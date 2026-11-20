BC-HBRNI-FULL-CEOS-TEMPO-ART-NYTSF — How CEOs set the tempo. One of the most underappreciated aspects of the role is deciding how fast to move and when.. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-FULL-CEOS-TEMPO-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

Cómo marcan el ritmo los directores ejecutivos

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Uno de los aspectos más subestimados de este cargo es la decisión del ritmo al cual actuar y cuándo hacerlo.

El ritmo de cada organización --la velocidad a la que sus empleados toman decisiones, lanzan productos, abordan problemas e impulsan el cambio-- lo establece, ya sea de manera intencional o no, su director ejecutivo.

El ritmo predilecto del director ejecutivo, ya sea vertiginoso o mesurado, transmite expectativas, marca el compás para el resto de los grupos de interés y determina con qué rapidez se asignan la atención y los recursos a las actividades y proyectos.

Los directores ejecutivos deben actuar como directores de orquesta, manteniendo el compás y modulando el ritmo según el momento y la capacidad de la organización.

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Los cinco tipos de ritmos

Cada ritmo tiene su propia lógica, y su propia forma de fracasar.

Velocidad experimental. Este ritmo optimiza la capacidad de las empresas para hacer descubrimientos, permitiendo pruebas rápidas, iteraciones y refinamientos. Los directores ejecutivos que lo adoptan fomentan ciclos de acción cortos, aceptan la impermanencia y ven el fracaso como retroalimentación.

Presión implacable.

Los directores ejecutivos que adoptan este ritmo establecen altas expectativas, desafían la complacencia y mantienen a los equipos alertas al descartar rápidamente a las personas que no pueden seguir el ritmo o los proyectos que no dan resultados.

Urgencia disciplinada. Con este ritmo, los directores ejecutivos buscan un equilibrio entre rapidez y precisión, operando a un ritmo enérgico pero nunca frenético. La urgencia disciplinada es menos un estallido de velocidad y más una filosofía operativa estable.

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Deliberación anticipada. La deliberación anticipada es una estrategia de secuenciación: es lenta al principio para facilitar la velocidad más adelante.

Este estilo se adapta a los líderes que operan en situaciones de alto riesgo y gran complejidad, donde los errores iniciales son costosos y los cambios de rumbo son difíciles.

Acumulación paciente. Este ritmo hace hincapié en la consistencia, la moderación y el poder del progreso constante. Los directores ejecutivos que lo adoptan no toman decisiones apresuradas.

Las contingencias que definen el ritmo adecuado

Varios elementos críticos determinan el ritmo que una empresa debe adoptar.

El temperamento del líder. Cada director ejecutivo opera con un ritmo natural, ya sea que eso signifique tomarse un tiempo para reflexionar sobre las decisiones o responder a cada solicitud en menos de una hora. Cuando los líderes operan a su ritmo auténtico, tienden a mostrarse más serenos y coherentes. Cuando adoptan un ritmo que les resulta incómodo, a veces pueden perder la coherencia.

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Los directores ejecutivos deben aprender a operar de manera efectiva a un ritmo que no les resulte natural. El objetivo no es convertirse en otra persona, sino ampliar sus capacidades: estirar, modular y adaptar sus instintos al momento.

La etapa de vida de la empresa. Así como los niveles de energía de las personas cambian a lo largo de sus vidas, lo mismo ocurre con los de las organizaciones. El ritmo que le va bien a una empresa emergente combativa rara vez le conviene a una empresa madura.

En la etapa de crecimiento de una empresa, el ritmo debe cambiar a medida que la organización gana en complejidad con nuevas geografías, funciones o segmentos de clientes. Se vuelve necesario un plan más estructurado, y los líderes deben encontrar un equilibrio entre la ambición y la ejecución. Un ritmo que se sitúe entre "sé rápido, pero no te apresures" y "despacio, despacio, rápido, rápido" puede tener más sentido. El reto del director ejecutivo es mantener la urgencia sin motivar el caos.

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La naturaleza del reto empresarial. El ritmo de una empresa que se enfrenta a una disrupción difiere del de una que ejecuta una estrategia bien posicionada, al igual que diferirá entre un período de declive y uno de crecimiento constante.

Preparación interna. Decidir a qué ritmo avanzar es una cosa; saber a qué ritmo puede avanzar la organización es otra. Los líderes deben adaptar su ritmo a la capacidad de acción de la organización, tomando en cuenta su cultura y su capacidad de ejecución.

Presiones externas. Un factor final es el entorno externo a la empresa. Los mercados, los competidores, los reguladores y las expectativas del público pueden influir en el ritmo elegido por un director ejecutivo.

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El arte de marcar el ritmo

Marcar el ritmo no es un instinto con el que nacen los directores ejecutivos. Es una habilidad que se desarrolla a través de la experiencia, la retroalimentación y la atención deliberada a las señales de la organización. Al igual que muchos aspectos del liderazgo, se transmite a través de pequeñas decisiones visibles que revelan lo que realmente importa.

Tomar el pulso a la organización. Los líderes que establecen el ritmo adecuado prestan atención a los ritmos de la organización.

Manejar las transiciones entre ritmos. Cuando un director ejecutivo cambia de ritmo, no es tan sencillo como emitir una directiva. Los líderes deben explicar cómo está cambiando el ritmo, por qué y qué significa para el trabajo cotidiano.

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Mantener un ritmo. Algunos directores ejecutivos establecen un ritmo constante que se convierte en parte de la identidad de la empresa. Las rutinas, como la frecuencia con la que se reúnen los equipos, la rapidez con la que se esperan las decisiones y la frecuencia con la que se revisa el desempeño, ayudan a definir el ritmo de la organización.