BC-HBRNI-700-RD-HR-ART-NYTSF — What R&D looks like for HR. (Michelle V. Agins/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-RD-HR-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

Guardar

De HBR.org

Cuando un equipo de marketing quiere entender por qué se van los clientes, encarga un estudio. Cuando un equipo de finanzas considera una adquisición, paga por un proceso de diligencia debida. Y cuando un equipo de operaciones se encuentra con un cuello de botella, mide el proceso para descubrir qué está fallando. En todas las funciones empresariales, los líderes invierten habitualmente en generar nueva evidencia para tomar mejores decisiones.

PUBLICIDAD

Recursos Humanos (RR. HH.) es una excepción.

Desde hace tiempo se ha instado a los líderes de RR. HH. a partir del problema de negocio y trabajar hacia atrás hasta llegar a los datos. Sin embargo, según nuestra experiencia, pocas empresas consideran y evalúan las inversiones en nuevos datos sobre el personal y la cultura con el mismo rigor que aplican a otras inversiones de negocio. En cambio, tienden a limitar su análisis a la información de la que ya disponen, incluso cuando esa información no puede responder adecuadamente a la pregunta en cuestión.

Las empresas deberían tratar el análisis de la capacidad humana más como una función de investigación y desarrollo: identificar una pregunta empresarial trascendental, determinar qué evidencia ayudaría a responderla e invertir en generar esa evidencia cuando el beneficio potencial justifique el costo. Al igual que con cualquier esfuerzo de I+D, algunos proyectos no lograrán producir hallazgos útiles. Pero otros podrían cambiar fundamentalmente la forma en que opera la empresa.

PUBLICIDAD

Por qué las empresas confían en los datos que ya tienen

Consideremos el tipo de preguntas que los líderes empresariales podrían plantearle a RR. HH. ¿Qué características de los empleados predicen el éxito en un puesto de ventas específico? ¿Qué comportamientos gerenciales contribuyen más a la productividad del equipo? ¿Qué inversiones en la cultura organizacional producen los mayores rendimientos financieros y valor para las partes interesadas?

Responder a estas preguntas puede requerir información que la empresa nunca ha recopilado. Los sistemas de RR. HH. existentes pueden indicar a los líderes cuántos vendedores emplean, cuánto tiempo llevan en la empresa y cómo es su desempeño. Pero es probable que revelen muy poco sobre los atributos subyacentes que distinguen a los empleados con desempeño excepcional de los que tienen un desempeño promedio.

PUBLICIDAD

Esta distinción es importante porque lo que es fácil de medir no es necesariamente lo que es importante saber.

¿Cuándo vale la pena invertir en nuevos datos sobre el personal?

No estamos sugiriendo que las empresas encarguen investigaciones originales cada vez que surja una pregunta relacionada con el personal. Muchas decisiones rutinarias sobre dotación de personal, horas extras, remuneración y cumplimiento normativo pueden tomarse utilizando la información existente. Recopilar más datos en estas circunstancias simplemente aumentaría los costos y la complejidad.

En cambio, recomendamos evaluar las propuestas de nuevos datos según cuatro criterios.

1. La decisión tiene consecuencias financieras significativas. Cuanto mayor sea el costo de tomar una decisión equivocada, más dispuesta debería estar una empresa a invertir para acertar.

PUBLICIDAD

2. Los datos existentes no pueden responder adecuadamente a la pregunta. Antes de encargar una nueva investigación, las empresas deben determinar lo que ya saben y, lo que es igualmente importante, lo que no saben.

3. Los resultados podrían cambiar la forma de actuar de la empresa. Antes de recopilar cualquier dato, los líderes deben identificar las medidas que podrían tomar en función de los resultados. Si no se derivara ninguna medida plausible, la inversión sería difícil de justificar.

4. Los datos pueden recopilarse de manera confiable, ética y a un costo razonable. Las nuevas medidas deben ser lo suficientemente válidas como para respaldar las decisiones en las que se basan. Las empresas también deben considerar la privacidad de los empleados, los requisitos legales y las posibles consecuencias de recopilar información confidencial. No todas las preguntas cuya respuesta sería útil pueden responderse de manera responsable o económica.

PUBLICIDAD

Crear una cartera de desarrollo de investigaciones

No hemos encontrado ninguna investigación publicada que abarque a varias empresas y que establezca con qué frecuencia los estudios encargados sobre el personal conduzcan a mejores decisiones de negocio. Por lo tanto, las empresas deben desarrollar su propio entendimiento de lo que funciona.

Una forma de hacerlo es gestionar la investigación en análisis de la capacidad humana como una cartera de inversiones. Cada año, los líderes deben identificar un pequeño número de preguntas importantes que los datos existentes no pueden responder, estimar el valor potencial de resolverlas y asignar fondos en consecuencia.

Integrar un mandato de I+D al análisis de la capacidad humana

Para que este enfoque funcione, es necesario modificar la forma en que se financian, gestionan y evalúan los proyectos de análisis de personas.

En primer lugar, la financiación debe reflejar quién se beneficiará, tal como ocurre con muchas otras inversiones empresariales.

En segundo lugar, las empresas deben financiar la investigación por etapas. En lugar de comprometerse con un estudio de gran envergadura desde el inicio, los equipos pueden comenzar con un proyecto piloto para determinar si las medidas propuestas son confiables y si los hallazgos iniciales justifican una mayor inversión.

PUBLICIDAD

En tercer lugar, la privacidad de los empleados y el uso responsable de los datos deben integrarse en la investigación desde el principio.

Por último, los líderes empresariales deben participar activamente en la formulación de las preguntas de investigación y en la interpretación de los hallazgos.