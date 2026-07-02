Crimen y Justicia

Imputaron a dos policías por tortura seguida de muerte en Río Negro

La investigación por el fallecimiento de Juan Ignacio Cerutti, ocurrido el 25 de enero de 2025 en Villa Regina, avanzó con restricciones judiciales que incluyen no viajar al exterior ni contactar a sus allegados

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El Ministerio Público Fiscal imputó a dos policías por tortura seguida de muerte
El Ministerio Público Fiscal imputó a dos policías por tortura seguida de muerte

La causa por la muerte de Juan Ignacio Cerutti, ocurrido en 2025 en Río Negro, avanzó durante la audiencia de este miércoles. El Ministerio Público Fiscal imputó a dos policías por “tortura seguida de muerte” involucrados en la detención y custodia de la víctima. El delito contempla penas elevadas e implica una calificación particularmente grave para la fuerza de seguridad involucrada.

El juez de Garantías también le impuso a los efectivos policiales la prohibición de salir del país y de acercarse a la familia de la víctima. Estas disposiciones buscan garantizar el normal desarrollo del proceso judicial, evitar riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación y proteger a la familia de la víctima frente a posibles situaciones de hostigamiento o intimidación.

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El hecho sucedió el 25 de enero del año pasado cuando Cerutti fue detenido en Villa Regina, en la calle Vuelta de Obligado. Según la reconstrucción del crimen, el joven se encontraba en “un estado de alteración y vulnerabilidad” cuando se acercaron los oficiales.

Tras una persecución, fue reducido de manera violenta y sufrió una grave lesión en la cabeza. Después de esposarlo con ayuda de un civil, lo subieron a la caja de una camioneta policial conducida por el comisario y lo trasladaron hasta la Unidad 35 de Villa Regina.

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La fiscal jefe Belén Calarco afirmó que, al llegar a la comisaría, los acusados habrían bajado a la víctima de forma brusca, provocando que golpeara su cara contra el suelo. La fiscalía sostuvo que la agresión continuó una vez dentro de la unidad, donde los imputados “subieron el volumen del equipo de comunicación (HT) a fin de ocultar los gritos”.

La acusación sostiene que Cerutti murió por un traumatismo encefálico agudo provocado por los múltiples golpes recibidos durante el procedimiento. Los informes médicos preliminares citados por el organismo judicial indican que sufrió al menos 40 lesiones en la cabeza, el torso y las extremidades.

La investigación judicial describe un caso de violencia institucional y suma medidas de protección para los familiares del joven fallecido
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Con esos hechos, la fiscalía y la querella pidieron que se tuvieran por formulados los cargos para ambos imputados en calidad de autores. Entre los elementos de prueba mencionados por la fiscalía figuran la intervención de la Policía Federal Argentina, secuestros de interés para la investigación, un reporte del Gabinete de Criminalística y estudios histopatológicos y toxicológicos elaborados por el Equipo Técnico Multidisciplinario del Laboratorio Regional de Investigación Forense de la Provincia de Chubut.

A ese conjunto se suma una pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche. El equipo fiscal también detalló que cuenta con los secuestros de DVR de la oficina del comisario de la Unidad 35, registros de varias cámaras de seguridad de la vía pública, el libro de actas del hospital local, informes del Laboratorio de Informática Forense, entrevistas y actuaciones disciplinarias de la Policía de Río Negro.

Calarco explicó la mirada con la que el caso fue planteado por el Ministerio Público: “Debemos hacer el análisis del caso desde la perspectiva de la persona que sufrió la violencia institucional, verlo desde el lugar de la víctima. Además tenemos presente las convenciones internacionales que buscan prevenir la violencia que podría ejercer el Estado a través de, en este caso, la fuerza policial. Son todas cuestiones que no nos permiten apartarnos de esa premisa”.

El proceso judicial seguirá con la etapa de recolección y análisis de pruebas periciales, testimoniales y documentales, antes de que el juez de Garantías resuelva la situación procesal de los acusados en el caso de Ignacio Cerutti. La querella, en tanto, apoyó la postura del Ministerio Público Fiscal y pidió el avance de la investigación para determinar responsabilidades y asegurar justicia para la familia de la víctima.

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