Espana agencias

Daniel Balmaceda: "'Los Caballeros de la Noche', en Buenos Aires, soñaban a lo grande"

Guardar

Irene Dalmases

Barcelona, 8 feb (EFE).- Escritor, periodista e historiador, el argentino Daniel Balmaceda llega a España con la novela 'Los Caballeros de la Noche', una historia basada en hechos reales sobre una sociedad secreta, una suerte de hermandad criminal en el Buenos Aires de 1880 integrada por un grupo de inmigrantes europeos.

Feliz tras haber participado en el festival literario BCNegra, Balmaceda ha explicado en una entrevista con EFE que su novela, publicada por Grijalbo, parte de un suceso que ocurrió en 1880 cuando una banda robó del cementerio de la Recoleta el cadáver de doña Inés Dorrego, una de las mujeres más ricas de Argentina, y pidió un rescate a la familia para recuperarlo.

Autor de una veintena de libros de divulgación histórica, con más de medio millón de ejemplares vendidos en su país, el escritor bonaerense ha apostado en esta ocasión por el thriller para reconstruir un suceso que impactó a la alta sociedad de la capital argentina y para el que ha podido consultar el expediente de 500 páginas sobre el caso que se conserva en el Archivo General de la Nación.

"A finales del siglo XIX fueron muchos los europeos que emigraban hacia América, especialmente a Nueva York y Buenos Aires, y aquí hablamos de un grupo liderado por el aristócrata belga Alphonse Kerchkove de Peñaranda, aunque quien realmente manejaba los hilos era el español Florentino Muñiz", ha apuntado.

En aquel momento, ha destacado, quienes cruzaban el océano iban con "una valija con más expectativas que patrimonio" y, por tanto, todos buscaban "una vida mejor que la que llevaban en el viejo continente".

La banda de 'Los Caballeros de la Noche' la formaron, además de Alphonse Kerckhove de Peñaranda y Florentino Muñiz, hombres de diferentes procedencias que durante el día tenían "sus trabajos normales, estaba el proveedor de farmacia, un mucamo, un marino o un empleado administrativo, quienes de noche se convertían en una banda para realizar grandes golpes, eran una gente que soñaba a lo grande".

"El corazón de la novela -ha precisado Balmaceda- es el expediente que hay sobre el caso de Inés Dorrego y yo, como escritor, le he puesto mi voz, mi tono al relato, sumándole lo que no figura allí relacionado con los policías que participaron en las investigaciones o el juez que los juzgó".

A su juicio, aunque fueron una banda con "un buen marketing, en la ejecución de sus fechorías se equivocaron siempre".

Frente a estos malhechores, estuvo el implacable jefe de la policía Marcos Paz, un abogado de 37 años, primo hermano del presidente de la nación, Julio Argentino Roca, quien lo nombró para el cargo.

Por sus indagaciones, Daniel Balmaceda ha sabido que fue un "fanático" de Scotland Yard, un hombre que pedía a sus subalternos que se disfrazaran, se metieran en tugurios, incluso que investigaran de manera "poco ortodoxa", emulando a sus colegas ingleses.

Recibió el encargo de investigar el caso de la desaparición del cadáver de Inés Dorrego, el más complicado que tuvo desde su nombramiento y el más relevante.

Balmaceda ha indicado que Paz conformó en ese momento la institución policial en Buenos Aires y uno de los veinte comisarios que hubo fue Isidoro Acevedo, el abuelo de Jorge Luis Borges.

Con esta novela, ha buscado "mantener el rigor histórico, no traicionar los hechos, puesto que la realidad superaba a la ficción".

Aunque no esconde que le costó encontrar el tono, acostumbrado a firmar obras de divulgación, ahora se muestra con ganas de continuar por esta senda de la novela negra.

"Me siento como un corredor de Fórmula 1 que acaba de ingresar en un mundo del que espero no bajarme", ha concluido. EFE

(Texto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mónica García: la desinformación y los tecnooligarcas afectan a la protección de la salud

Infobae

Liberados 12 migrantes al desmantelar una trama de explotación laboral en obradores de pan

Infobae

Maestre asegura que ante reedición del acuerdo estatal de izquierdas podrán "hacerlo mejor que en las últimas generales"

Maestre asegura que ante reedición

Piden 18 años para un recluso que intentó matar a otro con un bolígrafo modificado

Infobae

Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si extraes

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros