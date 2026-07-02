Política

Las claves del Gobierno para la reelección en 2027: el efecto Adorni, el factor Bullrich y la apuesta por una oposición dividida

En el oficialismo aseguran que la fragmentación de la oposición y la definición del sistema electoral incidirán en el desarrollo de la elección. El vínculo con las provincias y el desafío en torno a la senadora

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
El presidente Javier Milei junto a Karina Milei y Santiago Caputo

Con los cambios en el Gabinete, y en particular tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno parece haber recuperado la energía para trabajar en la consolidación de un nuevo mandato del presidente Javier Milei rumbo a 2027. En el marco de los esfuerzos por ordenar la política, en el oficialismo identifican distintos factores, entre los que destacan la economía, el sistema electoral y la realidad de la oposición, que -sostienen- incidirán en las elecciones presidenciales.

Javier está en torno al 40%. De todas maneras, más allá de la macro, estamos esperando que la micro empiece a mejorar. Eso va a ser determinante”, planteó una fuente del espacio a Infobae. En Casa Rosada apuestan a que el repunte económico del que se jactan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Milei empiece a sentirse en el bolsillo de la sociedad para mejorar la performance libertaria en los comicios.

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Asimismo, hay quienes consideran que las potenciales modificaciones del sistema electoral, en particular la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), también inclinarán la balanza, por lo cobra particular relevancia la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso como una de sus prioridades.

“Hay sectores del peronismo contrarios a Kicillof que ven con buenos ojos la eliminación”, se ilusionan desde una de las tribus libertarias. “Están los votos. Hay que ajustar algunos, pero estamos bien”, garantizó un integrante de la mesa política que por estas horas establece contactos con los aliados.

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En segundo lugar aparece la oferta electoral, y en particular, la potencial atomización de la oposición. Como contó este medio, en Balcarce 50 se juegan a que el peronismo no logre resolver la interna abierta que enfrenta al gobernador Axel Kicillof con el espacio que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A nosotros nos conviene Kicillof”, confesó una fuente que sigue los números de la administración.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza (Presidencia)

En este escenario, el rol de los gobernadores cumple un papel clave en el trazado de alianzas para “teñir de violeta la Argentina”. En este punto, existe un debate que divide a la plana de poder: mientras los Caputo aspiran a un acuerdo a largo plazo con los mandatarios provinciales, “con inteligencia y con menos mezquindad”, Karina Milei y los Menem evitan sellar entendimientos preliminares y separan las negociaciones legislativas de las electorales. “Solo con los que valga la pena”, argumentaron.

A las diferencias de criterios se suma el factor Patricia Bullrich: desde un sector se muestran atentos al crecimiento de la imagen de la senadora, en particular ante la posibilidad de que compita por fuera del espacio, mientras los otros consideran que los números no la acompañan.

Lo cierto es que el perfil “novedoso” que creó la desmarcación de la legisladora, bajo el traje de “mileista sensata”, como la definen, es seguido de cerca por varios actores libertarios. “Es como con cualquier candidato del centro a la derecha. Divide el voto de Milei”, explicaron desde el oficialismo ante este medio. “La responsabilidad de que eso no ocurra es del Gobierno. Tiene todas las herramientas para contenerla. Si no lo hace y no lo logra, tiene un problema”, planteó una voz del ecosistema ante Infobae.

No obstante, desde ambas tribus apuestan a contenerla durante los meses que faltan para el cierre de listas. “Cuando alguien hace más daño afuera que adentro, mejor que te acompañe”, precisó un funcionario.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Patricia Bullrich
La senadora Patricia Bullrich sale de Casa Rosada

Los Milei parecen haber tomado nota, por lo que ensayaron una serie de gestualidades en respaldo de la senadora pese a que desde hace tres meses no se priva de hacer públicas sus diferencias. En paralelo, Karina Milei movió sus fichas en la Cámara de Senadores a través de sus alfiles legislativos.

Al mismo tiempo, en el oficialismo también buscan dejar atrás el episodio que más desgaste interno provocó en los últimos meses. Tras los esfuerzos por neutralizar el impacto mediático del caso Adorni, en las tropas libertarias descartan que el tema vaya a tener asidero en 2027, en particular luego de la salida del mismo. “Es historia antigua porque además nos lo sacamos de encima. En todo caso, incidió hasta hoy en los votos o seguidores que se perdieron en el proceso”, sentenciaron ante este medio.

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