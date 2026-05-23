La verdadera limpieza medieval: hábitos diarios, reglas estrictas y el mito de la suciedad que aún persiste

Las investigaciones históricas y arqueológicas desmontan el mito de la suciedad generalizada en la Edad Media y revelan hábitos de limpieza cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Edad Media no fue la era de suciedad generalizada que la cultura popular instaló en el imaginario colectivo. Las investigaciones arqueológicas y los registros históricos muestran que la población medieval tenía rutinas de limpieza, normas de gestión de residuos y hábitos de higiene personal que contradicen ese estereotipo extendido durante siglos.

Así lo sostiene la historiadora Katherine Harvey en una entrevista con HistoryExtra, donde califica esa imagen como “uno de los estereotipos más injustos” sobre el periodo. Las excavaciones revelan hendiduras en los pisos producidas por el barrido repetido, prueba de un esfuerzo cotidiano y sostenido por mantener limpios hogares y ciudades.

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Las investigaciones muestran que la población medieval enfrentó desafíos de higiene por la falta de sistemas modernos, pero poseía rutinas y normas para mantener limpios tanto los hogares como las ciudades. La evidencia arqueológica revela costumbres de aseo y una preocupación constante por la limpieza, más allá de las ideas generalizadas.

La limpieza manual y el mantenimiento rutinario formaban parte de la vida cotidiana en los hogares medievales. “Ellos mantenían sus casas limpias”, sostiene Harvey en HistoryExtra. Explica que esta labor no era un simple retoque, sino una tarea doméstica diaria.

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Las viviendas, por lo general, tenían suelos de tierra apisonada, madera o piedra, lo que obligaba a barrer frecuentemente. Harvey señala que las excavaciones arqueológicas detectan “hendiduras en los pisos, claramente producidas por el barrido repetido”, lo que prueba un esfuerzo continuado para mantener la limpieza a lo largo de los años.

La población medieval implementaba rutinas de higiene personal y gestión de residuos, desmintiendo los estereotipos sobre desaseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas de higiene personal y ropa limpia

El aseo personal también ocupaba un lugar importante. “Hay abundante prueba de que la gente se bañaba”, afirma Harvey, aunque aclara que sumergirse por completo en una bañera todos los días era infrecuente, por el tiempo y el combustible requeridos para calentar el agua.

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Sin embargo, “se consideraba recomendable lavarse al menos las manos y la cara al despertar”, señala la historiadora. Era común también lavar las manos antes y después de las comidas.

La ropa se lavaba con regularidad, no solo por su valor, sino porque la vestimenta limpia reflejaba respetabilidad y buena gestión del hogar. Según Harvey, los hábitos de aseo y ropa limpia evidencian el aprecio por la pulcritud en la vida medieval.

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El aseo personal, como lavar las manos y la cara al despertar y antes de las comidas, era una práctica común en la Edad Media (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se gestionaban los residuos en la Edad Media

Uno de los mitos más extendidos es que los habitantes arrojaban todos los desechos directamente a la calle. “Creo que lo principal es que la gente usaba la letrina donde debía”, declaró Harvey.

A finales de la Edad Media, muchas casas tenían distintos tipos de letrinas y pozos negros, sobre todo en las ciudades en crecimiento. “Algunas eran cámaras subterráneas donde los residuos se descomponían”, explica Harvey en HistoryExtra. Otras tenían conductos desde los pisos superiores hacia zonas específicas.

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En York, por ejemplo, se construyeron letrinas sobre puentes del río Ouse, lo que permitía al agua arrastrar los desechos. “Una solución práctica ante un problema urbano constante”, indica Harvey. Estos mecanismos pretendían separar los residuos humanos de los espacios habitados.

La ropa se lavaba regularmente en la Edad Media para mantener la respetabilidad y demostrar buena gestión del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades medievales frente al problema de la limpieza

Urbes como Londres, York y París muestran, según Harvey, una atención creciente por la salud pública. Las autoridades municipales establecieron reglas para gestionar desperdicios, evitar aguas estancadas y regular actividades potencialmente insalubres.

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En diversas ciudades se regulaba “la limpieza semanal de las calles frente a cada vivienda”. Algunas autoridades empleaban limpiadores específicamente para esta labor. Existían normas sobre la ubicación de letrinas y pocilgas, y en Florencia se utilizaban imágenes religiosas en muros con el objetivo de desincentivar la orina en espacios públicos. “Pensaban que la gente evitaría orinar cerca de una cruz”, comenta Harvey.

Las ciudades medievales contaban con letrinas, pozos negros y sistemas comunitarios para separar residuos y evitar el desecho en la vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene como reflejo de valores y normas sociales

Las ciudades medievales no eran frescas ni relucientes, pero la presencia de residuos de animales o actividades industriales no significaba indiferencia ante la limpieza. “Obviamente, había personas que se aliviaban en la calle”, reconoce Harvey, aunque advierte que esa conducta no era aceptada socialmente y las autoridades buscaban corregirla.

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Para Harvey, las reglas y el trabajo en favor de la higiene pública demuestran una sociedad preocupada por controlar la suciedad y mantener la dignidad urbana.

La idea de que la Edad Media fue una etapa dominada por la insalubridad es refutada por las prácticas documentadas; era habitual que la comunidad se responsabilizara de la limpieza, ya que sabían que descuidarla les afectaría directamente.

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