Guatemala registrará un crecimiento económico, pero sectores piden que se traduzca en reducción de la pobreza y más empleo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala cerrará 2026 con un crecimiento económico de 4,3% y prevé una expansión de 4% para 2027, según las estimaciones presentadas por el Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM).

No obstante, las autoridades y representantes del sector privado coincidieron en que el desafío consiste en transformar esa estabilidad macroeconómica en inversión, productividad y empleo formal.

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Las proyecciones fueron confirmadas el martes 17 de noviembre durante el foro “Perspectivas económicas y financieras 2027”, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El presidente del Banguat y de la JM, Eddy Roberto Carpio Sam, indicó que el resultado esperado para este año superaría el crecimiento potencial de la economía, estimado en 3,5%.

El funcionario sostuvo que la actividad económica mantiene una tendencia positiva y que el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), con datos hasta septiembre, respalda la previsión para el cierre de 2026.

Guatemala registrará un crecimiento económico de 4,3% en 2026 y una expansión de 4% en 2027 según las proyecciones del Banguat. (Fundesa)

El indicador de confianza económica se ubicó en 54,38 puntos, dentro de la zona de expansión, que comprende los valores superiores a 50.

El crecimiento no será uniforme entre los sectores productivos

Las autoridades monetarias anticiparon avances en todas las actividades económicas, aunque con diferencias marcadas. La agricultura crecería 1,7%; la construcción, 2,6%; la enseñanza, 2,8%; y la industria manufacturera, 3,6%.

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En contraste, la explotación de minas y canteras registraría una expansión de 8,9%, seguida por las actividades financieras y de seguros, con 8,1%. Los servicios administrativos crecerían 5,8%, mientras que el sector de alojamiento y comidas avanzaría 5,3%.

Carpio Sam señaló que el Banguat mantiene atención sobre la actividad agrícola ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Hasta ahora, de acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no se habían concretado impactos negativos de un episodio climático intenso.

La explotación de minas y canteras liderará el avance de las actividades productivas con una tasa de 8,9%. (Fundesa)

La inflación, por su parte, se situó en 4,38% en octubre, por debajo del 4,69% de septiembre. El Banguat atribuyó la moderación, en parte, a la exoneración temporal de impuestos a los combustibles y prevé que el indicador cierre 2026 en 4,25%. Para 2027, calcula una inflación cercana al 4%, el valor central de la meta monetaria.

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Remesas e inversión extranjera sostienen el flujo de divisas

Las remesas familiares acumulaban al 5 de noviembre ingresos por USD 22.725 millones, equivalentes a aproximadamente Q170 mil millones (USD 22.725 millones), con un incremento interanual de 5,8%. El Banguat prevé que estos envíos cierren 2026 con una expansión de 5%, aunque anticipa una desaceleración a 3% en 2027.

Para todo 2026, la estimación asciende a USD 26.806,7 millones, mientras que para 2027 se proyectan USD 27.610,9 millones. Estos recursos sostienen el consumo interno, aunque exponen la dependencia de los ingresos generados por guatemaltecos en Estados Unidos.

El ingreso por remesas familiares alcanzará USD 26.806,7 millones al cierre de 2026 y sostendrá el consumo interno. (Fundesa)

La inversión extranjera directa alcanzaría USD 2.100 millones en 2026, frente a USD 1.900 millones en 2025, y subiría a USD 2.275 millones en 2027. El crédito bancario al sector privado crecía a una tasa interanual de 8,2% al 5 de noviembre, con una expansión de 27,9% en el financiamiento productivo.

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Infraestructura, reglas claras y empleo formal concentran los desafíos

Representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la academia plantearon que la estabilidad económica requiere condiciones que permitan concretar proyectos.

La infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética figura entre las principales demandas. También reclamaron procesos administrativos más ágiles, certeza jurídica, formación de trabajadores y mayor capacidad para conectar las regiones productoras con los mercados.

El sector empresarial y los organismos internacionales demandan mejoras en infraestructura vial y certeza jurídica para crear empleo formal. (Fundesa)

El presidente del CACIF, Carlos Arias, afirmó que el reto será que el crecimiento económico se refleje en “suficientes empleos formales, mejores ingresos y oportunidades para los jóvenes” que ingresan cada año al mercado laboral.

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El panorama incluye riesgos externos, como la evolución del precio del petróleo, los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las condiciones económicas de Estados Unidos.

En el plano interno, el déficit fiscal proyectado para 2027 alcanzaría 4,4% del producto interno bruto, por encima del 2% que el Banguat considera consistente con la sostenibilidad de la deuda pública.