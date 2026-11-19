El Ministerio Público registró 15,187 denuncias por violencia doméstica entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 12.6% en Panamá durante los primeros diez meses de 2026, al alcanzar 15,187 casos, frente a los 13,488 registrados en el mismo período del año anterior, según el Ministerio Público.

El informe de la Procuraduría General de la Nación revela que los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil sumaron 20,863 denuncias entre enero y octubre, un incremento del 14.2% respecto a 2025.

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La violencia doméstica representó el 72.8% de las denuncias contabilizadas en estas categorías delictivas, con un promedio de 50 reportes diarios. En términos absolutos, las autoridades recibieron 1,699 denuncias adicionales por este delito respecto al año anterior.

Mayo fue el mes con la mayor incidencia de violencia doméstica, con 1,618 denuncias, seguido de enero, con 1,602, y abril, con 1,572. Febrero registró la menor cantidad de reportes, con 1,394.

Durante octubre se contabilizaron 1,493 denuncias por violencia doméstica, frente a las 1,413 de septiembre, mientras que el conjunto de delitos contra el orden jurídico familiar cerró el mes con 2,074 reportes.

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Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 12.6% respecto al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución geográfica muestra que Panamá y Panamá Oeste concentraron la mitad de las denuncias por violencia doméstica, con 4,069 y 3,547, respectivamente. Chiriquí ocupó la tercera posición, con 2,035 casos, seguida de Colón, con 1,152.

En Coclé se registraron 1,020 denuncias; en Veraguas, 852, y en San Miguelito, 692. Bocas del Toro acumuló 514 reportes, mientras que Herrera contabilizó 444 y Los Santos, 334.

La comarca Ngöbe Buglé registró 293 denuncias por violencia doméstica, seguida de Darién, con 213. Las comarcas Emberá y Guna Yala presentaron las cifras más bajas, con 15 y siete casos, respectivamente.

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Por jurisdicción, el Primer Distrito Judicial concentró 13,257 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar, seguido del tercero, con 3,835; el segundo, con 2,693, y el Cuarto Distrito Judicial, con 1,078.

Las autoridades recibieron 3,850 denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes durante los primeros diez meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maltrato de niños, niñas y adolescentes constituyó la segunda categoría con mayor incidencia, al sumar 3,850 denuncias, un 14% más que en 2025. De ese total, 161 correspondieron a maltrato culposo, con un incremento del 55%.

Agosto registró la mayor cantidad de denuncias por maltrato infantil, con 450, seguido de julio, con 426. Panamá y Panamá Oeste concentraron 1,106 y 968 reportes, respectivamente, mientras que Chiriquí contabilizó 469.

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Las denuncias por maltrato al adulto mayor aumentaron un 28%, al pasar de 836 a 1,068. Panamá encabezó los registros con 333 reportes, seguida de Panamá Oeste, con 271, y Chiriquí, con 138.

Los delitos contra la familia experimentaron un incremento del 33%, con 745 denuncias. El incumplimiento de deberes familiares concentró 728 reportes, frente a los 461 del año anterior, lo que representa un aumento del 58%.

Esta categoría también incluyó diez denuncias por malversación de bienes en el ejercicio de la patria potestad, cinco por bigamia y matrimonio simulado, y dos por autorización de matrimonio con conocimiento de impedimentos.

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Las denuncias por maltrato a adultos mayores pasaron de 836 en 2025 a 1,068 en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delitos contra la identidad y tráfico de menores disminuyeron de 15 a 13 denuncias, aunque la sustracción de menores con fines de tráfico aumentó un 57%, al pasar de siete a once reportes.

En el conjunto de delitos analizados, Guna Yala presentó el mayor incremento porcentual, con 117%, seguida de Panamá Oeste, con 33%; Ngöbe Buglé, con 23%; Los Santos, con 22%, y Veraguas, con 21%.

Herrera y San Miguelito registraron aumentos del 18%; Colón, del 15%; Chiriquí, del 11%; Coclé, del 6%; Panamá, del 4%, y Darién, del 1%. La comarca Emberá presentó una reducción del 32%.

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Las estadísticas del Ministerio Público, obtenidas de la plataforma del Sistema Penal Acusatorio, tienen carácter preliminar y corresponden a denuncias registradas hasta el 31 de octubre de 2026, no a sentencias condenatorias.