El Ejército de Pakistán envió un contingente de tropas a Arabia Saudita para reforzar la defensa del reino ante los ataques de los rebeldes hutíes.

Guardar

El Ejército de Pakistán envió el sábado un contingente de tropas a Arabia Saudita para reforzar la defensa del reino frente a los misiles y drones que lanzan desde Yemen los rebeldes hutíes, aliados del régimen iraní. El anuncio llegó el domingo en un comunicado que no precisa el número de soldados, su destino dentro del país, sus funciones ni la duración de la misión.

“Este despliegue militar refleja el compromiso de Pakistán con la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del Reino de Arabia Saudita”, afirmó el Ejército, que menciona también la protección de las dos mezquitas sagradas del islam, en La Meca y Medina.

PUBLICIDAD

La decisión se conoció dos días después de una reunión en Islamabad de los ministros de Exteriores y de Defensa de los tres países y de sus jefes militares, entre ellos el canciller saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, y el turco, Hakan Fidan. Al término de la cita, el viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, informó de que los tres gobiernos condenaron los ataques hutíes y se comprometieron a intensificar su apoyo a Riad. El ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, dijo que Pakistán usará “cualquier medio disponible” para defender al reino.

El pacto, firmado el 7 de agosto por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, establece que una agresión armada contra uno de los firmantes equivale a una agresión contra todos. Erdogan firmó esta semana la ratificación turca.

PUBLICIDAD

El acuerdo tripartito entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán estipula que una agresión militar contra cualquiera de los firmantes representa un ataque contra todos. (Saudi NewsAgency/Handout via REUTERS)

El acuerdo amplía el tratado bilateral que Pakistán y Arabia Saudita suscribieron en Riad el 17 de septiembre de 2025. Al amparo de ese texto, Islamabad ya había enviado en abril cazas y aviones de apoyo a la base aérea Rey Abdulaziz, después de que ataques iraníes alcanzaran instalaciones energéticas saudíes. Hay militares paquistaníes en el reino desde principios de los años 80 para entrenar a sus fuerzas. En 2015, en cambio, el Parlamento de Pakistán votó por unanimidad no aportar tropas de combate a la coalición que Riad encabezaba en Yemen.

La tregua entre Arabia Saudita y los hutíes, vigente desde abril de 2022 con mediación de la ONU, se rompió en julio de 2025. Un bombardeo contra la pista del aeropuerto de Saná impidió aterrizar a un avión que traía de vuelta desde Teherán a una delegación hutí. El Gobierno yemení reconocido internacionalmente se atribuyó la operación, pero los rebeldes culparon a Riad, atacaron el aeropuerto saudí de Abha y el 20 de julio declararon un bloqueo marítimo contra el reino. Ese frente se abrió a partir de la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

PUBLICIDAD

Los ataques se han multiplicado en noviembre. El día 19, un proyectil alcanzó la torre del Fondo de Inversión Pública, el rascacielos más alto de Riad. El 24, un ataque con drones contra un edificio del distrito financiero dejó once heridos, según la Defensa Civil. Al día siguiente, los hutíes golpearon el puerto de Jizán, en el mar Rojo, y reivindicaron un ataque contra la refinería de Ras Tanura, en el golfo Pérsico.

El dirigente hutí Mohamed Ali al-Houthi acusó a Ankara y a Islamabad de ignorar la ofensiva saudí contra Yemen y advirtió de que cualquier coalición futura fracasará igual que la anterior. El 8 de octubre, el Ministerio de Información paquistaní calificó de “falso e inventado” un reportaje de The New York Times que atribuía a cazas paquistaníes ataques contra los hutíes.

PUBLICIDAD

Egipto anunció en octubre que también dará apoyo militar a Riad con sistemas de defensa aérea y aviones. Turquía, el tercer socio del pacto, necesita una autorización expresa de su Parlamento para enviar soldados a territorio saudí.