Dos buques cisterna sufrieron explosiones en el estrecho de Ormuz tras chocar presuntamente con minas navales.

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Dos buques cisterna sufrieron explosiones en el estrecho de Ormuz después de chocar presuntamente con minas navales, según informó este domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. Uno de ellos transportaba más de dos millones de barriles de petróleo. El régimen persa atribuyó los incidentes a embarcaciones que, según su versión, desoyeron advertencias y atravesaron una vía marítima que Teherán no reconoce.

El primer episodio ocurrió cerca de Khasab, un puerto de Omán situado junto al acceso al estrecho. Allí se produjo una explosión a bordo de un superpetrolero. El segundo caso fue reportado en la zona oriental de Ormuz, cuando otra nave intentaba salir del corredor marítimo. De acuerdo con el comunicado iraní, el buque se incendió tras el estallido.

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La Guardia Revolucionaria sostuvo que ambos barcos habían utilizado la ruta meridional que considera “ficticia e ilegal”. En su relato, las tripulaciones no atendieron las advertencias emitidas antes de ingresar en esa zona. El organismo no ofreció en la información difundida detalles sobre la identidad, bandera o destino de las embarcaciones, ni precisó la magnitud de los daños, posibles víctimas o el alcance de los incendios.

Tampoco se informó qué tipo de minas habrían provocado las explosiones, cuándo fueron colocadas o si los buques contaban con escolta. La presencia de artefactos explosivos en una de las rutas marítimas más transitadas para el comercio energético representa un riesgo para los barcos mercantes y para las operaciones de navegación en la región.

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Los estallidos ocurrieron en las inmediaciones del puerto omaní de Khasab y en el sector oriental del corredor marítimo. (REUTERS/Imagen de Archivo)

Los incidentes se produjeron en medio de la disputa entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho. Desde el comienzo de la guerra, a finales de febrero, el tránsito comercial por Ormuz se redujo de forma pronunciada. Por ese paso circula una parte de los envíos internacionales de petróleo y gas natural licuado, además de cargamentos de fertilizantes.

El conflicto comenzó con una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán respondió con ataques contra instalaciones y bases estadounidenses y de países aliados en Medio Oriente. Aunque ambas partes firmaron a mediados de junio un memorando destinado a detener las hostilidades, los combates volvieron a registrarse y la situación marítima siguió sin normalizarse.

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Washington afirma que mantiene el control de la vía y aplica un bloqueo naval contra Irán. También puso en marcha la operación “Paria Económico”, orientada a aumentar la presión sobre la economía iraní mediante sanciones. Teherán, por su parte, reivindica autoridad sobre el estrecho y ha denunciado reiteradamente incidentes con barcos que, según sus comunicados, intentan navegar por corredores que no cuentan con su autorización.

Este domingo, el Ejército iraní comunicó además que un pescador desapareció y otros dos fueron hospitalizados después de un supuesto ataque de un dron estadounidense contra una embarcación pesquera. Según la nota militar, el aparato impactó contra un barco perteneciente a Mahmud Alfate, en el que viajaban tres personas.

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La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que los petroleros desoyeron advertencias y utilizaron una ruta no autorizada. (AP/Imagen de Archivo)

“Un dron del enemigo agresor estadounidense impactó contra una embarcación pesquera”, afirmó el Ejército iraní. La institución indicó que dos ocupantes fueron encontrados y trasladados a un hospital de Sirik, en la provincia de Hormozgán, mientras continuaba la búsqueda del propietario. No precisó el lugar del ataque ni el estado clínico de los heridos.