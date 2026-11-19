Axel Bladimir Montejo Saenz se declaró inocente de cargos por narcotráfico ante el tribunal federal de San Diego. (Departamento de Justicia de EE.UU.)

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El presunto narcotraficante guatemalteco Axel Bladimir Montejo Saenz, alias “El Mosh” y “Kraken”, se declaró inocente ante el tribunal federal de San Diego, en Estados Unidos, dentro del proceso que enfrenta por presuntas conspiraciones para distribuir cocaína con destino al mercado estadounidense.

Montejo Saenz, a quien autoridades estadounidenses vinculan con estructuras de narcotráfico de Guatemala y señalan como presunto integrante de alto nivel de Los Huistas, compareció el 9 de noviembre ante una corte federal en San Diego.

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Durante esa primera audiencia se le notificó la acusación formal presentada en su contra en 2018 y rechazó los cargos.

La Fiscalía federal sostiene que el acusado fue puesto bajo custodia el 8 de noviembre, ocho años después de que un gran jurado lo imputara por delitos vinculados al traslado internacional de cocaína. El 10 de noviembre trascendió su arresto y el anuncio público de su arresto se produjo el 16 de noviembre.

El expediente judicial vincula a Axel Bladimir Montejo Sáenz a la estructura con operaciones de transporte de narcóticos en Colombia, Ecuador, Centroamérica y México. (OFAC/Imagen mejorada con IA)

En la audiencia inicial, el tribunal le asignó defensores federales provisionales. Los fiscales solicitaron que permaneciera detenido mientras avanza el expediente, al alegar riesgo de fuga debido a la naturaleza de los cargos y a los vínculos internacionales que atribuyen a la organización investigada.

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El 10 de noviembre, la Justicia ordenó la prisión preventiva de Montejo Saenz. La abogada Lisa Kadenge Mulomo quedó registrada como su defensora, y tres días después se incorporó el abogado Ryan T. Mardock. Ambos pertenecían a la defensa federal.

El acusado cambió de defensa y aceptó seguir detenido

El 16 de noviembre, Montejo Saenz pidió el reemplazo de sus abogados. Al día siguiente presentó a Jeremy D. Warren como representante legal en el caso. Ese mismo 17 de noviembre, el juez magistrado David D. Leshner autorizó que continuara bajo detención provisional.

D. Warren es un reconocido abogado de San Diego, California que, incluso, fue seleccionado para Super Lawyers para el período 2008-2027. Este reconocimiento entre colegas se otorga a un número limitado de abogados destacados en cada estado.

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En tanto, documentos judiciales revelan que el acusado aceptó continuar detenido sin perjuicio de solicitar más adelante una revisión de esa medida. La Fiscalía del Distrito Sur de California está a cargo del proceso, con los fiscales federales adjuntos Kevin Mokhtari y Bianca Calderón-Peñaloza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 4 de diciembre a las 11 horas ante el juez federal Dana M. Sabraw. En esa instancia podrían definirse los próximos pasos procesales, entre ellos el calendario para la presentación de mociones y la eventual fecha de juicio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta USD 10 millones por información que conduzca a la condena de Montejo Saenz. La oferta, anunciada junto con Investigaciones de Seguridad Nacional, no quedó sin efecto tras su arresto porque está dirigida a obtener datos que permitan sostener la acusación ante la Justicia.

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Las investigaciones señalan a Montejo Sáenz como lugarteniente de Eugenio Darío Molina López, antiguo líder de Los Huistas detenido en San Diego. (ICE)

Las acusaciones que pesan contra Montejo Saenz

La acusación formal, presentada el 1 de noviembre de 2018, incluye dos cargos. El primero es conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal a Estados Unidos. El segundo consiste en conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sometida a la jurisdicción estadounidense.

De acuerdo con los fiscales, la presunta conspiración se extendió hasta noviembre de 2018 e involucró operaciones en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros países.

La investigación, que se prolongó durante varios años, derivó en la incautación de más de 5.500 kilogramos de cocaína y USD 3,7 millones que las autoridades relacionan con el acusado.

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Trasciende la captura fuera del territorio guatemalteco de Axel Bladimir Montejo Sáenz, presunto lugarteniente del cartel Los Huistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía afirma además que Montejo Saenz sería colíder del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala y que dirigía operaciones de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses también le atribuyen vínculos con extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y asesinatos en la frontera entre Guatemala y México. Esas imputaciones forman parte de las alegaciones oficiales y deberán ser probadas durante el proceso judicial.

Se le considera como uno de los principales lugartenientes de Los Huistas. Además, “El Mosh” es yerno de Eugenio Darío Molina López, alias “El Botas”, uno de los cabecillas del cartel guatemalteco, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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