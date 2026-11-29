La inspección inicial de la caverna reveló un cráneo unido a sus vértebras cervicales y restos óseos aislados sobre formaciones rocosas (Kurt Walde)

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Un guía de montaña italiano descubrió un cementerio de esqueletos de osos de las cavernas en una cueva hasta ahora inexplorada de los Dolomitas, en el norte de Italia. Los restos pertenecerían al Ursus ladinicus, una especie extinta hace unos 24.000 años, y fueron hallados tras décadas de sospechas de que en esa zona montañosa existía algo más allá de la ya conocida caverna de Conturines.

Kurt Walde, guía de montaña con 41 años de experiencia oriundo de Brunico, en el Tirol del Sur, es uno de los dos únicos guías autorizados para acceder a la de Conturines, el único sitio donde hasta ahora se había confirmado la presencia de esta especie. Fue precisamente esa familiaridad con el terreno lo que lo llevó a sospechar que la zona escondía más de lo que mostraba, de acuerdo con lo que detallo en su artículo BBC Mundo.

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“Durante todas esas visitas, siempre tuve la sensación de que la cueva no era todo lo que había”, declaró el guía. Hace tres años y medio, mientras se encontraba en una cima, divisó una mancha oscura en la ladera de la montaña que contrastó con el paisaje de aspecto lunar que lo rodeaba. Convencido de que ese punto merecía una visita, esperó hasta el momento indicado para descender.

Walde cargó 22 kilos y escaló sin cuerda para llegar a la cueva

Los especialistas plantean una posible conexión subterránea entre la nueva cavidad y la caverna de Conturines durante períodos climáticos templados de la Edad de Hielo (Kurt Walde)

El acceso a la cavidad no fue sencillo, el explorador descendió por una pendiente casi vertical, a más de 2.850 metros de altitud, con una mochila de 22 kilogramos. En un tramo, la cuerda se le acabó, pero decidió continuar sin ella hasta alcanzar la entrada. “En ese momento me sentí un poco desesperado”, reconoció.

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Al entrar, los primeros 60 metros de la cueva forman una línea recta que culmina en un espeleotema, es decir, un depósito mineral que se forma dentro de las cavernas por la acumulación de sustancias como calcita. Cerca de allí, encontró un hueso solitario sobre una formación rocosa elevada que semejaba una mesa, una disposición que le pareció misteriosa. Más adelante, la cavidad desciende hacia la izquierda, y fue en ese sector donde se topó con el verdadero hallazgo.

“Fue algo muy emocionante. Me esforcé al máximo por controlar mis emociones”, expresó. El guía recuerda haber caminado con extrema cautela para no alterar los restos. Encontró lo que parecía ser un cráneo unido a sus vértebras cervicales, y comprendió que ese lugar estuvo, hace milenios, “lleno de vida”.

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El director de Arqueología de Bolzano pasó noches sin dormir por la preocupación

El interior de una cueva en los Dolomitas alberga restos de osos extinguidos hace 24.000 años (Kurt Walde)

Christian Terzer, director del Departamento de Arqueología de la provincia de Bolzano, fue uno de los primeros en recibir la noticia; solo tras hablar con paleontólogos de la región tomó dimensión real de la magnitud del descubrimiento. La posibilidad de que el yacimiento sufriera algún tipo de contaminación o alteración lo inquietó: “También pasé algunas noches sin dormir”.

Para proteger la cavidad, el departamento instaló una reja a unos 20 metros de la entrada y una lona en el interior, materiales que debieron ser transportados por aire dada la dificultad de acceso al lugar. Terzer visitó el sitio a principios del otoño y quedó impresionado: “Hay cientos y cientos de huesos allí. No sé cuántos osos hay en total, pero son muchísimos”. Además, señaló que, a su juicio, “en esta nueva cueva hay muchos más ejemplares que en la cueva de Conturines”.

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El funcionario también llamó la atención sobre los restos que aparecen aislados sobre grandes rocas. “Tendremos que averiguar cómo llegaron hasta allí. Quizás mediante un proceso natural, o tal vez porque hubo seres humanos en el interior hace miles de años”, indicó.

El Ursus ladinicus pesaba 1.200 kg y se alimentaba de vegetación alpina

El Ursus ladinicus alcanzaba los 1.200 kilogramos de peso, medía tres metros de longitud y subsistía mediante una dieta herbívora estricta (Kurt Walde)

La cueva de Conturines, descubierta en 1987 y ubicada en el Parque Natural Fanes-Senes-Braies, es el único sitio donde se confirmó la presencia del Ursus ladinicus, bautizado así en honor a la comunidad ladina que habita la región. Los huesos hallados allí tienen entre 46.000 y 50.000 años de antigüedad; estos animales pesaban alrededor de 1.200 kilogramos, medían 3 metros de largo y, según su dentadura, eran herbívoros estrictos que se alimentaban de hierbas alpinas, hojas y gramíneas.

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La nueva cavidad se encuentra al otro lado de la montaña respecto a Conturines, aunque actualmente no existe una conexión visible entre ambas. La paleontóloga Martina Pacher, del Museo de Historia Natural de San Galo, quien participó en las excavaciones del sitio original siendo estudiante, cree que esa conexión pudo haber existido: “Es probable que la antigua cueva de Conturines y esta nueva estén conectadas de algún modo, aunque todavía no estamos seguros”.

Pacher también plantea interrogantes sobre el acceso: hoy la entrada es sumamente difícil, pero en la época de estos osos debió ser practicable. Las temperaturas habrían sido adecuadas y no debía haber hielo bloqueando la entrada. Estudios previos en Conturines indican que los Dolomitas podrían haber registrado climas más cálidos que los actuales durante la Edad de Hielo, con límites altitudinales de hayedos a mayor altura, lo que habría favorecido la alimentación de estos animales.

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Los científicos esperan reconstruir esqueletos completos a partir de 2027

El explorador Kurt Walde descendió sin cuerda por una pendiente a más de 2.850 metros de altitud para alcanzar la cavidad (Kurt Walde)

Spyridoula Pappa, curadora principal de mamíferos fósiles en el Museo de Historia Natural de Londres, subrayó el valor científico del conjunto. “Lo que me entusiasma de esto es la posibilidad de estudiar un conjunto mucho más completo”, señaló.

Pappa espera que el material permita extraer pruebas de dientes, esqueletos, material genético y contexto geológico para construir una imagen más acabada de estos animales.

Por su parte, Pacher confía en que el hallazgo ayude a responder cómo eran físicamente estos ejemplares. “Si encontramos muchos esqueletos más o menos completos, tendremos muchas mejores posibilidades de reconstruir la apariencia de estos osos”, afirmó. También anticipa que podrían hallarse más restos bajo los sedimentos que permitan, con el tiempo, comprender mejor los vínculos familiares y el comportamiento social de la especie.

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La cueva permanece cerrada al público y bloqueada para evitar el acceso no autorizado. El equipo de Terzer y otros especialistas tienen previsto retomar el trabajo científico en el interior a partir de junio de 2027.