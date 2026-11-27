El viaje de 12 noches partió el 11 de noviembre y dejó enfermos al 7,9% de los pasajeros y al 3,1% de la tripulación; pruebas de laboratorio confirmaron el agente causante del episodio gastrointestinal (Wikipedia)

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El crucero Caribbean Princess regresó el 23 de noviembre a Fort Lauderdale, Florida, con 268 casos confirmados de norovirus a bordo, casi el doble de los 148 que las autoridades sanitarias registraron cuando el brote se hizo público por primera vez. El viaje de 12 noches partió el 11 de noviembre y dejó enfermos al 7,9% de los pasajeros y al 3,1% de la tripulación.

Según el informe actualizado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, 233 de los 2.936 huéspedes y 35 de los 1.132 tripulantes presentaron vómitos y diarrea durante la travesía. El organismo notificó el brote al Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) el 15 de noviembre, cuatro días después de la partida, y el primer informe público se publicó el 17 de ese mes, cuando el recuento era de 134 pasajeros y 14 tripulantes.

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Las pruebas de laboratorio sobre muestras recolectadas a bordo confirmaron que el agente causante fue el norovirus, descrito por el CDC como la principal causa de vómitos, diarrea y enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. El virus es altamente contagioso y se propaga con facilidad en espacios cerrados y de alta densidad de personas, como los cruceros. Las 268 personas afectadas no estuvieron enfermas de forma simultánea: la cifra representa el total acumulado durante los 12 días de navegación.

Es el cuarto y más numeroso brote en un buque de Princess Cruises en 2026

El informe gráfico documenta los 268 casos de norovirus confirmados en el crucero Caribbean Princess al llegar a Florida, según las autoridades sanitarias de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio supera a todos los registrados en la flota durante el año. El anterior caso en la misma nave, entre fines de abril y principios de mayo, sumó 160 afectados: el 4,7% de los viajeros y el 1,3% de la tripulación. El barco Ruby Princess registró 132 casos entre junio y julio —3,5% de huéspedes y 2,2% de tripulantes—, mientras que el Star Princess, el más nuevo de la flota, acumuló 193 casos en marzo, equivalentes al 3,3% entre ambos grupos. Los cuatro incidentes fueron confirmados como norovirus.

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El VSP, que tiene jurisdicción sobre los buques que combinan puertos estadounidenses y extranjeros, exige notificación cuando los casos superan el 2% de huéspedes o tripulantes, y hace públicos esos episodios al cruzar el umbral del 3%. El Caribbean Princess, con base en Fort Lauderdale, entra en esa categoría porque visita puertos internacionales en cada itinerario.

Protocolos de aislamiento y desinfección contuvieron la propagación durante la navegación

Ante la extensión de los síntomas, el personal del buque activó protocolos reforzados de limpieza y desinfección desde que se detectaron los primeros casos. Los huéspedes y tripulantes con síntomas fueron aislados para frenar los contagios, una medida estándar en episodios gastrointestinales dentro de embarcaciones.

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Con 268 casos acumulados durante la travesía, el episodio superó los tres brotes anteriores registrados en barcos de Princess Cruises durante el año (Caribbean Princess)

Se recolectaron además muestras para el análisis de laboratorio que permitió identificar el agente causante. El VSP, por su parte, realizó una evaluación ambiental a bordo y condujo su propia investigación del brote para asistir al buque en el control del episodio.

“Nuestra tripulación reaccionó con rapidez al implementar protocolos de saneamiento reforzados en todo el barco, que incluyeron medidas exhaustivas de limpieza y desinfección”, mencionó Princess Cruises en declaraciones recogidas por la cadena CBS.

El norovirus y el E. coli concentraron los alertas sanitarios en la industria crucerista durante 2026

El caso del crucero no fue el único incidente documentado en el sector. El buque de expedición National Geographic Sea Bird, registró brotes en mayo, junio y julio; en el mayor de esos episodios, 18 de los 62 pasajeros —el 29%— enfermaron. El alto porcentaje responde a la reducida cantidad de viajeros que suelen llevar las embarcaciones de expedición. El agente causante de los brotes de julio no pudo determinarse.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron el agente causante mediante análisis de laboratorio sobre muestras recolectadas a bordo del Caribbean Princess durante el trayecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CDC también recibió dos notificaciones por E. coli durante el año: la primera involucró al Seven Seas Mariner, en enero, y la segunda al Insignia, en abril. Con el cierre de esta travesía, el norovirus acumula al menos seis episodios confirmados en cruceros a lo largo de 2026, según Cruise Fever, un sitio especializado en la industria de cruceros.