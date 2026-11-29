El hundimiento de la ruta A25 en Godstone, Inglaterra, dejó al descubierto antiguas galerías subterráneas utilizadas para la extracción de arena entre los siglos XVIII y XIX (REUTERS)

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Una grieta que se abrió en una calle principal terminó por alterar durante un año y medio la vida de Godstone, una localidad del condado de Surrey, en Inglaterra.

Dos hundimientos registrados en febrero de 2025 obligaron a evacuar 30 viviendas, interrumpieron la circulación por la ruta A25 y dejaron a comercios y vecinos aislados en distintos puntos del pueblo.

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El primer colapso comenzó el 17 de febrero de 2025 y alcanzó unos 20 metros de extensión al día siguiente. Debajo del asfalto apareció una red de galerías de extracción de arena que databa de los siglos XVIII y XIX.

El camino recién reabrió en julio de 2026, tras una obra que incluyó perforaciones, estudios subterráneos e inyecciones de material de relleno.

Según informó The Telegraph, Diana Nguyen recibió una visita policial cerca de la medianoche, cuando agentes le ordenaron salir de su casa junto con su esposo y sus dos hijos, de seis y 14 años.

Dos hundimientos en la ruta A25 obligaron a evacuar treinta viviendas en la localidad británica de Godstone (REUTERS)

La familia no tuvo tiempo de preparar equipaje y pasó las primeras horas en su auto, estacionado en un área pública, después de no conseguir alojamiento disponible.

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La mujer, de 44 años, explicó que no pudo volver a su vivienda durante más de dos meses. Durante las primeras semanas, su familia alternó entre hoteles y alojamientos temporarios, hasta que el Consejo del Distrito de Tandridge le asignó un departamento.

Las evacuaciones afectaron a 30 propiedades en la zona del derrumbe

El Consejo del Distrito de Tandridge indicó que su tarea central consistió en ofrecer alojamiento de emergencia a las familias desalojadas. Algunas personas regresaron a sus casas cuatro días después del incidente, aunque la mayoría volvió hacia fines de marzo de 2025. El último grupo pudo regresar en septiembre de ese año.

El tamaño del socavón aumentó mientras sus bordes cedían. David White, responsable del equipo de proyectos de infraestructura del Consejo del Condado de Surrey, llegó al lugar el 19 de febrero y describió la situación como alarmante.

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El primer colapso vial expuso una red de galerías mineras de extracción de arena que data de los siglos XVIII y XIX (REUTERS)

Un segundo hundimiento se produjo sin advertencia previa y ambos desplazaron varios cientos de toneladas de arena.

La localidad se asienta sobre terreno de arenisca. Esa característica llevó a los investigadores a examinar el subsuelo, donde encontraron túneles antiguos cuya ubicación exacta bajo las calles no figuraba en los registros disponibles.

Las galerías habían servido para extraer arena plateada, un material utilizado para la fabricación de vidrio y en horticultura.

Cámaras y perforaciones revelaron galerías de hasta 100 metros

La investigación se extendió durante ocho meses. Cámaras introducidas a través de perforaciones permitieron detectar una red de túneles de hasta 100 metros de longitud, situada a 8,5 metros bajo tierra.

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Las imágenes mostraron marcas de herramientas en las paredes y rastros de hollín que, según la información reunida por The Telegraph, correspondían a las velas utilizadas por los mineros.

El Consejo del Distrito de Tandridge brindó alojamiento temporal a los vecinos desalojados hasta su regreso definitivo (REUTERS)

Los técnicos encontraron arena suelta en una galería derrumbada. La rotura de una tubería de agua también formó parte de las pesquisas.

El geólogo Anthony Cooper explicó que en este tipo de episodios resulta difícil establecer si el colapso rompió la cañería o si la filtración de agua arrastró el terreno hacia una cavidad preexistente.

La empresa SES Water sostuvo que evaluaciones de expertos independientes atribuyeron el incidente a la erosión y al fallo de pilares de apoyo dentro de minas históricas.

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Según la compañía, esa pérdida de soporte afectó el conducto de agua y provocó su rotura. White aclaró que la pesquisa sobre responsabilidades aún seguía en curso.

Los comercios perdieron ingresos durante el corte de la A25

El cierre de la ruta redujo el tránsito de clientes y afectó a negocios locales. Sami Bristow, propietaria de Blossoms Brunch & Coffee, comentó que la facturación anual de su cafetería cayó 8%. El establecimiento sumó los martes a sus días de cierre y utilizó fondos destinados al impuesto al valor agregado para cubrir alquileres y salarios.

La ruta reabrió al tránsito en julio de 2026 luego de una obra de reparación con un costo de cuatro coma siete millones de dólares (AP)

Shane Fry, dueño del taller DD Services Ltd, afirmó que durante unos cinco meses su facturación quedó cerca de una cuarta parte del nivel habitual.

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Calculó pérdidas de entre USD 78.600 y USD 104.800. Mark Cullinan, propietario del pub The Hare and Hounds, estimó que sus ingresos cayeron cerca de 40% durante 12 meses.

La reparación demandó 190 perforaciones, el mapeo completo de los túneles ubicados bajo la carretera y la inyección de 1.100 toneladas de lechada de cemento. El proyecto costó USD 4,7 millones.

White afirmó que ya no existen cavidades bajo el tramo reparado de la vía, aunque reconoció que no fue posible revisar todo el subsuelo de Godstone al mismo tiempo.