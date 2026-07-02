Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su homólogo uruguayo, Yamandu Orsi, ofrecen una rueda de prensa en Montevideo (Uruguay) el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Martín Varela Umpierrez)

Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, José Antonio Kast, reafirmaron el miércoles su compromiso de trabajar juntos contra el crimen organizado transnacional y profundizar la integración económica en América Latina. Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro de cerca de una hora en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo, durante la visita oficial de Kast a Uruguay y Paraguay.

El jefe de Estado uruguayo destacó que este diálogo constituye parte de un proceso iniciado desde la asunción de Kast y subrayó que la presidencia uruguaya del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sitúa a Montevideo en una posición clave para la articulación regional.

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Por su parte, el presidente chileno advirtió que la soberanía de los países se encuentra “vulnerada por el crimen organizado transnacional” e insistió en que esta problemática “puede ser extirpada de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones”.

Kast valoró que Uruguay y Paraguay hayan decidido sumarse al “Acuerdo de Santiago”, una iniciativa de la Cancillería chilena destinada a coordinar la lucha contra el crimen organizado a nivel regional. “Usted nos hace un llamado a todos a unirnos y generar una sinergia positiva”, expresó a su par uruguayo, y remarcó que, pese a las diferencias políticas, ambos países comparten el valor de la democracia y la búsqueda del bienestar ciudadano.

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“Tanto Paraguay como Uruguay se pueden sumar a este acuerdo (...) porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo”, sostuvo Kast en una declaración conjunta, sin aceptar preguntas de la prensa.

El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y su homólogo chileno, José Antonio Kast, llegan para asistir a una rueda de prensa en Montevideo (Uruguay), el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Martín Varela Umpierrez)

Kast llegó a la presidencia chilena con el compromiso de enfrentar el aumento de la delincuencia, marcado por el crecimiento de los homicidios y secuestros tras la irrupción del Tren de Aragua en su país. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que una década atrás pero aún por debajo de los 10,3 registrados en Uruguay.

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Durante el encuentro, Kast también reconoció la “situación crítica en temas de desempleo y crecimiento” que atraviesa Chile y elogió la estabilidad uruguaya. “Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, instalaron una marca en el mundo”, afirmó.

Como parte de esta agenda bilateral, los gobiernos firmaron dos acuerdos entre las respectivas Cancillerías, orientados a la cooperación entre escuelas diplomáticas y al reconocimiento de la firma digital. Además, Orsi anticipó que en los próximos meses se concretarán nuevos memorandos en materia de seguridad e infraestructura. Kast arribó este miércoles a Montevideo tras su paso por Paraguay y tiene previsto disertar este jueves en un encuentro empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del país oriental.

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Uruguay usará vehículos militares para “redoblar el combate contra el crimen organizado”

El gobierno de Uruguay desplegará vehículos del Ejército Nacional en el patrullaje de varios barrios de Montevideo con el objetivo de “redoblar el combate contra el crimen organizado”, según anunció el presidente Yamandú Orsi el pasado 22 de junio.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La decisión se adoptó tras una reunión con los titulares de Defensa, Interior y Economía, instancia en la que se resolvió orientar la infraestructura de seguridad nacional a este propósito.

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“Resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, comunicó Orsi a través de su cuenta de X.

(Con información de EFE y AFP)