Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por el crimen de un joven en medio de un ajuste de cuentas en La Plata

Horas antes de ser asesinada, la víctima habría participado del robo de una motocicleta, lo que desencadenó en el crimen como represalia

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Primer plano de un joven sonriendo a cámara, con gorra oscura y ropa oscura. Se observa una pared clara y un objeto rojo difuso al fondo
Gustavo Areco fue atacado a balazos en una vivienda de la calle 122 y 613, en Villa Alba el pasado el 18 de mayo (0221)

La Policía Bonarense detuvo este miércoles a un joven de 22 años por el homicidio de Gustavo Adrián Areco, ocurrido en mayo de este año en La Plata. Todo se habría tratado de un presunto ajuste de cuentas.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Decimosexta, que ejecutó la detención bajo orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Según fuentes policiales, la captura se produjo luego de una serie de diligencias que permitieron identificar y vincular al joven con el homicidio.

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La Unidad Funcional de Instrucción N° 15, responsable de la pesquisa, impulsó desde el inicio diferentes medidas para identificar a los autores del ataque. En una primera etapa, dos sospechosos ya habían sido detenidos. Posteriormente, en junio, un tercer imputado fue capturado. El arresto de este cuarto acusado representa el avance más reciente en una causa que sigue sumando elementos.

La investigación comenzó tras el homicidio de Areco, quien fue atacado a balazos en una vivienda de la calle 122 y 613, en Villa Alba. El hecho ocurrió el 18 de mayo, cuando la víctima recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en el patio de su casa. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

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Según la principal hipótesis, horas antes del ataque, Areco habría participado junto a otro joven en el robo de una motocicleta en la esquina de 603 y 117. Este asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y, según sostiene la pesquisa, desencadenó una represalia: un grupo de personas se dirigió a la vivienda de Areco y abrió fuego, terminando con su vida.

Un agente de policía de espaldas sostiene del brazo a un hombre detenido, también de espaldas, frente a un cartel de la Estación de Policía La Plata
El joven detenido estaría entre los presuntos participantes del ataque a Areco que tuvo como trasfondo un robo de motocicleta y una posterior represalia armada (0221)

Desde ese momento, la Policía Bonaerense llevó adelante una serie de allanamientos. En estos procedimientos se secuestraron la motocicleta robada, el arma presuntamente utilizada en el crimen, teléfonos celulares, vainas servidas y los dos vehículos con los que se movilizaban los atacantes, un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa II.

Actualmente, son tres las personas detenidas en relación directa con el crimen, tras la liberación de uno de los imputados y la reciente captura del joven de 22 años. La fiscalía de la causa validó la detención y dispuso que el acusado sea trasladado este jueves para prestar declaración en su primera audiencia judicial.

El caso que investiga el asesinato de Areco ha mantenido en vilo a la región y sigue abierto a nuevas diligencias. Los investigadores continúan analizando elementos secuestrados, como registros fílmicos y teléfonos celulares, con el objetivo de reconstruir con precisión la participación de cada imputado en el homicidio.

El análisis de estos materiales busca determinar con exactitud cómo fue planificado y ejecutado el homicidio, así como el grado de participación de cada uno de los implicados.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada involucrado, en un expediente que cuenta hasta el momento con tres detenidos y elementos probatorios en análisis. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias y no descarta ordenar nuevas actuaciones para avanzar en la reconstrucción del caso.

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