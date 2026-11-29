Las nuevas desventuras de Cliff Booth es una secuela y spin-off de Había una vez en Hollywood (2019), dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. Ambientada en Los Ángeles en 1977, la película sigue a Cliff Booth (Brad Pitt) ocho años después de los acontecimientos del primer film, cuando trabaja como proyeccionista, barman y solucionador de problemas para distintas figuras de la industria cinematográfica (Netflix)

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El director estadounidense David Fincher defendió el uso de inteligencia artificial en el cine y sostuvo que esa tecnología no supone una amenaza para la creación audiovisual.

El cineasta de 64 años afirmó que las herramientas digitales permiten resolver aspectos técnicos con mayor rapidez y ampliar las posibilidades de una producción, sin reemplazar las decisiones artísticas de quienes trabajan detrás de cámara.

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La postura de Fincher surgió durante una entrevista con The Telegraph a propósito de “Las aventuras de Cliff Booth”, la película que dirige a partir de un guion de Quentin Tarantino y que recupera a Brad Pitt en el personaje de Cliff Booth. De acuerdo con el medio británico, su estreno está previsto para el 23 de diciembre en Netflix.

David Fincher defendió el empleo de inteligencia artificial en el cine y descartó riesgos para la creación audiovisual (REUTERS)

El film utiliza inteligencia artificial para retoques visuales, dobles digitales y secuencias que combinan registros reales con recreaciones generadas por computadora.

Fincher defendió los retoques digitales en el rodaje

El director explicó que la tecnología puede corregir detalles que el público quizá ni siquiera advierta. Uno de los ejemplos que citó fue el movimiento de una peluca en una escena de conducción.

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“Si ahora puedo usar IA para hacer que la peluca de un actor se mueva como su pelo real cuando conduce un auto con el viento en la cara, por supuesto que voy a aprovecharlo”, afirmó Fincher a The Telegraph.

Para el realizador, ese recurso evita que un equipo de efectos visuales deba animar cada hebra de cabello de forma manual. También mencionó ajustes en las líneas de mirada de los intérpretes, con el objetivo de corregir pequeñas desviaciones frente a cámara. “Estoy arreglando cosas de las que quizá nunca te des cuenta”, señaló.

El director recurrió a herramientas digitales para ajustar el movimiento de pelucas y corregir la mirada de los intérpretes (Netflix)

Rechazó que la incorporación de esas herramientas implique una pérdida de control humano sobre las películas. “¿Creen que entregaría la decisión de dónde debe estar la cámara y qué sucede delante de ella a una computadora portátil? No va a pasar”, comentó el director.

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En esa línea, Fincher defendió que la inteligencia artificial no representa una amenaza para la industria cinematográfica y resumió su postura con una afirmación: “La IA no va a perjudicar al cine”. Para el realizador, estas herramientas pueden agilizar tareas técnicas y ampliar los recursos disponibles, sin desplazar el criterio artístico.

La actuación, según el director, no puede ser reemplazada

El cineasta diferenció la modificación de una imagen de la construcción de una interpretación. En ese punto, sostuvo que la conducta del personaje permanece bajo control de los actores y del equipo de dirección. “No hay controles que me permitan cambiar una actuación. El comportamiento es sagrado”, afirmó.

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Comparó las posibilidades actuales con el trabajo que realizó en “El curioso caso de Benjamin Button”, estrenada en 2008. Para esa producción, indicó que invirtió más de tres años y más de USD 35 millones para adaptar digitalmente el rostro de Brad Pitt a otros cuerpos y mostrar el envejecimiento inverso del personaje.

En la nueva película, la tecnología permitió modificar rasgos de Scott Caan para mostrar a su personaje, Charlie Peters, en distintas etapas de su vida.

Fincher comparó los efectos visuales de El curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt, con las posibilidades que ofrece actualmente la inteligencia artificial para las producciones cinematográficas (Captura de video: YouTube/Paramount Pictures)

Fincher planteó que estas técnicas no difieren, en esencia, de otros procedimientos visuales que el cine aceptó con el paso del tiempo. “Para quienes decidieron odiar la IA, esas técnicas anteriores deberían haber sido una transgresión moral”, expresó.

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Dobles digitales para una escena en la playa

Una de las secuencias de “Las aventuras de Cliff Booth” muestra a Pitt y Caan caminando por una playa. Según relató Fincher, ninguno de los dos estuvo presente cuando se filmó el entorno. El equipo registró el fondo y luego incorporó réplicas digitales de los actores, creadas a partir de escaneos corporales y capturas de sus movimientos.

“No los teníamos disponibles cuando filmamos esa secuencia, así que rodamos el fondo sin ellos”, detalló el director. Después, el equipo incorporó las figuras digitales detrás de los destellos de luz de la escena.

Fincher aseguró que la tecnología no sustituye la labor de los actores ni las decisiones de cámara del equipo de dirección (REUTERS)

Fincher comparó ese método con soluciones empleadas décadas atrás por Stanley Kubrick. Recordó que, en “Eyes Wide Shut”, Kubrick filmó a Tom Cruise sobre una cinta de correr frente a una imagen proyectada de una calle de Nueva York. “Lo que hacía Kubrick era una técnica de 1928. Esta es la versión de 2026 de lo mismo”, afirmó.

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La película reúne a Fincher, Tarantino y Pitt

El nuevo proyecto surgió a partir de un guion escrito por Tarantino, que llegó a manos de Fincher a través de Pitt, amigo de ambos y protagonista de las dos películas. La historia se sitúa en 1977 y sigue a Cliff Booth, ya retirado como doble de riesgo, durante una serie de trabajos para figuras vinculadas a la industria cinematográfica de Los Ángeles.

Fincher subrayó que eliminó 60 páginas del libreto original y consultó a Tarantino sobre el sentido de varias frases del texto restante. También señaló que buscó conservar la identidad del guionista.

Fincher eliminó 60 páginas del guion original escrito por Quentin Tarantino para la nueva producción con Brad Pitt (REUTERS)

“Si Quentin escribe un guion, no puedes sacarle a Quentin a golpes con una barra de hierro. Y tampoco querría hacerlo”, declaró.

El director señaló que su vínculo con Pitt se remonta al rodaje de “Seven”, en la década de 1990. En esta ocasión, Pitt volvió a interpretar al personaje que le dio el Oscar al mejor actor de reparto por “Once Upon a Time… in Hollywood” en 2020.

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