Claro que le dolió saber que no va a conocer su cara. "Lo que los demás hacían de buena onda a mi me hacía pelota: 'Ay, mirá cómo sonríe', 'mirá cómo le gusta el agua'. Yo no podía darme cuenta cuando él disfrutaba. De a poco fui aprendiendo otras maneras. Ahora sé que él balbucea cuando me ve, entonces no me olvido más de prender la luz. Y empezó con las carcajadas así que imaginate…"