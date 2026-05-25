Historia

La Revolución de Mayo cumple 216 años: cómo la Semana de Mayo cambió la historia y forjó la independencia argentina

En el aniversario 216 de la Revolución de Mayo, Infobae a la Tarde analizó, junto al historiador Emiliano Salas, cómo la Semana de Mayo marcó el inicio de la transformación argentina y fue clave para la construcción de la independencia

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El 25 de mayo de 1810 se consolidó la primera identidad diferenciada frente a la tradición hispánica y sentó las bases del proyecto nacional

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el historiador Emiliano Salas, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, reconstruyó los procesos que llevaron a la Revolución de Mayo y su impacto en la transformación de la identidad argentina, a 216 años del inicio de aquel ciclo que modificó para siempre el rumbo del país.

Durante la charla, Salas propuso mirar la historia larga antes de 1810: “América, Hispanoamérica era un mosaico de identidades totalmente diversas y con distintas características sociales, culturales, distinto arraigo del imperio”, remarcó, dejando en claro que la Argentina como nación aún no existía.

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El cambio borbónico: comercio, poder y una nueva Buenos Aires

Salas situó el inicio del cambio más de un siglo antes de la Revolución: “La aparición de los Borbones en España cambia totalmente la dinámica, la visión que tenemos del imperio español. Hay una liberalización del comercio que estaba muy monopolizada por la flota oficial de España. Aparece la libertad de navegación para muchos agentes privados. Eso hace que llegue a Buenos Aires, que se abra el puerto... y que a partir de ese intercambio, Buenos Aires se sume a lo que estaba siendo el despegue del mundo atlántico a través de la Revolución Industrial británica”.

infanta isabel de borbon Centenario de la Revolución de Mayo
La llegada de los Borbones y la liberalización del comercio impulsaron el crecimiento económico de Buenos Aires antes de 1810

El crecimiento económico fue acompañado por una transformación institucional: “Se intenta quitarle poder a los cabildos, que era donde radicaba el poder de los vecinos de las ciudades, de los criollos. Y se trata de pasar el poder a los virreyes y a los gobernadores. Se hace una reforma increíble... se duplican o triplican la cantidad de aduanas para eficientizar el mecanismo de recaudación”.

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Para Salas, este proceso creó una paradoja: “Se empodera mucho económicamente a la región de Buenos Aires como una nueva región económica que empieza a despegar y al mismo tiempo se produce un desempoderamiento político notorio por esta pérdida de poder de los criollos”.

Las invasiones y el detonante: de Napoleón a la Semana de Mayo

El historiador explicó cómo la política europea rebotó en el Río de la Plata: “Las invasiones inglesas son el producto de un cambio extraordinariamente importante en la política francesa. Napoleón impone un bloqueo comercial a Inglaterra. El bloqueo hace que los ingleses tengan que salir a buscar nuevos mercados. Eso los empuja, entre otros lugares, a las invasiones inglesas a Buenos Aires”.

Este episodio encendió una chispa local: “Produce un efecto muy importante que es la creación de la milicia y el fortalecimiento de la milicia contra el ejército imperial. Si pueden enfrentar una invasión inglesa, podrían emanciparse eventualmente”.

El avance de Napoleón sobre España abrió la puerta a la crisis imperial: “La invasión a España es lo que produce que comience a romperse la estructura de control de América, primero con la crisis de la monarquía, la fundación de la Junta Central de Sevilla, que es este organismo que trata de reemplazar al rey, que estaba Fernando puesto preso en Francia y Carlos también”.

La Semana de Mayo y el nacimiento de una nueva identidad

Sobre el 25 de mayo y la importancia de la Semana de Mayo en la historia argentina, Salas fue contundente: “La revolución no se hizo en nombre de la independencia, aunque había un grupo que ya hablaba de un mayor nivel de autonomía, sino que se hizo bajo este concepto, que también los historiadores usan mucho, que es la idea de la máscara de Fernando VII”.

Multitud en trajes de época bajo la lluvia frente a un edificio colonial con arcos y balcón, con bandera española y estandartes, en tonos sepia.
La Revolución de Mayo cumple 216 años como motor de la independencia argentina y redefinición de la identidad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La revolución se instala con ese principio legitimador. Fernando está preso, y nosotros por eso tenemos como la voluntad de gobernarnos, porque la legitimidad vuelve a nosotros. Una idea muy inspirada en el iusnaturalismo, la idea del contractualismo, no tanto del derecho divino”.

Consultado por el sentido profundo de la fecha, Salas sostuvo: “El 25 de mayo podríamos decir que es la fundación de una identidad, que es la identidad, por lo menos, de diferenciación con lo que es la tradición hispánica”.

La importancia de la Semana de Mayo para alcanzar la independencia fue central: “El 25 de mayo es totalmente un continuo, primer grito de libertad, primer gobierno patrio y sobre todo el armado de una primera identidad que aúna a varias regiones”.

Salas vinculó el éxito del proceso con la naturaleza social de la región: “Yo lo conecto mucho con una característica que me parece muy clave de la interpretación histórica de la Argentina, que es la característica de una sociedad de frontera. Es decir, una sociedad con un arraigo hispánico débil, con bajo nivel de población, pero ese bajo nivel de población contaba con un sentido de autonomía bastante más profundo que otros lugares”.

La Revolución de Mayo, a 216 años, sigue siendo el punto de partida de todos los debates sobre identidad, autonomía y el proyecto de país.

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