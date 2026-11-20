BC-HBRNI-1100-LEADING-EFFECTIVE-MEETINGS-TIPS-ART-NYTSF — Our Favorite Management Tips on Leading Effective Meetings. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-1100-LEADING-EFFECTIVE-MEETINGS-TIPS-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

A continuación, presentamos una selección de nuestros consejos de gestión favoritos para dirigir reuniones efectivas.

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PREPÁRATE PARA LIDERAR UNA REUNIÓN CON MUCHA CARGA EMOCIONAL

A continuación, te explicamos cómo mantener la calma y guiar conversaciones de alto riesgo con claridad y serenidad.

-- Visualiza la reunión con anticipación. Imagina el entorno, a las personas y cómo te gustaría sentirte al salir. Ensaya mentalmente cómo iniciarás la discusión, cómo manejarás la tensión y cómo conducirás hacia una solución. Anticipa los desafíos y planea respuestas tranquilas y seguras.

-- Replantea tu perspectiva. Antes de la reunión, reflexiona sobre lo que aprecias de las personas involucradas o qué resultados positivos podrían surgir de la conversación. Este pequeño cambio fortalece tu resiliencia emocional y te ayuda a abordar la interacción con empatía y claridad.

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-- Ajusta los detalles. Usa las "cinco preguntas básicas" --quién, qué, dónde, cuándo y por qué-- para ajustar los detalles logísticos.

-- Incluye un margen de tiempo. Date 10 minutos antes de la reunión para concentrarte y 10 minutos después para recargar energías. Un paseo corto o un momento de tranquilidad pueden ayudarte a mantener la compostura y evitar llevar el estrés a tu próxima interacción.

Este consejo está adaptado de "Cómo prepararse para una reunión en la que las emociones estarán a flor de piel", de Dina Denham Smith.

EVITA LAS "RESACAS DE REUNIÓN" EN TU EQUIPO

Una mala reunión no termina cuando se termina la llamada; persiste, mermando la productividad y la moral de tu equipo. Para evitar estas "resacas de reunión", enfócate en cinco estrategias clave.

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1. No domines, facilita. Fomenta la participación permitiendo que los miembros del equipo dirijan los puntos relevantes de la agenda. Estructura las discusiones para garantizar que todos tengan voz.

2. Reduce la lista de invitados. Invita solo a quienes sean esenciales para la discusión. Si alguien no necesita estar presente, pídele su opinión antes de la reunión o envíale un resumen de seguimiento.

3. Convierte los puntos del orden del día en planes de acción. Plantea los puntos del orden del día como preguntas específicas que impulsen la toma de decisiones. Los temas claros y orientados a la acción mantienen la eficiencia de las reuniones.

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4. Aprovecha cada minuto y no te pases del tiempo. Programa las reuniones para que duren el tiempo mínimo necesario. Seguir el orden del día y terminar a tiempo ayuda a las personas a mantener la concentración y reduce la frustración.

5. Exige responsabilidad. Asigna responsables a cada tarea y aclara los siguientes pasos antes de que termine la reunión.

Este consejo está adaptado de "El costo oculto de las resacas de las reuniones", de Brent N. Reed et al.

IMPULSA LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO EN LAS REUNIONES

Comienza por aclarar las expectativas. Describe los comportamientos de apoyo que deseas ver en tus reuniones. Por ejemplo, podrías decir: "Como equipo, nos apoyamos mutuamente, enfrentamos los desafíos juntos y nos comunicamos de manera constructiva".

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Da el ejemplo con estos comportamientos y asegúrate de reconocer y celebrar cuando los miembros de tu equipo hagan lo mismo.

También es útil ofrecer a los miembros del equipo diferentes formas de contribuir; por ejemplo, permitir aportaciones por escrito antes, durante o después de las reuniones. Y considera rotar la moderación de las reuniones entre todos los miembros del equipo para darles a todos la oportunidad de liderar. Asignar un rol estructurado a quienes suelen ser menos expresivos puede ayudarlos a sentirse más seguros para hablar.

Este consejo está adaptado de "Los miembros de tu equipo no participan en las reuniones. Esto es lo que debes hacer.", de Luis Velasquez.

CORRIGE LAS REUNIONES HÍBRIDAS DEFICIENTES DE TU EQUIPO

Como gerente, ¿cómo puedes mejorar las reuniones de tu equipo en este mundo híbrido?

-- Considera la cultura de las reuniones como una parte importante de la cultura de la empresa. ¿Qué tipo de cultura de reuniones quieres para tu equipo? Establece las mejores prácticas y define los roles y las responsabilidades.

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-- Identifica e invierte en líderes de reuniones. Dirigir reuniones efectivas es una habilidad y, como cualquier otra, se puede cultivar y fortalecer. Investigaciones recientes muestran que el 54 por ciento de todas las reuniones son dirigidas por apenas el 10 por ciento de los empleados. La capacitación específica para este grupo de "usuarios avanzados" puede ayudar a promover una cultura de reuniones más saludable en tu equipo.

-- Aprovecha los datos. Una de las ventajas de las reuniones virtuales es que generan datos que ofrecen información valiosa sobre la productividad, el compromiso e incluso la retención; así que aprovéchalos.

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Este consejo está adaptado de "El trabajo híbrido ha cambiado las reuniones para siempre", de Mike Tolliver y Jonathan Sass.

UTILIZA LA CURIOSIDAD PARA MANTENER TUS REUNIONES EN EL CAMINO CORRECTO

Si tus reuniones son crónicamente aburridas, tal vez sea el momento de introducir la curiosidad en la agenda para mantener a las personas concentradas y las cosas en el camino correcto.

Primero, dirige la atención del equipo hacia la identificación del problema que deben resolver. En lugar de hacerlo por ellos, pide a todos los presentes que definan el objetivo de la reunión en una sola frase. Aclarar una misión colectiva desde el inicio ayudará a alinear a los miembros del equipo y reducirá la confusión o las digresiones irrelevantes.

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Acto seguido, deja que tus empleados tomen la palabra. Muestra curiosidad, pide a los demás sus opiniones antes de compartir las tuyas y escucha activamente. Esta es una forma poderosa de involucrar y empoderar a las personas.

Por último, ofrece retroalimentación, pero evita el lenguaje sentencioso. Si no estás seguro de qué pensar sobre una idea, indaga un poco más. Simplemente decir "cuéntame más" es una forma no juzgadora de expresar curiosidad y mantener el impulso de la reunión.

Este consejo está adaptado de "Cómo la curiosidad puede mejorar tus reuniones --y tu equipo--", de Sabina Nawaz.

CÓMO MEJORAR LAS MALAS REUNIONES

¿Cómo puedes mejorar las reuniones cuando no eres tú quien las dirige?

El mejor momento para intervenir suele ser incluso antes de que se lleve a cabo la reunión. Comunícate con el organizador para preguntarle si hay un orden del día, materiales relevantes que pueda compartir con anticipación o cualquier cosa que puedas hacer para ayudar a prepararte.

Durante una reunión que se está desviando del tema, puedes tomar la iniciativa y volver a encauzar la conversación. Remítete al orden del día, si es que hay uno. Si no lo hay, puedes intervenir para aclarar el objetivo de la reunión y luego señalar cuando la conversación se desvíe del tema.

Después de la reunión, comunícate con el organizador para comparar impresiones y aclarar los siguientes pasos y quién es responsable de ellos. Esto garantizará el seguimiento.

Este consejo está adaptado de "Cómo mejorar una reunión (cuando no estás a cargo)", de Tijs Besieux y Amy C. Edmondson.

EJECUTIVOS: RECONSIDEREN SUS REUNIONES INDIVIDUALES

En lugar de fomentar la alineación, un exceso de reuniones individuales a menudo genera fragmentación, un pensamiento aislado y problemas de confianza. Es hora de cambiar la forma en que utilizas el tiempo de tus reuniones.

-- Utiliza las reuniones individuales para el desarrollo, no para las operaciones. Haz que estas reuniones sean trimestrales y dedícalas al crecimiento profesional y a la retroalimentación, no a actualizaciones tácticas. Reserva sesiones de 90 minutos que se centren en los objetivos de liderazgo, no en el estado de los proyectos.

-- Traslada la toma de decisiones a las reuniones de capacidades. Identifica entre cinco y siete capacidades clave en tu organización --como la innovación o la experiencia del cliente-- y celebra reuniones periódicas con los líderes multifuncionales pertinentes. Esto garantiza claridad estratégica y una ejecución más rápida y alineada.

-- Reúne a las personas adecuadas en la sala. Evita tener que informar a otros a posteriori. Las reuniones de capacidades reúnen a quienes toman las decisiones en el momento adecuado para que la alineación se produzca en tiempo real, no de manera retroactiva.

-- Libera tiempo para el equipo ejecutivo. Cuando las reuniones de capacidades se encargan del trabajo interfuncional, todo tu equipo ejecutivo puede enfocarse en la estrategia empresarial y las prioridades a largo plazo, en lugar de repasar decisiones tomadas en otros ámbitos. Centra las agendas de las reuniones ejecutivas en preguntas como: "¿Cuáles son los pocos asuntos que requieren todo el peso de este equipo?" o "¿En qué aspectos nuestro sistema necesita un reajuste?".

Este consejo está adaptado de "Por qué los líderes de alto nivel deberían dejar de tener tantas reuniones individuales", de Ron Carucci.