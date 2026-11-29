El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron la fábrica de Philip Morris en Kharkiv tras acusarla de producir municiones. (REUTERS/Stringer/Imagen de Archivo)

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Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron instalaciones de la fábrica de Philip Morris en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, durante una ofensiva contra objetivos que el Kremlin presentó como vinculados a la industria militar. El anuncio fue difundido por el Ministerio de Defensa ruso.

La compañía Philip Morris International es una tabacalera estadounidense con operaciones internacionales. En sus informes corporativos había señalado que la producción en su fábrica de Kharkiv permanecía suspendida desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. La empresa abastecía el mercado ucraniano desde otros centros productivos y había iniciado operaciones en una nueva planta en la región occidental de Lviv en abril de 2024.

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El comunicado del Kremlin sostuvo que las instalaciones alcanzadas eran utilizadas para fabricar municiones destinadas al Ejército ucraniano.

En paralelo, otra tabacalera internacional sufrió un ataque ruso confirmado por la empresa. British American Tobacco (BAT), de origen británico, informó que su fábrica de Pryluky, en la región de Chernihiv, fue alcanzada durante la noche y la mañana de este domingo. La compañía señaló que se produjo un incendio y que no hubo empleados muertos ni heridos.

La planta de Pryluky ya había sido atacada en septiembre, cuando sus operaciones quedaron temporalmente interrumpidas. Tras el nuevo episodio, BAT indicó que la fábrica permanece cerrada y que su equipo trabaja con los servicios pertinentes para evaluar los daños y las pérdidas. La policía local documentó los destrozos y reunió pruebas en el lugar.

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Philip Morris International mantiene suspendidas sus operaciones en Kharkiv desde el inicio de la invasión y abastece el mercado desde su nueva planta en Lviv. (REUTERS/Stringer/Imagen de Archivo)

El anuncio coincidió con una nueva jornada de bombardeos rusos sobre Kharkiv, una ciudad cercana a la frontera y blanco recurrente de ataques desde febrero de 2022. La fiscalía regional informó que un ataque con misiles en un distrito dejó 11 heridos, entre ellos dos niños. La explosión dañó un centro postal, comercios y automóviles.

El alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, comunicó además que un dron ruso golpeó un establecimiento médico en otro sector de la ciudad. El impacto rompió ventanas, aunque no causó heridos en ese lugar. Los ataques afectaron distintas zonas urbanas y obligaron a los servicios de emergencia a intervenir para asistir a las víctimas y evaluar los daños.

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En la región de Vinnytsia, en el suroeste de Ucrania, el gobernador regional informó que otro ataque ruso provocó un incendio y causó la muerte de dos personas. Los reportes se sumaron a una serie de ofensivas que alcanzaron varias localidades ucranianas durante la jornada.

Los bombardeos se producen en un momento de creciente presión sobre la infraestructura energética del país. Rusia ha intensificado sus ataques contra instalaciones eléctricas mientras Ucrania se prepara para los meses más fríos, cuando la demanda de calefacción y suministro aumenta. Los daños en centrales y redes de distribución han provocado cortes de electricidad en distintas regiones

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British American Tobacco confirmó que un ataque ruso provocó un incendio en su fábrica de Pryluky sin registrar víctimas mortales ni heridos. (REUTERS/Alina Smutko)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió a funcionarios de su gobierno que mantuvieran contacto con los socios internacionales que todavía no habían entregado sistemas de defensa aérea y misiles interceptores prometidos. En un mensaje difundido el sábado, señaló que la inteligencia ucraniana había advertido sobre los preparativos rusos para nuevos ataques, incluidos planes de producción y acumulación de misiles.

La falta de defensas antiaéreas suficientes dificulta la protección de ciudades, instalaciones industriales y servicios esenciales frente a la cantidad de drones y proyectiles lanzados. Las autoridades ucranianas han reclamado más apoyo militar para reducir el impacto de los ataques sobre la población y la infraestructura civil.

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Mientras continúan las ofensivas, Rusia y Ucrania mantienen ataques aéreos sobre distintos puntos del territorio. Moscú también aseguró el domingo que sus sistemas de defensa habían derribado más de mil drones ucranianos en varias regiones, aunque esas cifras tampoco pudieron verificarse de manera independiente. Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos no han logrado hasta ahora un acuerdo para poner fin a la guerra, más allá de intercambios de prisioneros.