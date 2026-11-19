El cáncer de pulmón es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en América Latina y el Caribe, según los datos citados por especialistas de Pfizer.

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El cáncer de pulmón continúa representando uno de los principales desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe, donde ocupa el cuarto lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes y el tercero entre los hombres. Sin embargo, todavía persisten creencias equivocadas que pueden retrasar su diagnóstico y tratamiento.

Uno de los datos más relevantes es que entre el 15% y el 20% de los casos se diagnostican en personas que nunca han fumado, lo que contradice la percepción de que esta enfermedad afecta exclusivamente a consumidores de tabaco.

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Especialistas de Pfizer advirtieron que existen cinco mitos que pueden dificultar el reconocimiento temprano de la enfermedad y limitar las posibilidades de recibir atención médica oportuna.

1. El cáncer de pulmón siempre provoca síntomas

Una de las creencias más extendidas es que las personas desarrollan señales evidentes desde las primeras etapas de la enfermedad.

Sin embargo, el cáncer de pulmón puede avanzar silenciosamente, sin provocar molestias durante sus fases iniciales.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran la tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicable y tos con sangre.

Estas manifestaciones requieren valoración médica, aunque también pueden estar relacionadas con otras enfermedades respiratorias.

2. Solo las personas fumadoras pueden padecerlo

Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, las personas que nunca han fumado también pueden desarrollar cáncer de pulmón.

La exposición al humo de segunda mano, asbesto, gas radón, contaminación ambiental y emisiones de la combustión de madera o carbón constituye parte de los factores asociados.

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También existen alteraciones genéticas, como las relacionadas con EGFR y ALK, que pueden estar presentes en determinados tumores pulmonares.

Entre el 15% y el 20% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en personas que nunca han fumado. EFE/ effrey Arguedas

3. Las personas jóvenes no desarrollan cáncer de pulmón

La enfermedad se diagnostica principalmente en adultos mayores de 50 años, pero también puede afectar a personas jóvenes.

La doctora María Fernanda Velasco, líder médico de Oncología de Pfizer para el Clúster Norte de Latinoamérica, explicó que el perfil de los pacientes ha experimentado cambios.

“La enfermedad tradicionalmente considerada propia de adultos mayores fumadores también ha ido registrando un aumento de casos entre mujeres, personas que nunca han fumado y adultos jóvenes”, indicó.

4. No es posible detectarlo antes de que aparezcan síntomas

Actualmente existen procedimientos capaces de identificar lesiones pulmonares antes de que provoquen manifestaciones clínicas.

La tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) es la principal herramienta utilizada para el tamizaje en personas que cumplen criterios específicos de alto riesgo.

Entre los factores considerados están la edad y los antecedentes de tabaquismo, particularmente en personas de 50 años o más con una exposición acumulada de al menos 20 paquetes-año, según los criterios de evaluación aplicables.

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No obstante, esta prueba no se recomienda de forma indiscriminada para toda la población, sino mediante valoración médica individual.

La tos persistente, dificultad para respirar y pérdida de peso inexplicable pueden ser señales de alerta de esta enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Recibir el diagnóstico significa que no existen opciones de tratamiento

Otro mito consiste en considerar que el cáncer de pulmón es una enfermedad sin posibilidades de tratamiento.

Los avances en cirugía, radioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas han ampliado las alternativas disponibles, dependiendo del tipo de tumor, su extensión y las características del paciente.

El oncólogo colombiano Ricardo Brugés Maya destacó que los avances diagnósticos permiten desarrollar tratamientos cada vez más personalizados.

“Existe una serie de innovaciones importantes en cáncer de pulmón que ha permitido prolongar la supervivencia de los pacientes”, explicó.

Los especialistas insisten en que el diagnóstico temprano puede marcar una diferencia importante en las posibilidades de tratamiento y el pronóstico.

La recomendación es consultar oportunamente ante síntomas persistentes y analizar con un profesional de salud los factores de riesgo individuales, incluso cuando la persona nunca haya fumado.

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