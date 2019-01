-Te veo tan amiga de Isabel que me pregunto si se siguieron viendo después de que fue Presidente.

-No. Apenas la derrocaron a Raúl y a mí nos llevaron presos al barco. La última vez que veo a Isabel en mi vida es el 13 de febrero de 1976 para mi cumpleaños. Fui a Casa de Gobierno a llevarle una Biblia grande de cuero rojo que mi Papá le había mandado. Después nunca más hablé con ella. Cuando salió en libertad fui a verla a San Vicente, pero no me dejaron entrar. Después en 1982 fui a Madrid a ver a mi Papá, hablé con Lola, la mujer de quien fue médico de perón y me contó que estaba muy atemorizada que sufría de pánico. Entonces le dejé una carta. Al tiempo Lola me cuenta, que leyó inmediatamente la carta, encerrada en el baño. Le conté a mi Papá lo que sucedía, lo de su temor y él me dijo: "Hija, no la molestemos más".