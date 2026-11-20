BC-HBRNI-1100-ROBINHOOD-CEO-ART-NYTSF — Robinhood’s CEO on Refounding the Business Post-IPO. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-1100-ROBINHOOD-CEO-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

Guardar

De HBR.org

Para muchos fundadores, llevar una empresa a la bolsa se siente como una graduación. Has demostrado que puede sobrevivir. El siguiente capítulo, en teoría, consiste en gestionar un crecimiento predecible a largo plazo.

PUBLICIDAD

Robinhood salió a bolsa en 2021 después de que mi cofundador, Baiju Bhatt, y yo hubiéramos pasado casi una década construyendo la plataforma de operaciones sin comisiones. Decenas de millones de clientes la utilizaban, y los ingresos se habían disparado durante el auge de la inversión minorista en tiempos de la pandemia. Nuestra misión de democratizar las finanzas formaba parte de la conversación general. Parecía que no había otro camino más que hacia arriba. Pero la realidad fue mucho más complicada de lo que podría haber imaginado.

Nuestra oferta pública de venta (OPV) valoró a la empresa en 32 mil millones de dólares, y el precio de nuestras acciones se duplicó en la primera semana. Pero poco después, casi todo lo relacionado con el entorno de mercado que había impulsado nuestro rápido crecimiento comenzó a deteriorarse. La inflación se disparó. Las tasas de interés subieron al ritmo más rápido en décadas. Los activos especulativos se desplomaron. En menos de un año, el precio de nuestras acciones cayó de 80 dólares a menos de 10 dólares.

PUBLICIDAD

Al principio, consideré que la caída era principalmente un problema del mercado. Pero con el tiempo comprendí que el problema más grave era estructural. Los vientos a favor que habían impulsado nuestro crecimiento durante la pandemia de COVID --tasas de interés cercanas a cero, liquidez abundante y un cierre abrupto de gran parte de la economía offline-- se invirtieron casi tan rápido como habían aparecido. Habíamos optimizado la empresa para una época, pero esa época ya había pasado.

Así que nos pusimos a trabajar, iniciando así un esfuerzo de varios años para reconstruirnos; lo recuerdo como una refundación. Dejamos de dar prioridad a las actividades de bajos ingresos y nos enfocamos en nuestro negocio principal, redujimos los niveles jerárquicos y, lo más importante, otorgamos a los líderes propiedad y autonomía. Eso nos permitió alcanzar la rentabilidad y, finalmente, diversificarnos en más de una docena de líneas de negocio, cada una de las cuales genera más de 100 millones de dólares en ingresos anualizados.

PUBLICIDAD

De las matemáticas a las finanzas

Nací en Bulgaria justo cuando el sistema comunista comenzaba a colapsar.

Años más tarde, durante mi primer mes en la escuela de posgrado para estudiar matemáticas, Lehman Brothers quebró, marcando el inicio de la crisis financiera global. Mi percepción de cómo funcionaba el comercio se había visto influenciada por películas como "Trading Places", donde las personas se gritaban entre sí en la sala de operaciones. Pero la era de las transacciones de persona a persona, conocida como "subasta a viva voz", estaba llegando a su fin.

Además, se estaba produciendo un profundo cambio cultural. En 2012, cuando a Baiju y a mí se nos ocurrió la idea de Robinhood, nuestra generación aún sentía las repercusiones de la crisis financiera. Libros como "Flash Boys" y películas como "El lobo de Wall Street" y "La gran apuesta" ayudaron a perpetuar la idea de que la crisis había sido un autogol de la propia industria financiera.

PUBLICIDAD

Baiju y yo creíamos que, si lográbamos facilitar la adquisición de acciones estadounidenses, podríamos ayudar a cerrar la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada.

Cuando les presentamos la idea a los inversionistas de capital de riesgo, nos rechazaron muchas veces. Pero, con el tiempo, logramos recaudar nuestras primeras rondas de financiamiento y, a partir de ahí, nos enfocamos obsesivamente en garantizar que el proceso de registro fuera rápido, el producto intuitivo y la experiencia diseñada para el celular. Nuestro equipo de dos docenas de personas lanzó Robinhood al público en 2015 y, en cuatro años, habíamos revolucionado la industria de la intermediación bursátil.

PUBLICIDAD

Cambios operativos

A finales de 2019, Robinhood contaba con aproximadamente 700 empleados. Dos años después, teníamos casi 4000. Ese periodo coincidió con la pandemia de COVID-19, lo que significó que, a finales de 2021, la mayoría de nuestros empleados nunca se habían conocido en persona. La vertiginosa trayectoria de contratación parecía racional en ese momento.

Comprendí que el liderazgo consiste en enfrentar las situaciones difíciles sin rodeos, antes de que las circunstancias obliguen a tomar una decisión apresurada, y luego comunicar las soluciones con claridad.

Cambiamos la forma en que reclutamos y remuneramos al talento. Al reflexionar sobre ello, me quedó claro que funcionábamos mejor con un equipo pequeño y de élite que con un grupo grande de personas con un desempeño ligeramente superior al promedio. Para hacer ese cambio, tuvimos que reformular nuestra filosofía de remuneración para recompensar de manera desproporcionada a quienes tienen el mejor desempeño, yendo en contra de la tendencia de la era de la COVID-19 de ser más igualitarios.

PUBLICIDAD

Ampliando el modelo de negocio

Durante el auge de la pandemia, Robinhood se había vinculado fuertemente al comercio especulativo por parte de inversionistas casuales. Eso hizo que la empresa fuera frágil y estuviera excesivamente expuesta a los vaivenes de las condiciones y el sentimiento del mercado. Necesitábamos un modelo más duradero.

Dos observaciones fueron clave para volver a encarrilar el negocio después de que se endureciera la política monetaria. Primero, mientras que los inversionistas y operadores novatos se retiraban de los mercados, los operadores activos y sofisticados se mantuvieron resilientes. Contaban con las herramientas y los conocimientos para sacar provecho de los mercados a la baja y con movimientos laterales. En segundo lugar, si bien el endurecimiento monetario era desfavorable para invertir en acciones, las tasas de interés más altas que trajo consigo abrieron nuevas oportunidades para diversificarnos.

PUBLICIDAD

Nos enfocamos en dos respuestas a esas observaciones: convertir a Robinhood en la mejor plataforma para los operadores activos y lanzar productos que tuvieran buena acogida durante esa era de altas tasas de interés.

A lo largo de esos cambios, creí que era fundamental mantener un contacto cercano con los clientes. La mejor información rara vez proviene de tableros de control o de informes ejecutivos. Proviene directamente de los usuarios, al escuchar en qué aspectos se sienten confundidos, frustrados o entusiasmados.

Aprendí que las narrativas públicas a menudo van a la zaga de la realidad operativa. Estaba en Londres en noviembre de 2023, ayudando con el lanzamiento de Robinhood en el Reino Unido. Nuestras acciones cotizaban a alrededor de 8 dólares por acción, y tuve una reunión durante el desayuno con un inversionista de larga data.

PUBLICIDAD

La conversación fue despiadada. Cuestionó si la empresa tenía futuro y sugirió que vendiéramos. El mensaje implícito: ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para devolver a la empresa a sus anteriores niveles de éxito? Lo que me impactó después no fueron sus críticas; fue mi convicción. La reunión me aclaró algo: la percepción persigue a la realidad. Al transitar por esa brecha, el liderazgo se trata menos de escuchar y ajustar, y más de mantener el enfoque y la ejecución.

Lecciones para otros líderes

Con el tiempo, el mercado se dio cuenta. Nuestros ingresos alcanzaron los 4,5 millardos de dólares en 2025, con un crecimiento interanual de más del 50 por ciento. Nuestra capitalización bursátil superó los 100 millardos de dólares y fuimos incluidos en el S&P 500.

¿Cuál fue mi mayor lección de esa época? Los valores de un fundador no pueden limitarse solo a discursos, declaraciones de misión o campañas de marca. Deben convertirse en los valores de la empresa. La cultura de un fundador debe convertirse en la cultura de la empresa.

Por eso funcionó la refundación de Robinhood. Fue un regreso a mis creencias: las personas rinden mejor, piensan a más largo plazo y construyen sistemas más resilientes cuando tienen un sentido real de propiedad.

Salir a bolsa no fue el final de la construcción de Robinhood. En muchos sentidos, nos obligó a reconstruir la empresa. El mercado y nuestros clientes habían cambiado, y nosotros también teníamos que cambiar. Pero la creencia central se mantuvo: la propiedad genera resiliencia. Eso fue así para nuestros clientes, y resultó ser cierto también para Robinhood.