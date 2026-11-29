Mike Love, cofundador y vocalista de The Beach Boys, falleció a los 85 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Malibú. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

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Mike Love, cofundador y vocalista de The Beach Boys, sufrió un paro cardíaco antes de morir el sábado por la tarde en su residencia de Malibú, California, a los 85 años.

Audio de despacho de emergencias dio cuenta de que el personal médico fue convocado al domicilio alrededor de las 5:16 p.m. (hora local).

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El operador indicó a los primeros respondedores que se practicaba RCP a un “adulto masculino” y, en un registro separado, calificó el incidente como “paro total”, término clínico que designa un paro cardiorrespiratorio.

Esa misma noche, la representante del músico confirmó el deceso.

“Con gran respeto, comunico que Mike Love murió esta noche, rodeado de su familia”, señaló la vocera. “Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y su inspiración para generaciones de músicos”.

El personal de emergencias acudió al domicilio del cantante tras un reporte de paro cardiorrespiratorio en la tarde del sábado. (Foto AP/Lennox McLendon, File)

La declaración añadía: “Celebramos su notable contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados fanáticos”. No se precisó una causa oficial de muerte.

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El artista fue coautor de algunos de los temas más conocidos del grupo, entre ellos “Fun Fun Fun”, “I Get Around”, “Good Vibrations” y “California Girls”, en la que también interpretó la voz principal.

Junto a su primo Brian Wilson, con quien compartió la infancia en los suburbios de Los Ángeles, forjó buena parte del catálogo que definió la imagen del sur de California en la cultura popular de los años sesenta.

“Brian y yo nos conocemos desde la infancia”, dijo Love en una entrevista con NPR en 2012, con motivo del álbum y la gira del 50.° aniversario de la banda. “Cantando doo-wop y canciones de los Everly Brothers juntos”.

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Wilson, por su parte, recordó en una conversación con WHYY en 1998 que el vínculo con su primo facilitó la escritura de “California Girls”: “Mike y yo siempre hemos sido observadores de chicas. Eso hizo fácil escribir esas letras”.

La representante del músico confirmó el fallecimiento e informó que Love murió rodeado de sus familiares. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Los Beach Boys cancelaron giras en 2026 por los problemas de salud del cantante

En junio de 2026, Mike Love publicó en Instagram que atravesaba un momento difícil tras la muerte de su hermana Maureen y que padecía bronquitis y COVID-19.

En julio, un comunicado del grupo anunció que el conjunto tomaría “una breve pausa para recargar energías” mientras se postergaban fechas para el otoño.

Semanas antes de su muerte, Love se presentó junto a The Beach Boys el 10 de octubre en Cincinnati y el 11 de octubre en Nashville.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron al músico siendo acompañado hasta el escenario para esa última actuación, en el Ryman Auditorium de Nashville, donde permaneció sentado durante el concierto.

Love fue también una figura controversial dentro de la historia del rock. En el discurso de ingreso de The Beach Boys al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, atacó verbalmente a varios colegas del género, entre ellos Billy Joel, los Beatles y Mick Jagger.

The Beach Boys postergaron varias fechas de su gira en 2026 debido a los problemas respiratorios que afectaron a Love. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

Del líder de los Rolling Stones dijo: “Siempre ha sido un cobarde para subirse al escenario con The Beach Boys”.

En esa misma década, Love coescribió el sencillo “Kokomo” —incluido en la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise—, que llegó al número uno de las listas en 1988 y recibió una nominación al Grammy.

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Fue el único éxito de The Beach Boys en alcanzar esa posición sin la participación creativa de Wilson.

En la década de 1990, Love demandó con éxito a Wilson por créditos y regalías de canciones que había coescrito sin recibir reconocimiento oficial, entre ellas “California Girls” e “I Get Around”.

A pesar de los desacuerdos acumulados durante décadas, ambos reconocieron públicamente sus diferencias en una entrevista conjunta para NPR.

Mike Love realizó sus últimas presentaciones en octubre de 2026 en Cincinnati y Nashville, donde cantó sentado en el escenario. (REUTERS/Chris Pizzello/File Photo)

“Creo que se cometieron errores por el ego y por otras razones, y simplemente no estaba pensando con suficiente claridad”, dijo Love.

Y concluyó: “Me alegra que todo eso sea pasado y que estemos en la misma página. Hoy somos todos armonía, tanto individual como musicalmente”.