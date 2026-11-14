Investigación: Cuando los trabajadores adaptan sus currículos al contexto político del momento

BC-HBRNI-1100-RESUMES-POLITICAL-MOMENT-ART-NYTSF — Research: When Workers Adapt Their Resumes to Fit the Political Moment. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-1100-RESUMES-POLITICAL-MOMENT-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

Es posible que los candidatos a un empleo eviten hablar de política en una entrevista, pero unos ajustes sutiles en sus currículos pueden revelar cuál es su postura y darles una ventaja ante los empleadores que comparten sus puntos de vista.

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Los trabajadores están agregando y eliminando lenguaje políticamente polarizante de sus currículos justo antes y después de las elecciones presidenciales para demostrar que están alineados con empleadores que piensan igual que ellos, según reveló un estudio en el que participó como coautor el profesor Joseph Pacelli de la Escuela de Negocios de Harvard. Esos cambios pueden dar sus frutos: las empresas suelen favorecer a los solicitantes que parecen estar en la misma onda política, y a veces eligen a estos candidatos por encima de otros con mayores habilidades y experiencia, según muestra la investigación.

"Al final del día, las empresas quieren contratar y ascender a los empleados adecuados", afirmó Pacelli, profesor asociado Gerald Schuster de Administración de Empresas. "Pero mostramos que las empresas que siguen la tendencia política del momento pueden terminar contratando a trabajadores potencialmente menos calificados. Las empresas están sacrificando la calidad por esa alineación".

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Las corporaciones estadounidenses se han adaptado desde hace mucho tiempo a los vientos políticos predominantes de cada época, ajustando sus políticas y su retórica para proteger sus intereses comerciales. Ahora queda claro que los trabajadores están haciendo lo mismo, ya que muchos agregan o eliminan expresiones relacionadas con temas ambientales y de diversidad para ajustarse a la tendencia política del momento. Lo hacen tanto para atraer a empleadores con puntos de vista similares como para avanzar en sus carreras, según la investigación de Pacelli, "Currículos partidistas: Señales ESG a lo largo del ciclo político", que se actualizó en agosto.

"Es una prueba más de que la política se está infiltrando en la vida corporativa", afirmó Pacelli. "El partidismo está afectando directamente a los trabajadores y a la forma en que se integran en las empresas".

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Con las elecciones intermedias en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, los resultados podrían llevar a los líderes empresariales a plantearse lo siguiente: ¿un currículo que parece encajar perfectamente con la cultura de la empresa realmente apunta al candidato adecuado, o es el resultado de una modificación oportuna?

Pacelli es coautor del artículo junto con Janet Gao, profesora de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown, y Jun Oh, profesor adjunto de la Escuela de Negocios Mitchell E. Daniels Jr. de la Universidad de Purdue.

Tomando el pulso a casi 3 millones de trabajadores

Los autores decidieron hacer un seguimiento del lenguaje relacionado con temas que suelen ser altamente partidistas: medioambiente, sociedad y gobernanza (conocidos como ESG por su sigla en inglés) y diversidad, equidad e inclusión (DEI).

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Utilizando datos de Revelio Labs, analizaron a 2,9 millones de trabajadores de empresas públicas de Estados Unidos que revisaron al menos una descripción de puesto anterior entre 2018 y 2025. Esto incluyó los periodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por el demócrata Joseph Biden, y a las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por el republicano Donald Trump.

Los investigadores también se basaron en datos de votantes estadounidenses para determinar las preferencias partidistas de los trabajadores. Y para determinar las posturas de las empresas públicas respecto a temas de ESG y DEI, los autores utilizaron datos de Refinitiv Eikon para rastrear si las empresas se comprometían con los principios de ESG y DEI durante las conferencias de resultados, y en qué momento lo hacían.

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Los investigadores descubrieron que tanto los trabajadores como las empresas ajustaban el grado de visibilidad con el que mostraban su compromiso con criterios ESG y DEI a medida que cambiaba el poder político:

Los trabajadores agregaron y eliminaron referencias de ESG en torno a las elecciones. En el mes en que Biden fue elegido, alrededor de 35.000 trabajadores agregaron referencias de ESG o DEI a descripciones de puestos anteriores, y tras la victoria de Trump en 2024, unos 12.000 eliminaron este lenguaje. Por ejemplo, un trabajador podría eliminar una frase como "apasionado por la sostenibilidad" en 2024.

Los trabajadores con tendencia demócrata eran más propensos que los republicanos a agregar lenguaje de ESG, y bajo el mandato de Biden, la brecha entre los partidos fue aproximadamente cuatro veces mayor que durante el primer mandato de Trump. Muchas personas que agregaron lenguaje sobre criterios ESG durante el gobierno de Biden decidieron eliminarlo durante el segundo mandato de Trump, a medida que las actitudes entre quienes estaban en el poder se volvieron, en general, más negativas hacia los criterios ESG.

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Los compromisos corporativos con los criterios ESG cambiaron con los resultados electorales. Los compromisos con los criterios ESG anunciados por primera vez en las conferencias sobre resultados alcanzaron su punto máximo con aproximadamente 230 empresas en el tercer trimestre de 2020, justo antes de que Biden ganara las elecciones. Luego disminuyeron gradualmente, llegando a solo unas pocas a finales de 2024 tras la victoria de Trump.

Los trabajadores de ambos partidos agregaron referencias a los criterios ESG cuando sus posibles empleadores se comprometieron públicamente con ellos. Los trabajadores de tendencia demócrata agregaron referencias específicas, mientras que los de tendencia republicana agregaron principalmente referencias vagas y simbólicas.

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Cuando ajustar el currículo da sus frutos

A continuación, los autores analizaron si los trabajadores se beneficiaban al modificar sus currículos. Descubrieron que quienes agregaron lenguaje ESG a sus currículos tenían aproximadamente 2,6 puntos porcentuales más de probabilidad de cambiar de empleador al año siguiente y una probabilidad ligeramente mayor de ser ascendidos internamente, en comparación con los trabajadores que modificaron otras partes de sus currículos.

Entre los trabajadores que cambiaron de empleador, aquellos que habían agregado lenguaje ESG tenían una adecuación al puesto prevista ligeramente menor --como tener menos años de experiencia-- entre un 2 y un 3 por ciento por debajo del promedio. Y en una prueba separada que comparó a cada contratado con cinco solicitantes de empleo similares, la adecuación importó aproximadamente un 10 por ciento menos a la hora de predecir quién obtendría el puesto cuando los candidatos habían agregado lenguaje ESG, especialmente durante los años de Biden. Esto indicaba que estos candidatos estaban menos calificados para los puestos, basándose en sus habilidades y experiencia, que otros candidatos.

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"Está claro que las empresas están dispuestas a contratar a alguien que no sea el candidato ideal porque agregó términos relacionados con criterios ESG", dijo Pacelli. "También indica que los trabajadores están al tanto de las alianzas y preferencias políticas de las empresas, y que, de hecho, están tomando medidas estratégicas para que eso les sirva a la hora de ser contratados".

A medida que muchas empresas adoptan tecnología de selección de candidatos, estos podrían considerar que modificar su currículo es la única forma de destacarse entre una gran cantidad de postulantes. Pero Pacelli señala que los empleadores también pueden tomar medidas para que la contratación se centre en lo que más importa:

No depender demasiado de los algoritmos para filtrar currículos. "Simplemente tengan cuidado. Es fácil que las personas revisen y exageren sus currículos con palabras de moda para ayudarles a pasar las selecciones iniciales", dijo.

Priorizar la experiencia. "Les aconsejaría a los empleadores que no pierdan de vista las habilidades de un candidato", afirmó. "La experiencia y las habilidades son las competencias fundamentales que los trabajadores necesitan para hacer el trabajo, ¿no? Préstenles más atención".

Enfocarse menos en las tendencias políticas. "Las empresas deben pensar cuidadosamente en cuánto se están dejando influir por la política", dijo Pacelli. "Deben recordar que habrá cambios políticos. Los temas que hoy son importantes pueden desaparecer por completo mañana. Es importante que contraten a un trabajador a largo plazo".