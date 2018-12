Otros ex funcionarios radicales que fueron en busca de papeles, y escucharon un sentido discurso interno del ex Presidente en la Casa Rosada, todavía se lamentaban. Entre ellos estaba el ex jefe de gabinete Chrystian Colombo. "Ayer –en referencia al 20 de diciembre- pensaba que había chance de armar un gobierno transitorio. Pero no. Vinieron por todo", describiría.