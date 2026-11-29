Britney Spears cenó con su hijo mayor Sean Preston en Manhattan tras varios años de distanciamiento familiar. (EFE/Instagram)

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Britney Spears salió a cenar con su hijo Sean Preston Federline en Nueva York tras compartir el Día de Acción de Gracias con su familia, con quien llevaba años distanciada.

La cantante de 44 años fue fotografiada a las 21:00 del viernes al salir del restaurante Sartiano’s, en Manhattan, acompañada de su hijo mayor, de 21 años.

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La artista lució un vestido negro con los hombros al descubierto, sombrero de ala ancha del mismo color, gafas de sol, guantes de encaje rojo sin dedos, botas negras y una bufanda azul clara sobre los hombros.

Sean Preston, en cambio, optó por una sudadera gris con capucha y procuró esquivar las cámaras al subir a un vehículo que los esperaba.

La salida de Spears con su hijo se produjo un día después de que la cantante viajara a Luisiana para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a sus dos hijos —Sean Preston y Jayden James, de 20 años—, su hermana Jamie Lynn Spears, el cuñado Jamie Watson y sus sobrinas Maddie e Ivey.

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La cantante viajó a Luisiana para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a sus hijos Sean Preston y Jayden James. (Instagram/Britney Spears)

Una fuente señaló el miércoles previo a la celebración: “Todos lo han estado pasando muy bien hasta ahora”.

Según se conoció, la cantante habría tenido también un encuentro con sus padres, Jamie y Lynne Spears, durante su regreso al estado natal de la familia.

La relación entre Spears y su hijo mayor había dado señales de acercamiento meses antes. En abril, Sean Preston cambió su nombre de usuario en Instagram de “Sean Preston” a “Sean P Spears”, un movimiento que sus seguidores interpretaron como un respaldo público a su madre.

La cantante y el joven son hijos del también músico Kevin Federline, de 48 años, con quien Spears estuvo casada entre 2004 y 2007.

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En un mensaje publicado en Instagram semanas antes de la reunión familiar —y luego eliminado—, Spears acusó a Federline de haberle impedido usar el baño cuando iba a buscar a sus hijos. “¡Kevin no me dejaba usar el baño cuando iba a recoger a mis niños a su casa!”, escribió la Princesa del Pop.

Britney Spears denunció en redes sociales que su exesposo Kevin Federline le impedía el acceso al baño de su casa. (Foto AP/Danny Moloshok, archivo)

Britney Spears pide perdón a su familia tras años de conflictos públicos

Días antes de la reunión familiar, el sábado 21 de noviembre, Britney Spears publicó en Instagram un mensaje —que luego eliminó— en el que pidió disculpas a sus familiares por haber revivido situaciones del pasado.

“Estoy muy agradecida de tener una familia tan maravillosa. Me arrepiento mucho de haber traído a colación problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón… es la forma en que amo, y cuando te amo, REALMENTE te amo”, escribió la artista.

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En el mismo texto, Spears asumió responsabilidad por su propia conducta: “Mi terquedad es infantil y vergonzosa”, afirmó.

Y cerró el mensaje con una reflexión personal: “Me disculpo con mi familia por traer esos recuerdos, pero en realidad nunca hablé con ellos cara a cara al respecto… francamente porque los extraño muchísimo”.

El distanciamiento entre Britney y su familia se prolongó durante años e incluyó disputas públicas con distintos miembros del clan.

La cantante publicó una disculpa dirigida a su familia por reabrir conflictos del pasado y reconoció que extrañaba a sus parientes. (CHRIS FARINA (CORBIS VIA GETTY))

Las fricciones con Jamie Lynn Spears, de 35 años, escalaron en 2022, cuando la actriz publicó el libro Things I Should Have Said, en el que describió a su hermana como “paranoica” y “errática”. Spears respondió con un cese y desista legal y la llamó públicamente “una pequeña malcriada egoísta” a través de Instagram.

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Semanas antes de la reunión de Acción de Gracias, Spears volvió a atacar a Jamie Lynn en redes sociales, acusándola de no haberle permitido cargar a una de sus sobrinas.

El mensaje incluyó una imagen de Dakota Fanning haciendo un gesto obsceno en una escena de la película de 2003 Uptown Girls.

La relación de Spears con su familia estuvo condicionada durante años por la tutela legal que su padre ejerció sobre su persona y bienes desde 2008.

En junio de 2021, la estrella pop declaró ante un tribunal: “Le mentí al mundo entero diciéndoles que estaba bien y era feliz. No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días”.

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La tutela judicial que controló la vida y el patrimonio de Britney Spears concluyó formalmente en noviembre de 2021. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Jamie Spears fue apartado de la administración de los bienes de su hija en septiembre de ese año, y la tutela fue disuelta por completo en noviembre de 2021.