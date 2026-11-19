El Instituto Guatemalteco de Turismo impulsa un plan piloto de turismo comunitario para extender las visitas más allá de Chichicastenango. (Ministerio de Cultura)

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Las organizaciones de Ajq’ijab’ del Quiché y el Consejo Nacional de Lugares Sagrados cuestionaron el proyecto El Camino del Tiempo, impulsado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), al considerar que puede convertir la espiritualidad y los sitios ceremoniales mayas en productos para visitantes.

El organismo estatal, por su parte, rechazó esa interpretación y sostuvo que la iniciativa surgió de pedidos comunitarios.

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El conflicto se concentra en varios municipios del departamento de Quiché, donde el Inguat prevé desarrollar un plan piloto de turismo comunitario.

El proyecto busca ampliar la actividad turística hacia localidades cercanas a Chichicastenango, un destino que concentra parte de la llegada de visitantes a la zona, así como lugares considerados sagrados por autoridades espirituales mayas.

En un comunicado, las organizaciones mayas advirtieron que la instalación de señalización turística alcanza puntos del territorio que poseen valor histórico y ceremonial.

La colocación de señalización turística abarca sitios de valor histórico y ceremonial como la ciudad ancestral de Q’u’ma’rkaj. (Ministerio de Cultura)

Entre ellos mencionaron la ciudad ancestral de Q’u’ma’rkaj, a la que definieron como un lugar sagrado y emblemático para el Pueblo Maya.

Las autoridades mayas reclaman una consulta previa

Los consejos de Ajq’ijab’, autoridades espirituales que resguardan y transmiten conocimientos vinculados al calendario y la cosmovisión maya, sostuvieron que el diseño del proyecto supone “la mercantilización turística de la espiritualidad, las ceremonias y los lugares sagrados mayas”.

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Según su pronunciamiento, el Inguat entregó de manera digital documentación sobre el plan. Las organizaciones señalaron que esos documentos incluyen referencias al respeto de las prácticas espirituales, los conocimientos ancestrales y las autoridades tradicionales.

Los consejos espirituales advierten sobre el riesgo de presiones territoriales por la llegada de inversiones externas y actividades comerciales. (Prensa Comunitaria)

Aun así, afirmaron que el enfoque turístico pone en riesgo elementos centrales de una cultura preservada durante generaciones.

El cuestionamiento principal apunta al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Las organizaciones consideran que las decisiones sobre los lugares sagrados, las ceremonias y los saberes comunitarios deben ser consensuadas con quienes los custodian.

También alertaron sobre eventuales consecuencias para la vida comunitaria y los territorios indígenas. En particular, señalaron el riesgo de que actividades comerciales o inversiones externas provoquen presiones sobre las comunidades. “El territorio y la espiritualidad no se venden, se defienden”, concluyó el comunicado.

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Las autoridades tradicionales mayas reclaman el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado sobre sus lugares sagrados. (Ministerio de cultura)

El INGUAT dice que hubo más de 25 reuniones

La respuesta del INGUAT se apoyó en un argumento distinto. La institución afirmó que el proyecto El Camino del Tiempo “no tiene como propósito mercantilizar” las manifestaciones culturales y espirituales mayas ni transformarlas en atractivos turísticos.

El organismo indicó que mantuvo reuniones entre octubre y noviembre con representantes de las organizaciones que expresaron sus reparos. Además, aseguró que el proyecto tuvo más de 25 reuniones con autoridades ancestrales, líderes comunitarios, alcaldes y representantes locales.

De acuerdo con el Inguat, las comunidades involucradas conocieron y aprobaron la propuesta en asambleas. La entidad no detalló en su comunicado qué comunidades participaron, en qué fechas se realizaron esas asambleas ni el alcance de las aprobaciones mencionadas.

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La institución sostuvo que el modelo pretende distribuir de forma más equitativa los ingresos vinculados al turismo. Entre las actividades que podrían beneficiarse figuran la gastronomía, la artesanía, el hospedaje y otros servicios ofrecidos por familias locales.

Las organizaciones de Ajq’ijab’ y el Consejo Nacional de Lugares Sagrados entregaron su rechazo al Director del Inguat, Harris Whitbeck. (Ademaya)

Dos visiones sobre el uso de los lugares sagrados

Para los consejos de Ajq’ijab’, el debate excede la promoción de circuitos turísticos. Las entidades plantean que la espiritualidad maya constituye una forma de vida y una práctica colectiva, por lo que no puede ser presentada como una mercancía.

El Inguat, en cambio, afirmó que el proyecto busca generar oportunidades económicas para las comunidades sin afectar su identidad ni sus prácticas ceremoniales. También señaló que pretende fortalecer emprendimientos locales y ampliar la participación de mujeres y jóvenes.

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