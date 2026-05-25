Daniel Balmaceda armó su “selección” de próceres: ¿cómo jugarían los líderes de la Revolución de Mayo?

En el aniversario de la Revolución de Mayo, el historiador Daniel Balmaceda visitó Infobae al Regreso con una tesis que atraviesa 200 años: “Siempre construimos la Argentina en base a la confrontación”.

El historiador rastreó el origen de los clivajes hasta el siglo XVII, comparó el nacionalismo argentino con el de otros países y cerró con un ejercicio lúdico: armar la formación de la Primera Junta como si fuera la selección argentina.

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La grieta tiene más doscientos años

En diálogo con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Balmaceda situó el origen de las divisiones mucho antes de la independencia: “Muy al comienzo había una diferencia entre los españoles y los criollos, los nacidos hijos de españoles, que ya sentían que no eran tan del mismo camino. Estamos hablando ya del siglo XVII”.

La geografía, señaló, profundizó esas fracturas: “Complicó mucho a todas las decisiones que se tenían que tomar, porque era muy difícil entender realidades regionales tan complejas, tan variadas, tan distintas”. Las fisuras se expresaban incluso en lo ceremonial: “El primer problema que tuvo la Primera Junta fue la organización del Tedeum. El obispo era muy realista y no le convencía esto de celebrar. Así que se fueron un poco enojados Saavedra y compañía”.

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La Revolución de Mayo expuso clivajes desde el siglo XVII entre criollos y españoles, base de la eterna grieta argentina (Infobae en Vivo)

Balmaceda identificó dos grandes bandos en los días previos al 25 de mayo: “Los Juntistas decían: ‘Nosotros nos regimos por las juntas de España y estamos bien’. Los Carlotistas decían: ‘No, a mí un grupo de vecinos no me representan. Sí Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII’”. En ese bando carlotista estaban Belgrano, Castelli y los Rodríguez Peña; del lado conservador, Paso y Saavedra.

Las tensiones se trasladaron al interior de la Primera Junta: “En un momento, Saavedra organizó una celebración y no lo invitaron a Moreno. Moreno fue hasta la puerta y le previeron el paso”.

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Pese a todo, el historiador reconoció puntos de unión: “Cuando decimos Malvinas, nos abrazamos todos. Cuando cantamos el himno, todos sentimos lo mismo, se nos infla el pecho. Messi, Manu. Hay figuras que están muy por encima de las diferencias que tenemos siempre en el ring”.

Sobre los feriados y la memoria colectiva, fue directo: “Nuestros feriados ahora los estamos tomando como un lugar de descanso, de ver cuándo nos escapamos, cuándo tenemos tres días. Es verdad que no ayuda”.

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Contó que en 1938 se impulsó la idea de que todos los estudiantes del país cantaran el himno al mismo momento el 25 de mayo, y que algo similar vio en Escocia: “Todo el pub se hizo un gran silencio, se pusieron todos de pie. Se hizo un minuto largo de silencio por los caídos en la guerra”.

Las disputas internas de la Primera Junta reflejaron la dificultad para tomar decisiones en un país de realidades regionales complejas (Infobae en Vivo)

Belgrano de diez y Saavedra en el arco: la formación de la Primera Junta

La producción preparó un segmento para que Balmaceda asignara un puesto futbolístico a cada integrante de la Primera Junta. Mariano Moreno fue el primero: “Un cinco aguerrido. Organizaba el juego. No iba para atrás. Un Mascherano, pero más patadón”.

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Juan José Castelli quedó de carrilero: “Era abogado, entonces eso ya me habilita. Lo pongo como lateral, porque tenía que llegar hasta la otra punta”. Domingo Mateu y Juan Larrea fueron al mediocampo. De Larrea destacó su juventud: “Veintisiete años, el más joven de la junta. Tenía muchas ganas”.

French y Beruti formaron la dupla de zagueros, por inseparables y por su carácter: “Eran los jodidos. Pasar por donde estaban French y Beruti, yo te recomiendo que trates de ir más para un costado”. Manuel Alberti, el sacerdote de la junta, fue lateral izquierdo: “Lo veo desde el fondo armando, viendo todo el panorama. Fue él quien escribió la lista de los nueve el 24 de mayo”.

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Balmaceda destacó la importancia de figuras como Belgrano y Saavedra en la unidad nacional a pesar de las fuertes diferencias (Infobae en Vivo)

Cornelio Saavedra terminó en el arco: “Era la cara visible. Cualquier equivocación, cualquier conflicto, la cara visible siempre va a ser Cornelio. Y a veces al arquero le pasa eso”. Juan José Paso recibió el número nueve: “Formó parte de la Primera Junta, de la Junta Grande, del Primer Triunvirato, del Segundo Triunvirato, del Congreso de Tucumán. No había foto donde no estuviera”.

Manuel Belgrano se quedó con la diez y la cinta de capitán. “No le digamos a Belgrano solo el creador de la bandera, porque Belgrano hizo tanto que bajamos muchísimo el precio. Es un hombre que si nos ponemos a hablar, se me caen las lágrimas”. La noche del 24 de mayo, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, fue Belgrano quien rompió la parálisis: “Se levantó, pegó un puñetazo en la mesa y dijo: ‘Si no resolvemos esto ahora, yo mañana voy y lo saco a Olaguer a patadas de su casa’”.

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Sobre la conciencia histórica de los protagonistas, Balmaceda fue contundente: “Eran conscientes de lo que estaban haciendo y de las responsabilidades que estaban asumiendo. Porque los podían fusilar a todos. Había que jugársela. Estos tipos se la jugaron”. Recordó además la precariedad informativa de la época: “La noticia que llegó el 18 de mayo, que encendió la Semana de Mayo, es la noticia de un diario de febrero. Nosotros estamos tomando decisiones en base a febrero de Europa”.

La Primera Junta, según Balmaceda, puede leerse como un equipo de fútbol con roles definidos y tensiones personales similares a las del deporte (Infobae en Vivo)

Los años locos: la década en que la Argentina se animó a todo

Al cierre, Balmaceda presentó su libro Los años locos en la Argentina, editado por Sudamericana: “Fue el gran recreo que tuvimos después de la Primera Guerra Mundial. Una década de locura, de mucha celebración, de mucho entretenimiento, de consumo”.

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Las mujeres comenzaron a manejar, salieron a fumar en público y se cortaron el pelo. “Había academias de manejo para chicas. Y a nosotros los señores nos explicaban las revistas del automóvil club cómo enseñarles a ellas a manejar”.

En 1920 llegó la radio: “Cinco médicos arriba de una azotea crearon la radio. ¿Entienden lo que es que a nuestros abuelos de aquella época en una caja que llevaban a su casa les salía noticias y música?”.

La primera transmisión fue de la ópera Parsifal, mientras las hermanas de los propios creadores asistían al teatro sin saber que la obra llegaba en simultáneo a los hogares porteños. El fútbol también explotó como fenómeno popular: “Era un deporte exquisito. En los años 20 se convirtió en una explosión ya popular”.

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