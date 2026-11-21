Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 37 armas de fuego y nueve vehículos durante allanamientos en el departamento de Zacapa. (PNCdeGuatemala)

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Las autoridades de Guatemala incautaron 37 armas de fuego, nueve vehículos y Q 99.410 en efectivo durante allanamientos en Zacapa, realizados bajo el estado de sitio vigente también en Izabal. Las diligencias buscan determinar la procedencia del armamento y sus posibles vínculos con estructuras delictivas de la región oriental del país.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Nacional Civil, por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, junto con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público y el Ejército de Guatemala. Entre las acciones desplegadas desde el inicio de la medida, las fuerzas militares contabilizaron 446 operaciones.

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El decomiso general incluyó 10 escopetas, ocho carabinas, 18 pistolas y un rifle. También fueron localizadas 38 tolvas, 943 municiones de distintos calibres, cuatro teléfonos celulares, dos memorias USB, una computadora, ocho radios portátiles y tres dispositivos de grabación digital.

La Policía Nacional Civil indicó que las investigaciones permanecen abiertas para establecer si las armas, los vehículos y los equipos de comunicación fueron utilizados en hechos ilícitos. El vocero de la institución, Jorge Aguilar, señaló que fueron ubicadas armas, municiones, vehículos —en su mayoría tipo picop— y más de 90 mil quetzales.

Aguilar pidió a la población denunciar hechos delictivos de forma anónima mediante la línea 1561. Las autoridades mantienen patrullajes, puestos de control e inspecciones en los dos departamentos alcanzados por el estado de sitio.

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 37 armas de fuego y nueve vehículos durante allanamientos en el departamento de Zacapa. (PNCdeGuatemala)

Dos allanamientos con 32 armas decomisadas

La aldea La Reforma, en el municipio de Huité, concentró uno de los procedimientos con mayor cantidad de armamento. Allí fueron incautadas 17 armas: cinco fusiles y 12 pistolas.

En Teculután, las fuerzas de seguridad decomisaron otras 15 armas de fuego. El grupo estaba compuesto por cuatro pistolas, cuatro carabinas calibre 5,56 milímetros y siete escopetas calibre 12.

Los dos procedimientos sumaron 32 armas. El resto del armamento forma parte del recuento de 37 piezas reportado en el conjunto de los allanamientos realizados en Zacapa.

En el operativo de Teculután también fueron retenidos nueve vehículos: cinco picops JAC, dos Nissan Frontier y dos camionetas Toyota Land Cruiser. Las autoridades incautaron además cuatro dispositivos de grabación digital y seis radios de comunicación.

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Los objetos quedaron bajo resguardo para las diligencias correspondientes. La investigación busca establecer la relación entre los vehículos, los dispositivos electrónicos y las actividades que se desarrollaban en los inmuebles inspeccionados.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 37 armas de fuego y nueve vehículos durante allanamientos en el departamento de Zacapa. (PNCdeGuatemala)

La captura de Francisco Javier Hincapié Lorenzana

Los allanamientos derivaron además en la captura de Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años, identificado como nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca” y fundador del cartel de Los Lorenzana.

La detención se produjo en la aldea Llano Largo, municipio de Río Hondo, en Zacapa. El procedimiento formó parte de 20 allanamientos judiciales ejecutados simultáneamente en Zacapa e Izabal por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica.

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En el inmueble donde se encontraba Hincapié Lorenzana, los agentes localizaron tres fusiles de asalto, cuatro escopetas, tres pistolas y una carabina. También hallaron dos vehículos particulares, ocho motocicletas sin matrícula y una cuatrimoto, según Infobae.

El sitio informó que en esa propiedad fueron decomisados Q 136.903 y USD 130 en efectivo, además de 20 cajas de cartón y tres bolsas con cajetillas de cigarrillos de contrabando. Los registros del Registro Nacional de las Personas citados por Infobae identifican al detenido como hijo de Julia Lorenzana Cordón.

Lorenzana Cordón cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para el tráfico internacional de drogas. Su padre, Waldemar Lorenzana Lima, fue señalado como fundador de la estructura criminal de Los Lorenzana.

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El Ejército de Guatemala informó que su despliegue se mantiene bajo el Decreto 8-2026, que estableció el estado de sitio en Zacapa e Izabal. Antes de actualizar el total de operaciones, la institución había reportado 298 acciones: 52 puestos de control, 138 patrullajes a pie, 48 patrullajes motorizados, 24 puestos de control interinstitucionales, 16 patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil, 12 patrullajes masivos y ocho controles en centros penitenciarios.