La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco designó a Julio Fernando Cáceres Grajeda como presidente interino de la institución. (Diario Oficial)

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La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) designó a cinco integrantes interinos de su Comité Ejecutivo, entre ellos la excontralora general de Cuentas Nora Segura, mientras el Ministerio Público mantiene pesquisas por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en la institución.

El comunicado difundido la noche del 19 de noviembre establece que Julio Fernando Cáceres Grajeda asumirá como presidente interino.

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Mientras que la excontralora Segura ocupará, de forma simultánea, la vicepresidencia y la secretaría general ambos cargos de manera interina.

Ana Waleska Soto Abril fue nombrada vocal primera; Tulio Armando Contreras Roldán, vocal segundo, y Aída Virginia Boesche Pedrero, vocal tercera.

La excontralora Nora Segura asumió de forma simultánea la vicepresidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo interino. (La Hora)

La Asamblea sostuvo que sus decisiones responden a la necesidad de preservar la autonomía deportiva. El texto afirma que la Constitución reconoce la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, entre ellos el COG, y subraya que la entidad posee “personalidad jurídica y patrimonio propio”.

El COG alegó que busca proteger su autonomía y neutralidad política

La Asamblea General indicó que las designaciones se adoptaron “en cumplimiento con lo dispuesto en la Carta Olímpica”, con el objetivo de “preservar su autonomía y mantener la neutralidad política del Comité Olímpico Guatemalteco y el Movimiento Olímpico”.

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Además, citó la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, que define al COG como una entidad “completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia política”.

La resolución, según el comunicado, se fundamentó también en los estatutos aprobados por el Comité Olímpico Internacional.

Los miembros de la Asamblea señalaron que actúan para “salvaguardar los principios fundamentales de independencia, neutralidad política, juego limpio y autonomía del deporte olímpico”.

El Comité Olímpico Guatemalteco fundamentó los nombramientos en la Carta Olímpica y en la defensa de la neutralidad política. (Comité Olímpico de Guatemala)

También afirmaron que su propósito es defender “los valores que representan el espíritu deportivo en bienestar de los atletas guatemaltecos”.

José Chic cuestionó la legalidad y la ética de los nombramientos

El diputado guatemalteco José Chic cuestionó que las autoridades interinas hayan sido nombradas mientras existen investigaciones contra integrantes de la anterior dirigencia.

“Nuevamente, hay varios delitos que se pudo haber cometido”, afirmó en entrevista con Infobae, al mencionar que podría existir abuso de autoridad, abandono de cargos y fraude de ley.

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Chic sostuvo que el comunicado no precisa si los anteriores directivos presentaron renuncias, solicitaron licencia o recibieron algún permiso.

Según su interpretación, la legislación solo contempla la renuncia como mecanismo para abrir paso a un interinato.

El legislador también objetó la designación de Segura, excontralora general de Cuentas. “No es ético que la excontralora esté ocupando un cargo en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco”, declaró.

El diputado José Chic señaló posibles delitos de abuso de autoridad debido a la falta de constancia sobre la renuncia de las autoridades previas. (Congreso de Guatemala)

Añadió que Segura “ha tenido contratos tanto en CDAG como en el COG” y dijo desconocer si aún figura como contratista de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

El diputado rechazó que la autonomía excluya controles estatales

Chic afirmó que la autonomía invocada por el COG no lo exime del cumplimiento de las leyes ni de la fiscalización por el uso de recursos públicos. “La autonomía no es un tema de extraterritorialidad”, señaló.

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“El Comité Olímpico Guatemaltecono es un Estado dentro del Estado de Guatemala”, agregó.

Para el diputado, la autonomía debe permitir que el deporte federado defina su política deportiva, sin interferencias en decisiones técnicas, como la selección de atletas, pero no puede constituir un blindaje frente a investigaciones.

El Ministerio Público ejecutó dos allanamientos en el Palacio de los Deportes por una pesquisa sobre irregularidades en el presupuesto de 2022. (Diario Oficial)

También sostuvo que los fondos administrados por el COG son públicos y deben estar sujetos a rendición de cuentas. A su juicio, las designaciones representan “un nuevo intento” de proteger espacios de poder.

El Ministerio Público realizó dos allanamientos esta semana en el Palacio de los Deportes

La designación de la directiva interina ocurrió durante una semana en la que el Ministerio Público (MP) efectuó dos allanamientos en el Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de la capital guatemalteca.

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El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron las oficinas administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco en la zona 5 capitalina. (Ministerio Público)

La primera diligencia se realizó el 16 de noviembre, dentro de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos vinculados con el presupuesto de 2022.

El 19 de noviembre, fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil volvieron al inmueble. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado detalles sobre esa segunda diligencia.