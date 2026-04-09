Los cambios que sacudieron a la Argentina en los años 20 y transformaron la vida cotidiana

La irrupción de la radio en 1920 revolucionó la vida cotidiana argentina y marcó el inicio de la modernidad en los hogares

La década de 1920 en Argentina estuvo marcada por profundas transformaciones sociales, culturales y tecnológicas. Entre 1920 y 1929, el país vivió la irrupción de la radio, el surgimiento del colectivo, cambios en los horarios oficiales, la llegada del jazz y la modernización del modo de vida urbano. Daniel Balmaceda, historiador y escritor, describió en Infobae en Vivo A las Nueve este período como un momento decisivo en la historia nacional, caracterizado por innovaciones tecnológicas, nuevos hábitos y un espíritu de cambio colectivo.

Balmaceda destacó la importancia de la radio como símbolo de modernidad: “La radio nace en 1920 en Argentina con un grupo de médicos que decidieron llevar adelante un ensayo. Se hacían muchos en el mundo, pero ellos lo mantuvieron en el tiempo”. Según el historiador, la posibilidad de escuchar música en la propia casa, sin la necesidad de asistir a teatros o espectáculos públicos, significó un cambio inédito para las familias argentinas.

Además, señaló que la vida cotidiana experimentó una transformación radical tras la adopción del horario oficial de Greenwich: “En 1920 cambiamos la hora oficial y dejamos de decir AM y PM. Tuvimos que acortar un día catorce minutos para emparejarnos con Greenwich y pasamos al sistema de 24 horas. A nuestros abuelos les costaba entenderlo. Incluso fue necesario modificar los relojes públicos y los negocios debían mostrar el nuevo horario junto con el anterior para facilitar la adaptación”.

Cambios en los roles de género y la participación femenina

Balmaceda sostuvo que la década estuvo marcada por un nuevo protagonismo de las mujeres: “Nunca se vieron tantas mujeres manejando. Las mujeres ocuparon los espacios productivos porque faltaron hombres tras la Primera Guerra Mundial. En 1920, Julieta Lanteri, una política argentina, se presentó como candidata. No existía la palabra diputada ni el voto femenino. Fue la primera candidata nacional”.

El colectivo nació en 1928 en Buenos Aires, impulsado por taxistas que ofrecían transporte accesible y transformaron la movilidad urbana del país (Archivo General de la Nación)

Sobre la agenda feminista del momento, el historiador afirma: “El voto, el trabajo, la explotación de las mujeres en los prostíbulos, el horario laboral y la aceptación de los derechos fueron sus banderas. Las mujeres no podían ni ser testigos de casamiento”.

Los cambios incluyeron la vestimenta: “En los años 20 las faldas se acortan, las mujeres empiezan a usar el pelo corto y escotes. Fue un escándalo que en 1926 la falda subiera por encima de la rodilla. Las propias cronistas de moda se preguntaban cómo una mujer podía mostrar la peor parte de su cuerpo. El escándalo fue tan grande que al poco tiempo las faldas volvieron a bajar y no subieron nuevamente hasta los años 60 con la minifalda”.

Innovaciones urbanas y cambios sociales

La vida urbana también vivió transformaciones importantes. Balmaceda mencionó campañas para permitir circular en mangas de camisa durante el verano y la resistencia a las normas tradicionales de vestimenta. El diario Crítica impulsó en 1926 una campaña para flexibilizar la obligatoriedad del saco. “Mandaron a un joven a caminar por Florida en manga de camisa, acompañado por una señorita, para ver la reacción de la gente. Era motivo de atención y discusión pública”, recuerda.

El fenómeno de los trapitos ya existía en la época: “En aquellos años se hacía una campaña fuerte para eliminarlos, porque si no les dabas dinero, podías encontrarte con el auto rayado”.

Uno de los hitos del transporte fue el surgimiento del colectivo. “El 24 de septiembre de 1928, un grupo de taxistas en Plaza Primera Junta comenzó a ofrecer transporte colectivo, al precio del tranvía pero más rápido, sumando pasajeros en cada viaje. Así nace el colectivo en Buenos Aires. La palabra ‘bondi’ viene de los tranvías de Brasil, donde ‘bondiño’ se refería a un bono que venía con el boleto” explicó Balmaceda.

La década del 20 vivió una explosión cultural en Buenos Aires, con nuevas expresiones artísticas (Archivo General de la Nación)

Cultura, fiestas y visitas internacionales

La actividad cultural y la vida nocturna también ganaron intensidad en la década. “La gran iluminación en Buenos Aires, la proliferación de teatros y cines, los bailes y las reuniones en sótanos duraban hasta las cinco o seis de la mañana. El príncipe de Gales, hospedado en el Palacio Ortiz Basualdo -actual embajada de Francia- frecuentaba estas fiestas de manera reservada, tocando el ukelele a veces incluso junto a Carlos Gardel”.

Uno de los gestos más simbólicos de la época fue la visita de Albert Einstein en 1925. Balmaceda relató: “Einstein vino a explicar la teoría de la relatividad y decía que la gente lo escuchaba por esnobismo, pero no entendía nada. Caminó por Puerto Madero, se subió a un avión por primera vez y tocó el violín junto a estudiantes de ingeniería del Colegio Nacional de Buenos Aires. Incluso terminó participando en una guerra de migas de pan con los jóvenes”.

El arquitecto Barolo, fanático del tenis y empresario textil, construyó el edificio más alto de Buenos Aires en 1923. La aparición de la iluminación eléctrica incentivó más actividad social y cultural por las noches.

Consumo, deporte y hábitos populares

Balmaceda detalló la expansión del consumo y la introducción del sistema de cuotas: “Antes no se compraba en cuotas. A partir de esa época, las casas que vendían ropa, autos o radios comenzaron a ofrecer crédito propio. Esto generó un conflicto, porque la gente no estaba acostumbrada a pagar después de consumir y muchas veces no planificaban sus gastos. La crisis de 1929 tuvo relación con ese fenómeno de gasto excesivo y descontrol”.

La cultura deportiva también se consolidó. “El boxeador Luis Ángel Firpo desató un fervor nacional cuando peleó contra Jack Dempsey en Nueva York. El Luna Park, que entonces funcionaba como centro de exposiciones, transmitió la pelea por radio para mostrar la importancia del nuevo medio. ‘Leían cables para simular la transmisión en vivo, aunque el resultado llegaba con mucho retraso’”, detalla.

Respecto al transporte, Balmaceda aclara que convivieron tranvías, ómnibus y la novedad del colectivo, que fue adoptada rápidamente por los porteños.

En los años 20 la presidencia argentina estuvo en manos de Hipólito Yrigoyen durante los primeros dos años y luego de Marcelo T. de Alvear entre 1922 y 1928. Yrigoyen retomó el poder los últimos dos años de la década. Así, gran parte del período fue de predominio radical.

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