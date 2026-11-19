Hombres armados en motocicleta dispararon contra una fiscal del Ministerio Público en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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Estados Unidos condenó el ataque armado contra la fiscal de delitos electorales Liseth Noemí Mazariegos y afirmó que los guatemaltecos tienen derecho a participar en elecciones libres, justas y sin violencia ni intimidación.

La representación diplomática estadounidense se pronunció tras la agresión ocurrida el 17 de noviembre en Ciudad de Guatemala, donde la funcionaria del Ministerio Público resultó herida de bala cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

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“Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia”, expresó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en un mensaje difundido en la red social X. La sede agregó que la violencia contra quienes velan por la integridad de los procesos electorales “no tiene cabida” en el país.

Estados Unidos condenó el atentado armado contra la fiscal de delitos electorales Liseth Noemí Mazariegos. (Embajada de EE.UU. en Guatemala)

La Embajada de Estados Unidos pidió elecciones sin intimidación

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala vinculó el atentado contra Mazariegos con la necesidad de proteger las garantías democráticas. “Los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación”, sostuvo la representación diplomática.

Además, Estados Unidos manifestó su respaldo a la fiscal y deseó su pronta recuperación. El mensaje condenó de forma enérgica el ataque contra una integrante del Ministerio Público (MP) que tiene a su cargo investigaciones relacionadas con delitos electorales.

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Liseth Noemí Mazariegos, de 34 años, fue atacada en el Anillo Periférico y la 19 calle de la zona 7 de la capital guatemalteca. De acuerdo con la información oficial, viajaba en su vehículo rumbo a su centro de labores cuando fue interceptada por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Fiscal del MP atacada en el Periférico. El hecho se registró esta mañana de martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal recibió un disparo en una pierna

El ataque dejó a Liseth Noemí Mazariegos con una herida de bala en una pierna. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y buscan determinar quiénes participaron en la agresión, así como si hubo autores intelectuales.

El Ministerio Público calificó el atentado como un hecho grave y expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación”. La institución sostuvo que la agresión afecta a una funcionaria que desarrolla tareas de persecución penal en materia electoral y, a la vez, al conjunto del sistema de justicia.

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“El Ministerio Público no se dejará intimidar”, indicó el organismo en su pronunciamiento. También aseguró que ningún acto de violencia frenará ni alterará sus investigaciones.

La fiscalía informó que trabaja junto con la Policía Nacional Civil (PNC) para esclarecer el ataque. Entre las medidas adoptadas figura la revisión de los protocolos de protección para el personal del MP en todo el territorio guatemalteco.

La Embajada de Estados Unidos afirmó que los guatemaltecos merecen elecciones libres y sin intimidación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Bernardo Arévalo ofreció apoyo para investigar el atentado

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo también condenó el ataque y consideró que constituye una agresión contra el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus autoridades y a que los resultados expresados en las urnas sean respetados.

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El Ejecutivo informó que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabeza el apoyo institucional al Ministerio Público por instrucciones del mandatario. El objetivo es aportar recursos de investigación y seguridad que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

La condena de Washington sumó un respaldo internacional a la investigación sobre el atentado. La Embajada estadounidense insistió en que la protección de quienes resguardan la integridad electoral resulta indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos sin amenazas ni violencia.