabel Infantes/Archivo)

Se anticipa que ambos gobiernos anuncien nuevas iniciativas en inteligencia artificial, desarrollo de infraestructura y energías limpias. Además, Takaichi participará en el foro económico Japón-India junto a representantes de más de 150 empresas japonesas. “Al aprovechar las fortalezas de cada uno y al volvernos más resilientes y prósperos juntos, serviremos a los intereses de ambas naciones”, subrayó la mandataria en el artículo.

PUBLICIDAD

Según datos de Nueva Delhi, Japón se consolidó como el quinto mayor inversor en India desde abril de 2000, con inversiones acumuladas de USD 48.000 millones. El año pasado, Tokio se comprometió a canalizar USD 68.000 millones del sector privado en la India hasta 2035. El respaldo japonés incluye además financiación para el proyecto ferroviario de alta velocidad y apoyo a sistemas de metro en varias urbes del país asiático.

En paralelo a la búsqueda de un nuevo impulso comercial para Tokio con Nueva Delhi, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el martes el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón, equivalente a un tratado de libre comercio, durante la LXVIIi Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur. El bloque regional está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión.

PUBLICIDAD

Japón y Mercosur iniciarán un diálogo para un acuerdo de asociación comercial

“Hoy también celebro que lanzamos las negociaciones (...) del acuerdo de libre comercio con Japón”, declaró Peña ante sus pares del bloque. El mandatario describió el inicio de las conversaciones como “un paso histórico” que abre las puertas “de una de las economías más importantes del mundo” y refuerza el posicionamiento del Mercosur en el mercado asiático.

“El lanzamiento de estas negociaciones fortalece la proyección de nuestro bloque hacia Asia”, subrayó el presidente paraguayo. “Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque, les pido que podamos avanzar con ellos”, añadió, dirigiéndose a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, José Antonio Kast.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)